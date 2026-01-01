Fenômeno

Primeira ZCAS de 2026 pode trazer chuvas intensas e persistentes ao ES

Sistema climático típico do verão deve se estabelecer a partir deste fim de semana e perdurar até, pelo menos, 9 de janeiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:02

O Espírito Santo pode enfrentar um início de ano chuvoso à medida em que se forma a primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta quinta-feira (1º), o escoamento de ventos que transportam umidade da Amazônia em direção ao Centro-Oeste e Sudeste vai favorecer áreas de instabilidade que podem resultar em tempestades localizadas, com chuva volumosa em curto intervalo de tempo, rajadas fortes de vento e até queda de granizo nos próximos dias.

O Inmet recomenda atenção redobrada para as capitais localizadas nas áreas de maior potencial de chuva, como Vitória, devido ao risco de transtornos associados aos elevados acumulados de chuva previstos. Também há alerta para a região sul capixaba, onde há previsão de chuva volumosa, que pode ultrapassar 100 milímetros em 24 horas. [Veja aqui como se mede a chuva]

O sistema climático típico do verão (ZCAS) deve se estabelecer a partir deste fim de semana e perdurar até, pelo menos, 9 de janeiro.

Defesa Civil do ES também alerta

O órgão destaca que há probabilidade moderada de tempo severo no Espírito Santo nos próximo dias. A previsão é que tempestades típicas de verão possam ocorrer principalmente à tarde e à noite, mas as temperaturas elevadas devem persistir até o dia 2 de janeiro. Porém, entre 3 e 7 de janeiro, o cenário aponta para uma combinação de frente fria e forte convergência de umidade, o que deve potencializar o risco de chuvas intensas com acumulados expressivos em território capixaba.

O que é ZCAS? A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema climático caracterizado por uma faixa extensa e persistente de umidade, que provoca chuvas frequentes e volumosas por vários dias consecutivos. Ela atua principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, podendo responder por grande parte da chuva do período mais chuvoso do ano. Para ser caracterizada como ZCAS, a instabilidade precisa persistir por, no mínimo, quatro dias sobre a mesma região.

