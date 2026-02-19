Inmet renova alerta de perigo potencial para chuvas intensas para todo o ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todas as cidades do Espírito Santo. O novo aviso passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
O comunicado substitui o alerta emitido para esta quinta-feira (19) e mantém o risco considerado baixo para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Além do ES, o aviso compreende praticamente toda a região Sudeste, quase a totalidade do Nordeste e ainda a grande parte do Centro-Oeste e Norte do país.
Recomendações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Para mais informações, procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.