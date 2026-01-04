Inmet renova alerta vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta vermelho — o mais alto na escala de risco — para acumulados de chuva em todo o Espírito Santo. O aviso que já está valendo para este domingo (4) foi estendido para a segunda-feira (5). Há previsão de chuva que pode superar os 100 milímetros por dia, com alto risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. [Veja aqui como se mede a chuva]
Além disso, todo o território capixaba permanece sob alertas amarelo e laranja (riscos baixo e intermediário) para tempestades neste domingo (4), com ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo — potencializando risco de quedas de árvores, corte de energia elétrica e estragos em plantações.
A Defesa Civil Estadual já havia alertado para dias de chuva de intensidades moderada a forte nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026 começou a se estabelecer e deve permanecer ativa até, pelo menos, a próxima quarta-feira (7), gerando chuvas volumosas e persistentes no Estado.