Carro clonado é recuperado em Vila Velha e Guarda encontra drogas e R$ 8 mil em dinheiro

Veículo roubado no Rio de Janeiro circulava com placas adulteradas; ocorrência começou após alerta do videomonitoramento

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:33

Além do veículo com placa clonada, a polícia apreendeu dinheiro em espécie e drogas Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Um carro clonado foi recuperado pela Guarda Municipal de Vila Velha nesta segunda-feira (5), no Centro da cidade, após alerta da Central de Videomonitoramento. O veículo, um Fiat Fastback prata, estava estacionado na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente a uma agência bancária, e apresentava sinais de adulteração nos identificadores.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, o automóvel circulava com placa de São Paulo, mas, após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que se tratava de um veículo roubado em setembro de 2024 no Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os agentes encontraram cerca de R$ 8 mil em dinheiro dentro do automóvel. O condutor foi detido no local.

Conforme o agente Crizanto, da Guarda Municipal de Vila Velha, a ocorrência ganhou novos desdobramentos após a abordagem inicial. “A situação acabou se complicando ainda mais quando ele mencionou a existência de drogas para tentar se livrar da prisão. A partir disso, fomos até o endereço dele e encontramos uma grande quantidade de entorpecentes”, explicou.

Na residência do suspeito, os agentes localizaram 1.650 pedras de crack e 504 papelotes de cocaína. O homem afirmou que o dinheiro encontrado no veículo pertenceria ao patrão, que teria solicitado o saque.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados.

