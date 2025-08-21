Tradicional loja de tintas celebra 50 anos com festa em Vitória

No dia 16 de agosto, a Politintas celebrou seus 50 anos de história com uma grande festa realizada no Le Buffet Master, em Vitória. O evento reuniu colaboradores, fornecedores, parceiros e amigos, que marcaram presença para prestigiar essa trajetória de sucesso construída ao longo de meio século. A noite foi repleta de emoções e homenagens, coroando não apenas a história da empresa, mas também os laços de parceria e amizade que a sustentam. Um dos momentos mais marcantes foi a passagem da presidência: o fundador Estanislau Ventorim transmitiu o cargo ao filho Vinicius Ventorim, simbolizando a continuidade do legado e a preparação da Politintas para os próximos capítulos de sua jornada. Veja as fotos!

O presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, e a executiva Fani Rocha marcaram presença no Encontro Nacional do Ecossistema SINAPRO FENAPRO – Rio 2025, que reuniu lideranças da publicidade de todo o país, no Hotel Windsor Excelsior, em Copacabana. Foram dois dias de integração, troca de experiências e fortalecimento do setor. Agora é a contagem regressiva para o Festival Colibri que acontece nos dias 2 e 3 de setembro, em Vitória.

Do ES para o Brasil A parceria de sucesso entre as capixabas Eduarda Buaiz, Vivian Rios e Andresa Rios, que ganhou o Brasil com a coleção “Cafézin”, acaba de ganhar mais um capítulo. Fruto da collab entre as marcas Café Numero Um e Universo Colorido, a coleção apresenta seu segundo drop, com peças autênticas que estampam a paixão por café. As novidades, que incluem macacões, saias, vestidos, blusas de tule e novas estampas de t-shirts, já estão à venda na loja física da Universo Colorido, em Vitória, e, em breve, estarão disponíveis para todo o Brasil no e-commerce da marca.

Mesa posta Novas peças da ATTRI Decor, marca de Jamile Pena e Natália Aliani, que trabalha com quartzitos naturais Da Vinci, Mont Blanc, Ijen Blue e agora também com Black Diamond e Naica, estarão expostas na Eight, na Praia do Canto, na próxima quarta-feira (27), com o evento “The Art of Slow Living”, em parceria com Camila Sarmento, que apresentará como montar uma mesa e receber de forma especial em casa.

Pesquisa clínica A CEO do Cedoes, Irani Francischetto, é presença confirmada no segundo Encontro Anual da Acesse (Associação Brasileira de Centros de Pesquisa Clínica). Vai ser no dia 5 de setembro, no Hotel Intercity Paulista, em São Paulo, reunindo especialistas, iniciativas e vozes que estão movendo a inovação no Brasil quando o assunto é pesquisa clínica.

Em Pedra Azul O Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc. em Pedra Azul, inova com o conceito de smart use no alto padrão imobiliário. Trata-se de um modelo de compra flexível que funciona da seguinte maneira: cada proprietário tem direito a uma semana de uso por mês e com serviço de limpeza, concierge, restaurante de alta gastronomia e spa, numa experiência similar a de resort. A administração do empreendimento é feita por uma operadora hoteleira profissional, permitindo que o proprietário aproveite seu investimento sem preocupação.

Design assinado Com uma carreira de mais 20 anos dedicados ao design, repleta de criações, o designer e empresário Tiago Zanotto desembarca em Vitória pela primeira vez nesta quinta (21), a convite da loja Domani, de Paula Olimpio, para comandar um talk sobre ‘Da necessidade, nasce a criatividade’ para profissionais capixabas da arquitetura e design de interiores. O encontro faz parte da comemoração dos 20 anos da loja, localizada no Centro de Vila Velha. Na ocasião, Tiago, que vem de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, também vai apresentar peças de sua nova coleção ‘Seixos da Moda’ criada para a Casa Vetti, marca especializada em design assinado.