Veja quem são os 8 criminosos do ES que estão na mira do Ministério da Justiça

Chefes de facções capixabas com mandados por homicídio, tráfico e extorsão estão entre os alvos do Projeto Captura. O objetivo é que a sociedade denuncie o paradeiro dos foragidos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:53

Oito criminosos do Espírito Santo estão na lista dos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira (8). Todos estão escondidos no Rio de Janeiro.

Robson Carvalho Verdan, de 69 anos, saiu de casa na última quinta-feira (4) e não retornou; corpo foi encontrado em Itapemirim

Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio

Indivíduo furtou mochila com três cheques, notas promissórias, escrituras de propriedade e objetos pessoais; ele tentou fugir, mas acabou alcançado

Homem é preso suspeito de furtar R$ 40 mil em cheques em Guaçuí

Os criminosos que integram essa lista são chefes de facções capixabas, com mandados de prisão em aberto por tráfico, extorsão, homicídio, entre outros crimes.

O projeto nacional, chamado de "Captura", reúne os nomes dos criminosos de todos os estados com base em uma matriz de risco. Com posse desses dados, as polícias vão realizar as operações de captura.

Um site foi lançado nesta segunda e reúne as listas de todos os estados participantes. O objetivo é que a sociedade denuncie o paradeiro dos foragidos, de forma anônima, facilitando a captura.

No Estado vizinho

O delegado Alan Moreno, coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática da Polícia Civil do Espírito Santo, é o ponto de apoio do projeto no estado. Ele disse que não existem dúvidas de que os procurados da lista estão no Rio de Janeiro.

"Eu fiz uma análise dos criminosos mais procurados e enviei essa lista para o projeto. Não é simplesmente enviar, é preciso apresentar provas contundentes de que esses criminosos estão no Rio de Janeiro”, explicou.

Ainda conforme o delegado, o Ministério da Justiça vai bancar as passagens aéreas para os policiais realizarem as prisões, além de apoio operacional e equipamentos. "A sede do projeto vai ficar no Rio e auxiliar as equipes com todo o apoio operacional", completou o delegado.

