Inmet renova alerta de perigo potencial para chuvas intensas para todo o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial para chuvas intensas em todas as cidades do Espírito Santo. O novo aviso passa a valer à 0h01 desta sexta-feira (20) e segue até as 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.