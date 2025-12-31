Chuvas intensas e tempestades: ES recebe 4 alertas meteorológicos

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:47
O Espírito Santo recebeu quatro alertas, entre avisos de chuvas intensas e de tempestades, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois deles são de cor laranja — nível intermediário na escala de risco, e os demais são de cor amarela, de menor potencial, embora exijam atenção.
O primeiro alerta laranja é de tempestade e vale para todo o dia de 1º de janeiro, abrangendo 31 cidades. São elas:
O segundo alerta laranja é de chuvas intensas para todo o dia 2 de janeiro e contempla 52 cidades:
Alerta laranja
■ São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de até 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]
■ Há risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Juntos, os avisos meteorológicos valem para todo o Espírito Santo durante o dia 2 janeiro. Pode chover até 50 milímetros em 24 horas e os ventos têm potencial de atingir até 60 km/h.
