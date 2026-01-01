Duas cidades do ES ficam entre as 10 mais quentes em todo o Brasil

Duas cidades capixabas ficaram entre as 10 mais quentes em todo o Brasil no último dia de 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, ficou em oitavo lugar, com 37,4ºC. Já Alegre, que fica na Região Sul, alcançou o décimo lugar, com 37,1ºC.