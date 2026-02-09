ES recebe dois alertas de chuvas intensas até terça (10); veja cidades

Dia chuvoso Crédito: Ricardo Medeiros

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (9), ambos com validade até as 23h59 de terça-feira (10). O aviso

de cor laranja, de gravidade média, abrange 20 cidades e indica perigo de chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 60 a100 km/h. Nesses municípios há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta laranja:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Guaçuí Guarapari Iconha Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Já o alerta amarelo, de baixa gravidade, atinge 58 municípios e indica entre 20 e 30 mm/h de chuva ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

Alerta amarelo:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória