Mais de 50 cidades do ES estão sob novo alerta de chuvas intensas
Publicado em 10/02/2026 às 10h54
O Espírito Santo está sob novo alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10). O aviso é de nível amarelo — o mais baixo na escala de risco — e vale para 56 cidades até o fim de quarta-feira (11).
CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Nos municípios sob alerta, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h.