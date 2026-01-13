Sustentabilidade

Plataforma para autistas criada no ES ganha prêmio nos Emirados Árabes

A startup capixaba Jade foi a vencedora na categoria Saúde do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, no valor de US$ 1 milhão, entregue pelo Sheikh Mohammed Bin Zayed, presidente do país

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:27

Ronaldo Cohin recebeu o prêmio das mãos do presidente dos Emirados Árabes Crédito: Divulgação

Uma plataforma criada no Espírito Santo com soluções para a educação inclusiva e o desenvolvimento de crianças com autismo e outras neurodivergências conquistou o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, dos Emirados Árabes Unidos, na categoria Saúde. A premiação é considerada uma das principais de sustentabilidade no mundo.

A cerimônia que premiou a startup capixaba Jade ocorreu nesta terça-feira (13), nos Emirados Árabes. A empresa fundada por Ronaldo Cohin recebeu o reconhecimento do presidente do país, o Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, além do prêmio de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,3 milhões.

Ronaldo Cohin afirma que o valor da premiação será direcionado para amplificar o impacto da startup na educação neurodivergente mundial. Atualmente, segundo o fundador, a Jade atua próximo ao poder público, em escolas públicas em cidades como Vitória e Vargem Alta, no Espírito Santo, além de Resende, no Rio de Janeiro, e Aracaju, em Sergipe.

No total, a tecnologia desenvolvida pela Jade impacta 200 mil crianças em 179 países, além de 650 escolas no Brasil, Reino Unido, em Portugal e nos Emirados Árabes.

Subir ao palco ao lado do meu filho, que é a razão pela qual tudo isso existe, e de uma estudante dos Emirados que representa o impacto local da Jade foi algo que vai muito além de um prêmio empresarial. Receber esse reconhecimento das mãos do Sheikh Mohamed bin Zayed, presidente do país, foi um momento de profunda gratidão e também de responsabilidade. É o tipo de instante em que você entende que aquela dor inicial virou algo que hoje transforma a vida de milhares de famílias Ronaldo Cohin Fundador da Jade

Ronaldo conta que a Jade foi criada em 2018 a partir da sua vivência pessoal. Ele relata que, com seu filho autista Lucas, percebeu na prática as limitações dos modelos tradicionais de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil. "O que começou como uma busca pessoal por respostas acabou se transformando em uma empresa de tecnologia com impacto em larga escala", lembra.

Entre os produtos desenvolvidos pela startup capixaba estão:

Jade App: plataforma lúdica e educacional desenvolvida para crianças e adolescentes que aprendem de maneiras diferentes, incluindo aqueles com autismo, dislexia, TDAH e outras condições neurodivergentes. Utiliza jogos e atividades para estimular habilidades cognitivas, emocionais e sociais de forma gamificada.

plataforma lúdica e educacional desenvolvida para crianças e adolescentes que aprendem de maneiras diferentes, incluindo aqueles com autismo, dislexia, TDAH e outras condições neurodivergentes. Utiliza jogos e atividades para estimular habilidades cognitivas, emocionais e sociais de forma gamificada. Jade Edu: plataforma que mostra o desempenho e a melhor abordagem educacional para os professores de crianças neurodivergentes.

plataforma que mostra o desempenho e a melhor abordagem educacional para os professores de crianças neurodivergentes. Jade Astea: tecnologia que usa rastreamento ocular e IA para ajudar a identificar sinais iniciais que podem indicar autismo ainda nas escolas

Os próximos planos da startup passam por aumentar o impacto com responsabilidade. Ronaldo afirma que o prêmio vai permitir que a empresa amplie a atuação global, fortalecendo pesquisas clínicas e educacionais, expandindo parcerias com governos e sistemas públicos e acelerando o desenvolvimento tecnológico da plataforma.

"Queremos que a Jade seja uma referência mundial em soluções baseadas em evidência para o desenvolvimento de crianças neurodivergentes, sempre mantendo o lado humano no centro da tecnologia", ressalta.

Mudança para o país árabe

A startup tem atuação tanto no Brasil quanto nos Emirados Árabes. Agora Ronaldo e sua família estão de mudança para o país árabe. Ele conta que essa decisão não foi apenas estratégica, mas também simbólica. Segundo ele, os Emirados oferecem um ecossistema que valoriza inovação com propósito, impacto social e tecnologia aplicada a desafios reais.

"Encontramos aqui abertura institucional, velocidade de decisão e uma visão de longo prazo que dialoga muito com o que a Jade constrói. Hoje, atuamos tanto no Brasil quanto nos Emirados, especialmente em Abu Dhabi, com projetos em escolas públicas e parcerias institucionais, e estamos, inclusive, trazendo nossa família para morar definitivamente no país em 2026", destaca.

