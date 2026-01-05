Home
Braço direito dos Irmãos Vera e 'arquiteto de extorsão': quem era foragido preso na Serra

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:48

Marcos Luiz Pereira Junior, vulgo "MK", de 30 anos, estava na lista dos mais procurados do ES

Homem de confiança dos "Irmãos Vera", envolvimento com assassinatos, líder de um esquema de cobrança de taxas de internet e gás, e elo estratégico entre Espírito Santo e Rio de Janeiro: esse são alguns dos pontos da ficha criminal de Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como "MK", de 30 anos, um dos criminosos mais procurados do Estado e preso na última sexta-feira (2).

Segundo investigação da Polícia Civil, Marcos era um membro de alta relevância da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e tinha grande poder de decisão dentro da organização criminosa. Tanto que era "braço direito" dos Irmãos Vera (Luan, Gabriel e Bruno Gomes Faria), líderes do grupo. 

Além disso, era considerado um "arquiteto da extorsão": ele comandava um esquema de "pedágio", cobrando taxas de empresários e serviços essenciais como internet, gás e água para permitir a atuação em áreas controladas pela facção. Marcos dominava os bairros Itararé, Tabuazeiro (Morro do Macaco), Engenharia, Santos Dumont, Cruzamento e Conquista, em Vitória, e Nova Almeida, na Serra. 

Comandava mesmo de longe

De acordo com as investigações, Marcos estava foragido no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, comandava as áreas dele de forma remota, por videochamadas, e através de aplicativo de mensagens. Estando no local, ele atuava como a principal conexão entre a célula capixaba e o comando central do TCP no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como
Marcos Luiz Pereira Junior, conhecido como "MK", de 30 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Mortes e tráfico de drogas

A Polícia Civil destacou que Marcos tinha envolvimento direto em tráfico de drogas em larga escala, além de vários assassinatos. Ele era fugitivo do sistema prisional, desde 16 de abril de 2022, e foi condenado a 69 anos de prisão, em 2024, por homicídio qualificado, tráfico de drogas e extorsão. 

Ficha criminal de
Ficha criminal de "MK", líder do TCP e braço direito dos Irmãos Vera Crédito: Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Na mira do Ministério da Justiça

Marcos chegou a entrar na lista dos criminosos mais procurados do Brasil, feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em dezembro no ano passado, junto com outros sete capixabas. Leia mais aqui.

Prisão na Serra

O criminoso foi preso na última sexta-feira, em Jardim Limoeiro, na Serra, em uma ação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), com a Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

