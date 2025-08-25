homenagem

A região serrana do Espírito Santo se prepara para receber a 7ª edição do FestCine Pedra Azul, festival de cinema idealizado e produzido pela Tower Filmes, dos cineastas Alex Reis e Marcoz Gomez, em parceria com a artista plástica Patricia Secco. Entre os dias 24 e 27 de setembro, o evento ocupará os hotéis Vista Azul e Aroso Paço Hotel, reunindo cineastas, personalidades ligadas à sétima arte e apaixonados por cinema, em um cenário em que arte e paisagem se encontram em perfeita sintonia. O grande homenageado desta edição será o ator Jackson Antunes que, na noite do dia 26, será celebrado no Salão Nobre do Aroso Paço Hotel, onde receberá o troféu Rota do Lagarto e uma joia exclusiva criada pela designer capixaba Ivana Izoton. Com uma carreira sólida que transita pelo cinema, teatro e televisão, Antunes se consagrou como um dos atores mais marcantes da dramaturgia brasileira, conhecido por sua presença forte e pela autenticidade com que imprime vida a seus personagens.