ES segue sob alertas de chuvas intensas e de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de chuvas intensas e de tempestades para o Espírito Santo nesta sexta-feira (2). O de cor laranja — nível intermediário na classificação de risco — vale para 55 cidades capixabas e indica precipitações volumosas que podem chegar aos 100 milímetros por dia. As rajadas de ventos podem alcançar 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo.