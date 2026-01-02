ES segue sob alertas de chuvas intensas e de tempestades
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de chuvas intensas e de tempestades para o Espírito Santo nesta sexta-feira (2). O de cor laranja — nível intermediário na classificação de risco — vale para 55 cidades capixabas e indica precipitações volumosas que podem chegar aos 100 milímetros por dia. As rajadas de ventos podem alcançar 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo.
O alerta de cor amarela — o mais baixo na escala de risco, mas que também exige atenção — vale para todo o Estado e sinaliza chuvas intensas de até 50 milímetros em 24 horas e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória