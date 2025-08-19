Café da manhã lança Semana de Inovação Capixaba - InsightES na Rede Gazeta

Foi dada a largada para a Semana de Inovação Capixaba - InsightES 2025, uma realização da Rede Gazeta, que será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, em Vitória. Diretores da Gazeta receberam nesta quarta-feira (19) para o “Café com Conexões”. O encontrou reuniu autoridades e representantes de grandes empresas capixabas para discutir ideias que contribuam com a programação da InsightES 2025.



Entre os convidados estão o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (Secti), Bruno Lamas; o superintendente da Caixa Econômica Federal, Tarcisio Luiz Dalvi; a gerente do Banco do Brasil, Daniely Reinholz; entre outros