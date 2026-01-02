A Gazeta - Agora

ES segue sob alertas de chuvas intensas e de tempestades

Publicado em 02/01/2026 às 09h49
lertas do Inmet apontam risco de chuvas fortes
Cidades capixabas estão sob alertas de tempestades e de chuvas intensas Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de chuvas intensas e de tempestades para o Espírito Santo nesta sexta-feira (2). O de cor laranja — nível intermediário na classificação de risco — vale para 55 cidades capixabas e indica precipitações volumosas que podem chegar aos 100 milímetros por dia. As rajadas de ventos podem alcançar 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo.

O alerta de cor amarela — o mais baixo na escala de risco, mas que também exige atenção — vale para todo o Estado e sinaliza chuvas intensas de até 50 milímetros em 24 horas e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Mantenópolis
  36. Marataízes
  37. Marechal Floriano
  38. Mimoso do Sul
  39. Muniz Freire
  40. Muqui
  41. Pancas
  42. Piúma
  43. Presidente Kennedy
  44. Rio Novo do Sul
  45. Santa Leopoldina
  46. Santa Maria de Jetibá
  47. Santa Teresa
  48. São José do Calçado
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Vargem Alta
  52. Venda Nova do Imigrante
  53. Viana
  54. Vila Velha
  55. Vitória

