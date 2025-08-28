  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Arquitetos do ES prestigiam talk sobre legado do designer Sérgio Rodrigues

Vitória
Publicado em 28/08/2025 às 04h00
Joana Estellita, Rodrigo Souto e Carmem Dolores

Joana Estellita, Rodrigo Souto e Carmem Dolores: em talk sobre o legado do mestre do design brasileiro Sergio Rodrigues. Crédito: Cloves Louzada

Talk sobre design

Carmem Dolores, Guilheme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto receberam profissionais da arquitetura capixaba para um encontro especial dedicado ao mestre do design brasileiro Sergio Rodrigues. Joana Estellita, gerente comercial do Sergio Rodrigues Atelier, veio especialmente a Vitória para comandar um talk sobre o legado do designer, suas criações icônicas do lançamento, a Poltrona Carmel. A peça, inédita no Brasil, marca o início de uma série de projetos comemorativos em celebração ao centenário do mestre em 2027. Parte das vendas será direcionada para a manutenção do Instituto Sergio Rodrigues.

ENCONTRO DE CHEFS

O Secretário da Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, e a primeira dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, com os os organizadores do Encontro das Chefs, Érica Semião e Raimundo Nonato

O secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, e a primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande, com os os organizadores do Encontro das Chefs, Érica Semião e Raimundo Nonato: na abertura do evento, que é o único do Brasil dedicado exclusivamente à gastronomia feita por mulheres. Crédito: LR Comunicação

Denise Gazinelli, Brisa Klein, Sandra Fonseca e Renata Pacheco. VISUAL OLIVER
almoço

O Shopping Vitória acaba de lançar o SV Living – Viva o Seu Melhor, um projeto que abre espaço para diálogos sobre temas relevantes ligados à saúde, bem-estar, tendências e moda. A iniciativa será composta por uma série de encontros especiais, conduzidos pelo RP Kaiky Plaster, em um formato que combina conteúdo de qualidade e experiências exclusivas a cada edição. O primeiro encontro aconteceu nesta terça-feira (26) e reuniu 75 convidados para um bate-papo sobre Longevidade, Medicina Regenerativa e Biohacking. A conversa contou com a participação da farmacêutica e empreendedora Dra. Ada Mota, fundadora da Adcos; da dermatologista Dra. Isabella Redighieri, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia; e da também dermatologista Dra. Priscila Passamani, sócia-fundadora da DermaSkin Centro Estético no Shopping Vitória.

Arquitetura

A empresária Ruth Rebello recebe arquitetos capixabas que estiveram juntos na Experiência Dü Design, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (28), na Canto Encanto, em Santa Lúcia. Os convidados vão apreciar um risoto Du Organic a base de cogumelo com ervas de Provence feito pelos chefes Max Mello e Christian Vieira.  Cris Locatelli, Fábio Pinho, Flávia Abaurre, Márcia Paoliello, Monica Demoner e Potira Manhães confirmaram presença. 

Joias

Ane Zorzanelli convida para lançamento da coleção OMA, nesta quinta-feira (28) a partir das 17h, na sua maison, na Aleixo Netto. 

Educação

O Colégio MADAN acaba de conquistar um resultado de destaque nacional na avaliação Bússola, realizada pelo Poliedro Sistema de Ensino e inspirada nos critérios do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). A escola foi vencedora em cinco das oito categorias avaliadas, incluindo todas as de Desempenho Acadêmico (Leitura, Matemática e Ciências) e também a de Melhor Empenho.

COMENDA

Wesley Telles e Bruna Dornellas.

Wesley Telles e Bruna Dornellas: a  WB Produções recebeu a Comenda Maurício de Oliveira, honraria máxima da cultura capixaba, em solenidade no Teatro Sesi. A produtora celebra 18 anos de atuação. Crédito: Divulgação

Eugênia De Nadai com Juliana Malfacini e Sabrina De Nadai. RF Comunicação
em vila velha

Eugênia De Nadai abriu as portas da sua VixDesign Móveis, em Vila Velha, nesta segunda-feira (25), para um brunch especial para convidados em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis com o intuito de celebrar a data com os profissionais e parceiros. O evento contou com bate-papo exclusivo sobre como aumentar lucros no online e no presencial com Juliana Malfacini, referência digital no mercado imobiliário.

DIA DO CORRETOR

Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, Thiago Setubal e André Rodrigues

Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, Thiago Setubal e André Rodrigues receberam franqueados, corretores e estagiários da RE/MAX imobiliária para churrasco de confraternização em celebração ao mês do Corretor de Imóveis. Crédito: RF Comunicação

