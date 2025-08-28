almoço

O Shopping Vitória acaba de lançar o SV Living – Viva o Seu Melhor, um projeto que abre espaço para diálogos sobre temas relevantes ligados à saúde, bem-estar, tendências e moda. A iniciativa será composta por uma série de encontros especiais, conduzidos pelo RP Kaiky Plaster, em um formato que combina conteúdo de qualidade e experiências exclusivas a cada edição. O primeiro encontro aconteceu nesta terça-feira (26) e reuniu 75 convidados para um bate-papo sobre Longevidade, Medicina Regenerativa e Biohacking. A conversa contou com a participação da farmacêutica e empreendedora Dra. Ada Mota, fundadora da Adcos; da dermatologista Dra. Isabella Redighieri, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia; e da também dermatologista Dra. Priscila Passamani, sócia-fundadora da DermaSkin Centro Estético no Shopping Vitória.