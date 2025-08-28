Joana Estellita, Rodrigo Souto e Carmem Dolores: em talk sobre o legado do mestre do design brasileiro Sergio Rodrigues. Crédito: Cloves Louzada
Talk sobre design
Carmem Dolores, Guilheme, Marcela, Eduardo e Rodrigo Souto receberam profissionais da arquitetura capixaba para um encontro especial dedicado ao mestre do design brasileiro Sergio Rodrigues. Joana Estellita, gerente comercial do Sergio Rodrigues Atelier, veio especialmente a Vitória para comandar um talk sobre o legado do designer, suas criações icônicas do lançamento, a Poltrona Carmel. A peça, inédita no Brasil, marca o início de uma série de projetos comemorativos em celebração ao centenário do mestre em 2027. Parte das vendas será direcionada para a manutenção do Instituto Sergio Rodrigues.
ENCONTRO DE CHEFS
O secretário de Cultura do Espírito Santo, Fabricio Noronha, e a primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande, com os os organizadores do Encontro das Chefs, Érica Semião e Raimundo Nonato: na abertura do evento, que é o único do Brasil dedicado exclusivamente à gastronomia feita por mulheres. Crédito: LR Comunicação
O Shopping Vitória acaba de lançar o SV Living – Viva o Seu Melhor, um projeto que abre espaço para diálogos sobre temas relevantes ligados à saúde, bem-estar, tendências e moda. A iniciativa será composta por uma série de encontros especiais, conduzidos pelo RP Kaiky Plaster, em um formato que combina conteúdo de qualidade e experiências exclusivas a cada edição. O primeiro encontro aconteceu nesta terça-feira (26) e reuniu 75 convidados para um bate-papo sobre Longevidade, Medicina Regenerativa e Biohacking. A conversa contou com a participação da farmacêutica e empreendedora Dra. Ada Mota, fundadora da Adcos; da dermatologista Dra. Isabella Redighieri, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia; e da também dermatologista Dra. Priscila Passamani, sócia-fundadora da DermaSkin Centro Estético no Shopping Vitória.
Arquitetura
A empresária Ruth Rebello recebe arquitetos capixabas que estiveram juntos na Experiência Dü Design, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (28), na Canto Encanto, em Santa Lúcia. Os convidados vão apreciar um risoto Du Organic a base de cogumelo com ervas de Provence feito pelos chefes Max Mello e Christian Vieira. Cris Locatelli, Fábio Pinho, Flávia Abaurre, Márcia Paoliello, Monica Demoner e Potira Manhães confirmaram presença.
Joias
Ane Zorzanelli convida para lançamento da coleção OMA, nesta quinta-feira (28) a partir das 17h, na sua maison, na Aleixo Netto.
Educação
O Colégio MADAN acaba de conquistar um resultado de destaque nacional na avaliação Bússola, realizada pelo Poliedro Sistema de Ensino e inspirada nos critérios do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). A escola foi vencedora em cinco das oito categorias avaliadas, incluindo todas as de Desempenho Acadêmico (Leitura, Matemática e Ciências) e também a de Melhor Empenho.
COMENDA
Wesley Telles e Bruna Dornellas: a WB Produções recebeu a Comenda Maurício de Oliveira, honraria máxima da cultura capixaba, em solenidade no Teatro Sesi. A produtora celebra 18 anos de atuação. Crédito: Divulgação
Eugênia De Nadai abriu as portas da sua VixDesign Móveis, em Vila Velha, nesta segunda-feira (25), para um brunch especial para convidados em comemoração ao Dia do Corretor de Imóveis com o intuito de celebrar a data com os profissionais e parceiros. O evento contou com bate-papo exclusivo sobre como aumentar lucros no online e no presencial com Juliana Malfacini, referência digital no mercado imobiliário.
DIA DO CORRETOR
Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, Thiago Setubal e André Rodrigues receberam franqueados, corretores e estagiários da RE/MAX imobiliária para churrasco de confraternização em celebração ao mês do Corretor de Imóveis. Crédito: RF Comunicação
