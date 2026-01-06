Home
>
Economia do ES
>
PicPay entra com pedido para vender ações na bolsa nos EUA

PicPay entra com pedido para vender ações na bolsa nos EUA

Solicitação para abrir capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank

Altamiro Silva Junior e André Marinho

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:25

Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores
O banco digital chegou ao breakeven, quando deixa de dar prejuízo e passa a dar lucro, há um ano Crédito: Rogério Cassimiro/PicPay Divulgação

O banco digital PicPay capixaba fez um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank, em dezembro de 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões, de acordo com fontes. A solicitação foi realizada na segunda-feira (5).

Recomendado para você

Solicitação para abrir capital na Nasdaq, nos Estados Unidos, deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank

PicPay entra com pedido para vender ações na bolsa nos EUA

Passageiros terão de esperar julho para adquirir novos bilhetes ou contar com desistência ou remarcação dos que já foram vendidos

Trem noturno da Vale está com passagens esgotadas

Trilhos foram ocupados por indígenas há mais de 70 dias; o grupo reivindica reparação de danos causados pelo desastre de Mariana

Justiça determina reintegração de posse de ferrovia bloqueada no ES

A expectativa é que a oferta aconteça ainda neste mês, com as apresentações para investidores (roadshows) começando por volta do dia 20 e a definição do preço da ação acontecendo na semana final de janeiro, em caso de condições de mercado permitindo. Se a operação for concretizada, a ação seria negociada sob o ticker "PICS".

A operação já nasce ancorada, ou seja, com pedido firme de compra, com US$ 75 milhões do fundo Bycicle, de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank e que também investiu no Nubank e no Inter. A listagem prevê a emissão de novas ações Classe A. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Bastista, continuará no controle do PicPay.

No prospecto, que está na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de ações dos EUA), o PicPay destaca a rentabilidade do grupo em expansão, que já entrega 17% de retorno (ROE, na sigla em inglês) e lucro avançando mais de 80% nos primeiros 9 meses de 2025, somando R$ 314 milhões, além de expansão forte de carteira de crédito. O banco digital chegou ao breakeven, quando deixa de dar prejuízo e passa a dar lucro, há um ano.

O banco tem cerca de 66 milhões de clientes, com carteira de crédito de R$ 19 bilhões e receitas de R$ 7,2 bilhões. Os recursos captados serão usados para investir no próprio negócio. "Já é o segundo maior banco digital do Brasil", comenta uma fonte, ressaltando que conversas preliminares com investidores indicam potencial demanda pelo papel. O IPO é coordenado por Citi, Bank of America e RBC.

O PicPay chegou a registrar na SEC pedido de IPO em abril de 2021, mas adiou o processo sucessivamente após enfrentar dificuldades para obter com investidores um valor que considerasse justo. Como mostrou o Estadão/Broadcast à época, a empresa chegou a ser precificada em menos de US$ 8 bilhões, bem aquém dos US$ 25 bilhões que inicialmente se aventava, em um momento de juros perto de zero, mas que começaram a subir no mundo todo.

O banco digital PicPay fez na segunda-feira, 5, um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira operação do tipo de uma empresa brasileira desde o Nubank, em dezembro de 2021. A operação pode somar US$ 500 milhões, de acordo com fontes.

Leia mais

Imagem - Forte empata com Sport e segue com chances na Copinha

Forte empata com Sport e segue com chances na Copinha

Imagem - Carro clonado é recuperado em Vila Velha e Guarda encontra drogas e R$ 8 mil em dinheiro

Carro clonado é recuperado em Vila Velha e Guarda encontra drogas e R$ 8 mil em dinheiro

Imagem - Rio Branco acerta contratação de meia do Uruguai

Rio Branco acerta contratação de meia do Uruguai

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais