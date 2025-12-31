Inmet

Chuvas intensas e tempestades: ES recebe 4 alertas meteorológicos

Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:47

Alertas de chuva para todo o Espírito Santo Crédito: Inmet

O Espírito Santo recebeu quatro alertas, entre avisos de chuvas intensas e de tempestades, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção.

Alertas laranja

O primeiro alerta laranja é de tempestade e vale para todo o dia de 1º de janeiro, abrangendo 31 cidades. São elas:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

O segundo alerta laranja é de chuvas intensas para todo o dia 2 de janeiro e contempla 52 cidades:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Alerta laranja ■ São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva] ■ Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Alertas amarelos

Juntos, os avisos meteorológicos valem para todo o Espírito Santo durante o dia 2 janeiro. Pode chover até 50 milímetros em 24 horas e os ventos têm potencial de atingir até 60 km/h.

