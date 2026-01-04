Polícia Civil prende na Serra um dos criminosos mais procurados do ES
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um dos criminosos mais procurados do Estado. Marcos Luiz Pereira Júnior, conhecido como “MK”, de 30 anos, foi detido na sexta-feira (2), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o suspeito integrava a lista dos mais procurados do Espírito Santo e ocupava posição de relevância na organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do investigado.
A ação contou com a atuação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), com a Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Mais detalhes sobre a prisão serão apresentados em uma coletiva de imprensa convocada pela Polícia Civil para esta segunda-feira (5), às 10h30, na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.