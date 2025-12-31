Home
>
Clima no ES
>
Chuvas intensas e tempestades: ES recebe 4 alertas meteorológicos

Chuvas intensas e tempestades: ES recebe 4 alertas meteorológicos

Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:47

Alertas de chuva para todo o Espírito Santo
Alertas de chuva para todo o Espírito Santo Crédito: Inmet

O Espírito Santo recebeu quatro alertas, entre avisos de chuvas intensas e de tempestades, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção.

Recomendado para você

Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção

Chuvas intensas e tempestades: ES recebe 4 alertas meteorológicos

Há previsão de tempestades isoladas nas regiões Sul e Serrana, mas o calorão não vai dar trégua, segundo o Incaper

Calor no ES deve chegar aos 40°C neste último dia de 2025

O município é um dos 37 que estão sob alerta de onda de calor no Espírito Santo. Cidade de Goiás lidera o ranking

Calor no ES: cidade capixaba registra a 4ª maior temperatura do Brasil

Alertas laranja

O primeiro alerta laranja é de tempestade e vale para todo o dia de  1º de janeiro, abrangendo 31 cidades. São elas:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante

O segundo alerta laranja é de chuvas intensas para todo o dia 2 de janeiro e contempla 52 cidades:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Ibitirama
  25. Iconha
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jerônimo Monteiro
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Mimoso do Sul
  37. Muniz Freire
  38. Muqui
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Vargem Alta
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana
  51. Vila Velha
  52. Vitória

Alerta laranja

■ São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]

■ Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Alertas amarelos

Juntos, os avisos meteorológicos valem para todo o Espírito Santo durante o dia 2 janeiro. Pode chover até 50 milímetros em 24 horas e os ventos têm potencial de atingir até 60 km/h.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais