Tempo instável no ES, mas com temperatura máxima de até 34ºC
Publicado em 10/02/2026 às 06h43
Apesar de algumas regiões estarem sob alertas de chuvas intensas, a terça (10) promete continuar quente no Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, as temperaturas apresentam ligeira queda, mas seguem altas — como esperado para o verão.
As temperaturas máximas devem ser de:
- 33ºC na Grande Vitória
- 34ºC na Região Sul
- 31ºC na Região Serrana
- 34ºC na Região Norte
- 33º na Região Noroeste
Há previsão de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Grande Vitória.