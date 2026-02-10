A Gazeta - Agora

Tempo instável no ES, mas com temperatura máxima de até 34ºC

Publicado em 10/02/2026 às 06h43

Apesar de algumas regiões estarem sob alertas de chuvas intensas, a terça (10) promete continuar quente no Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, as temperaturas apresentam ligeira queda, mas seguem altas — como esperado para o verão. 

As temperaturas máximas devem ser de:

  • 33ºC na Grande Vitória
  • 34ºC na Região Sul
  • 31ºC na Região Serrana
  • 34ºC na Região Norte
  • 33º na Região Noroeste

Há previsão de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e Grande Vitória. 

