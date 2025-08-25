  • Renata Rasseli
Grupo celebra 30 anos de marca alemã de automóveis no ES; veja fotos

Vitória
Publicado em 25/08/2025 às 04h00
Bruno Chieppe, Letícia Chieppe, Eulália Chieppe, Décio Chieppe, Patrícia Assef, Nilton Chieppe, Maria Luiza Chieppe, Aylmer Chieppe, Riguel Chieppe

Bruno Chieppe, Letícia Chieppe, Eulália Chieppe, Décio Chieppe, a homenageada da noite Patrícia Asseff, Nilton Chieppe, Maria Luiza Chieppe, Aylmer Chieppe, Riguel Chieppe. Crédito: Flávia Lopes

Trintou!

A Vitória Motors Mercedes-Benz, empresa do Grupo Águia Branca, celebrou as três décadas de presença da marca no Espírito Santo com um coquetel badalado no showroom boutique da marca. Entre os presentes, Ronald Koning, presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans Brazil, ao lado de Riguel Chieppe, Vice-Presidente da Divisão Comércio do grupo, e Marcelo Tinti, CEO da Divisão Comércio. Patricia Asseff, que ocupou o cargo de gerente comercial da marca durante 27 anos, foi homenageada pelo grupo, assim como Marcelo Tinti e Riguel Chieppe, que receberam uma homenagem da Mercedes-Benz Brasil. O RP ficou a cargo de Dudu Altoé.

ARTE

Márcia Flores, Celia Colodete e Tereza Nader

Márcia Flores, Celia Colodete e Tereza Nader: em vernissage na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. Crédito: Cloves Louzada

O ator Jackson Antunes é o homenageado nacional do FestCine Pedra Azul. Garcia Gabé
homenagem

A região serrana do Espírito Santo se prepara para receber a 7ª edição do FestCine Pedra Azul, festival de cinema idealizado e produzido pela Tower Filmes, dos cineastas Alex Reis e Marcoz Gomez, em parceria com a artista plástica Patricia Secco. Entre os dias 24 e 27 de setembro, o evento ocupará os hotéis Vista Azul e Aroso Paço Hotel, reunindo cineastas, personalidades ligadas à sétima arte e apaixonados por cinema, em um cenário em que arte e paisagem se encontram em perfeita sintonia. O grande homenageado desta edição será o ator Jackson Antunes que, na noite do dia 26, será celebrado no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel, onde receberá o troféu Rota do Lagarto e uma joia exclusiva criada pela designer capixaba Ivana Izoton. Com uma carreira sólida que transita pelo cinema, teatro e televisão, Antunes se consagrou como um dos atores mais marcantes da dramaturgia brasileira, conhecido por sua presença forte e pela autenticidade com que imprime vida a seus personagens.

QUERIDAS DE RR

Cleonice e Consuelo Dalla

Cleonice e Consuelo Dalla: vernissage  em Nova Almeida. Crédito: Cloves Louzada

Adriano Dias, Arthur Louzada e  Juninho Ferreira - Gestor. Arthur Louzada
beach soccer

Adriano Dias (Diretor de Futebol),  Arthur Louzada  (Diretor Comercial e de Marketing) e  Juninho Ferreira (Gestor): equipe à frente do Cruzeiro Beach Soccer. 

