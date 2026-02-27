Veja novos horários

Supermercados passam a abrir mais cedo para compensar fechamento aos domingos no ES

Redes de supermercados já mudaram o funcionamento, ampliando o horário de atendimento às sextas e aos sábados para atender aos clientes

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:36

Supermercados não vão mais abrir aos domingos, a partir do dia 1º de março Crédito: Freepik

Para compensar o fechamento em um dia da semana, algumas redes já definiram que vão alterar o horário de funcionamento, abrindo mais cedo as lojas ou fechando mais tarde, principalmente às sextas-feiras e aos sábados, quando o setor espera aumento no movimento.

São os casos dos Supermercados BH, que contam com mais de 40 lojas no Espírito Santo, e da rede do Grupo Coutinho, responsável pelas lojas do Extrabom, Extraplus e AtacadoVem, com mais de 50 unidades.

Nas mudanças no Extrabom, algumas lojas vão abrir uma hora mais cedo, às 7 horas, às sextas e aos sábados, ou fechar meia hora ou uma hora mais tarde, às 21h30 ou 22 horas (confira lista abaixo).

Ns lojas do BH Supermercados, as mudanças também se concentram às sextas e aos sábados, com lojas tanto abrindo meia hora mais cedo, às 7 horas, quanto fechando uma hora mais tarde, às 21 horas (confira lista abaixo).

Já o Grupo Carone, responsável pela rede de supermercados Carone e pelo atacarejo Sempre Tem, informa que os horários das lojas serão mantidos normalmente, não havendo alterações na abertura ou no fechamento.

As lojas do São José Supermercados também vão manter, no primeiro momento, o mesmo horário de funcionamento. O empresário José Henrique Neffa, responsável pela rede, disse que vai avaliar como será o primeiro fim de semana de estabelecimentos fechados aos domingos, antes de definir se será necessário esticar o horário nos outros dias da semana.

O Grupo Carrefour Brasil, que opera as lojas Atacadão, Carrefour e Sam's Club no Espírito Santo, informou que as unidades vão continuar operando normalmente nos demais dias da semana. A rede Assaí, com lojas em Vitória, Vila Velha e Serra, afirmou que vai manter o horário normal de funcionamento, de segunda a sábado, das 7 às 22 horas.

Com o fechamento aos domingos – medida que já havia sido adotada entre 2009 e 2018 –, os supermercadistas esperam melhorar o atendimento de segunda a sábado, visto que a folga dos trabalhadores em geral vai se concentrar no primeiro dia da semana. A expectativa é que isso resulte em quadros mais completos, com mais caixas abertos e redução de filas, combatendo uma das principais reclamações dos consumidores.

Como ficam os horários

O que muda a partir de domingo

As novas regras começam a valer a partir do dia 1° de março e incluem outros estabelecimentos do gênero alimentício. Dessa forma, mercearias, minimercados e atacarejos também têm funcionamento proibido no primeiro dia da semana. O mesmo vale para lojas de material de construção. A nova convenção permite abertura em feriados, exceto Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

A exceção é o caso de estabelecimentos que são mantidos por familiares, como pequenas vendas e mercearias sem funcionários, pois o que está no acordo é o impedimento de comerciários trabalharem aos domingos. Açougues e padarias também podem abrir as portas.

