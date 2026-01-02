Fenômeno que deve trazer chuvas intensas ao ES começa a se estabelecer

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 11:35
O Espírito Santo deve enfrentar dias de chuvas persistentes com volumes elevados a partir deste sábado (3). O primeiro fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026 — que antes foi noticiado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) como possibilidade de formação, agora começa a se estabelecer. Segundo a empresa Climatempo, a ZCAS deve permanecer ativa até, pelo menos, a próxima quarta-feira (7).
O fenômeno é típico de verão e conhecido por influenciar um período maior de chuvas, com volumes expressivos. Para o Espírito Santo, a Climatempo sinaliza que os acumulados podem superar os 150 milímetros — e, em algumas regiões, alcançar ou até ultrapassar 200 milímetros durante o período de atividade do fenômeno.
Vitória, por exemplo, pode receber 250 milímetros de chuva até quarta-feira (7) — quase o dobro da média para o mês de janeiro inteiro (131mm).
A empresa de meteorologia destaca que o principal fator de atenção não é apenas a ocorrência de chuva forte em curto período, mas a persistência das precipitações por dias consecutivos, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação do nível de córregos e rios, além de deslizamentos em áreas de encosta.
O que é ZCAS?
A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema climático caracterizado por uma faixa extensa e persistente de umidade, que provoca chuvas frequentes e volumosas por vários dias consecutivos. Ela atua principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste. Para ser caracterizada como ZCAS, a instabilidade precisa persistir por, no mínimo, quatro dias sobre a mesma região.
