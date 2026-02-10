A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mais de 50 cidades do ES estão sob novo alerta de chuvas intensas

Publicado em 10/02/2026 às 10h54

O Espírito Santo está sob novo alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (10). O aviso é de nível amarelo —  o mais baixo na escala de risco — e vale para 56 cidades até o fim de quarta-feira (11). 

CIDADES SOB ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Marataízes
  37. Marechal Floriano
  38. Marilândia
  39. Mimoso do Sul
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Pancas
  43. Piúma
  44. Presidente Kennedy
  45. Rio Novo do Sul
  46. Santa Leopoldina
  47. Santa Maria de Jetibá
  48. Santa Teresa
  49. São José do Calçado
  50. São Roque do Canaã
  51. Serra
  52. Vargem Alta
  53. Venda Nova do Imigrante
  54. Viana
  55. Vila Velha
  56. Vitória

Nos municípios sob alerta, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h.

Leia também:

Como se mede a chuva

Publicidade