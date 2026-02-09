A Gazeta - Agora

ES recebe dois alertas de chuvas intensas até terça (10); veja cidades

Publicado em 09/02/2026 às 10h18
Dia chuvoso  Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (9), ambos com validade até as 23h59 de terça-feira (10). O aviso

de cor laranja, de gravidade média, abrange 20 cidades e indica perigo de chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 60 a100 km/h. Nesses municípios há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

Alerta laranja:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Guaçuí
  9. Guarapari
  10. Iconha
  11. Itapemirim
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Muqui
  16. Piúma
  17. Presidente Kennedy
  18. Rio Novo do Sul
  19. São José do Calçado
  20. Vargem Alta

Já o alerta amarelo, de baixa gravidade, atinge 58 municípios e indica entre 20 e 30 mm/h de chuva ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h. 

Alerta amarelo:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Governador Lindenberg
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Marataízes
  37. Marechal Floriano
  38. Marilândia
  39. Mimoso do Sul
  40. Muniz Freire
  41. Muqui
  42. Pancas
  43. Piúma
  44. Presidente Kennedy
  45. Rio Bananal
  46. Rio Novo do Sul
  47. Santa Leopoldina
  48. Santa Maria de Jetibá
  49. Santa Teresa
  50. São Domingos do Norte
  51. São José do Calçado
  52. São Roque do Canaã
  53. Serra
  54. Vargem Alta
  55. Venda Nova do Imigrante
  56. Viana
  57. Vila Velha
  58. Vitória

O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de necessidade, basta acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

