Chegada de nova ZACS traz mais chuvas intensas para o Espírito Santo

Segundo a Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul segue até quarta-feira (11), quando começa a perder força; confira as regiões mais afetadas

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:05

A área em vermelho indica maior probabilidade de temporal, enquanto na amarela as chances são para precipitação em menor intensidade Crédito: Reprodução | Climatempo

O Espírito Santo recebeu reforço no alerta para chuvas intensas. Além da previsão do Instituto Nacional de Meteorologia de precipitação intensa para 50 municípios capixabas, agora o Estado está contido no aviso de temporal emitido pela Climatempo. A empresa de meteorologia informou que o risco é decorrente da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZACS).

Na publicação feita nesta terça-feira (10), o Climatempo explicou que as chuvas afetam todo o território capixaba. Nos pontos do Caparaó, extremo Sul, Noroeste e algumas cidades da Serrana, as chances são mais fortes para temporais com intensidade de moderada a forte. Em algumas áreas, as ocorrências climáticas podem vir com mais severidade. Há também possibilidade de raios e rajadas de vento que podem atingir os 70 km/h.

Nas regiões da Grande Vitória, Norte e parte do Sul a probabilidade da ocorrência de raios é moderada, com vento podendo atingir os 60 km/h. Nestas áreas, a Climatempo cita que as chances de temporais são menores.

O que é ZCAS? A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema climático caracterizado por uma faixa extensa e persistente de umidade, que provoca chuvas frequentes e volumosas por vários dias consecutivos. Ela atua principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste, podendo responder por grande parte da chuva do período mais chuvoso do ano. Para ser caracterizada como ZCAS, a instabilidade precisa persistir por, no mínimo, quatro dias sobre a mesma região.

Carnaval com chuva ou sol?

A empresa de meteorologia explicou que este é o quarto episódio de ZCAS em 2026. Mas os foliões podem ficar tranquilos, pois ela começa a perder força já na quarta-feira (11) finalizando a atuação na sexta-feira (13), quando o tempo fica mais firme.

Nos dias oficiais do Carnaval, a previsão indica a chegada de alta pressão subtropical do Atlântico Sul (ASAS) na região Sudeste do Brasil. Os Estados mais afetados serão Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com a presença dela durante o período de folia, as horas de sol forte estarão garantidas, com poucas chances de pancadas isoladas e de curta duração.

