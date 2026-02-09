ES recebe dois alertas de chuvas intensas até terça (10); veja cidades
O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta segunda-feira (9), ambos com validade até as 23h59 de terça-feira (10). O aviso
de cor laranja, de gravidade média, abrange 20 cidades e indica perigo de chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir 60 a100 km/h. Nesses municípios há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Alerta laranja:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Já o alerta amarelo, de baixa gravidade, atinge 58 municípios e indica entre 20 e 30 mm/h de chuva ou até 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h.
Alerta amarelo:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de necessidade, basta acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).