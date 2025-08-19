  • Renata Rasseli
    Colunista social

Café da manhã lança Semana de Inovação Capixaba - InsightES na Rede Gazeta

Vitória
Publicado em 19/08/2025 às 13h59
Eduardo Lindenberg, Patricia Lino,  Maíra do Vale, Elaine Silva e Bruno Lamas. Crédito: Ricardo Medeiros

Foi dada a largada para a Semana de Inovação Capixaba - InsightES 2025, uma realização da Rede Gazeta, que será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro, em Vitória. Diretores da Gazeta receberam nesta quarta-feira (19) para o  “Café com Conexões”. O encontrou  reuniu autoridades e representantes de grandes empresas capixabas para discutir ideias que contribuam com a programação da  InsightES 2025.

Entre os convidados estão o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (Secti), Bruno Lamas;  o superintendente da Caixa Econômica Federal, Tarcisio Luiz Dalvi; a gerente do Banco do Brasil, Daniely Reinholz; entre outros

O encontro marcou o lançamento da proposta do evento. Pela primeira vez, o evento  também vai contar com uma edição regional em Cachoeiro de Itapemirim. 

Bruno Passoni, Tarcisio Dalvi, Mariana Perini e Marcello Moraes. Crédito: Ricardo Medeiros

Luciana Loureiro, Patricia Lino e Stefany Medici. Crédito: Ricardo Medeiros

Mila Vieira,  Bruna Dartora,  Wilson Igreja e Giliard Ferreira. Crédito: Ricardo Medeiros

Giuseppe Kenji Nagatani Feitoza, Eduardo Lindenberg, Bruno Araújo, Leila Marchesi e Tharsis Ferrera. Crédito: Ricardo Medeiros

Dani Lobo e Daniely Reinholz. Crédito: Ricardo Medeiros

Café de lançamento da Semana de Inovação Capixaba - InsightES 2025,. Crédito: Ricardo Medeiros

Café com Conexões para a Semana de Inovação Capixaba - InsightES 2025

Evento InsightES. Ricardo Medeiros
Evento InsightES. Ricardo Medeiros
Evento InsightES. Ricardo Medeiros
Evento InsightES. Ricardo Medeiros
Evento InsightES. Ricardo Medeiros
Evento InsightES. Ricardo Medeiros
