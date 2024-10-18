Inovação e sustentabilidade: no segundo dia da InsightES, Pablo Lira explora as principais megatendências mundiais.

Palestra "Tendências e comportamento para inovação" ministrada por Pablo Lira na Semana de Inovação Capixaba. Crédito: Arthur Moschen

Mudanças climáticas, tecnologias emergentes e inteligência artificial. Esses foram alguns dos termos que marcaram o segundo dia da InsightES, que foi um sucesso! Com o tema “Inovação no Mundo 4.0”, Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, marcou a tarde dos participantes com uma palestra interativa e imersiva, explorando os impactos da transformação tecnológica, alinhando inovação e sustentabilidade.

Para o convidado, o Mundo 4.0 tem duas megatendências globais: os eventos climáticos extremos e a revolução tecnológica. A partir dessa reflexão, Lira abriu a palestra traçando um paralelo sobre como as novas tecnologias, como inteligência artificial e automação estão impulsionando o desenvolvimento, enquanto o planeta enfrenta os impactos das mudanças climáticas, citando exemplos de eventos extremos como enchentes, queimadas e aquecimento global.

“Essas tecnologias não são apenas avanços isolados, mas fazem parte de um movimento maior que pode garantir um futuro sustentável em meio aos desafios globais”, reforçou Lira.

“Mão na massa, ou melhor, na tecnologia”

E se você acha que a palestra foi apenas uma exposição de casos e conceitos, está muito enganado. Pablo Lira aproveitou o momento para mostrar, na prática, o que é inovação. Durante a palestra, os participantes interagiram com “dinossauros e tubarões” em realidade aumentada, mostrando que o mundo virtual está cada vez mais inserido em nosso cotidiano. Ele aproveitou, ainda, para destacar a relevância que as tecnologias emergentes como internet das coisas, big data, inteligência artificial e outros.