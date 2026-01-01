A Gazeta - Agora

Duas cidades do ES ficam entre as 10 mais quentes em todo o Brasil

Publicado em 01/01/2026 às 15h09

Duas cidades capixabas ficaram entre as 10 mais quentes em todo o Brasil no último dia de 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, ficou em oitavo lugar, com 37,4ºC. Já Alegre, que fica na Região Sul, alcançou o décimo lugar, com 37,1ºC.

  1. Jacarepaguá (RJ): 38,6ºC
  2. Ibotirama (BA): 38,2ºC
  3. Mantena (MG): 38,1ºC
  4. Araçuaí (MG): 38ºC
  5. Caicó (RN): 37,8ºC
  6. Muriaé (MG): 37,6
  7. Campos dos Goytacazes (RJ): 37,5ºC
  8. Cambuci (RJ) e Marilândia (ES): 37,4ºC
  9. Ibimirim (PE): 37,2ºC
  10. Alegre (ES): 37,1ºC

Apesar de o Espírito Santo estar sob quatro alertas meteorológicos de chuvas intensas e tempestades, as altas temperaturas devem permanecer em todo o território pelos próximos dias. 

