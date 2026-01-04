Polícia Civil prende na Serra um dos criminosos mais procurados do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um dos criminosos mais procurados do Estado. Marcos Luiz Pereira Júnior, conhecido como “MK”, de 30 anos, foi detido na sexta-feira (2), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Civil, o suspeito integrava a lista dos mais procurados do Espírito Santo e ocupava posição de relevância na organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do investigado.