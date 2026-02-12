Veja detalhes

Carnaval no ES será de sol ou chuva? Confira a previsão do tempo

Sistema de alta pressão deve manter o tempo firme no Espírito Santo, com sol predominando e calor intenso no carnaval

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:12

O Carnaval 2026, que acontece entre 14 e 17 de fevereiro, deve ser marcado por um padrão típico de verão em grande parte do Brasil. A análise da empresa de meteorologia Climatempo indica calor em todo o país, com períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde — horário em que a atmosfera fica naturalmente mais instável devido às altas temperaturas.

No Sudeste, a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) deve reduzir a nebulosidade e diminuir as condições para chuva. Segundo a Climatempo, Vitória e todo o litoral do Espírito Santo podem registrar chuvas rápidas durante o carnaval, mas sem impacto significativo na presença do sol.

A reportagem de A Gazeta consultou a previsão do tempo dia a dia junto ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que divulga boletins para as regiões do Espírito Santo. No entanto, até a publicação desta matéria, havia informações detalhadas apenas até a segunda-feira (16). Confira:

Sábado (14)

No sábado, segundo o Incaper, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Espírito Santo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam, e o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Grande Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C;

Região Sul: mínima de 21 °C e máxima de 36 °C;

Região Serrana: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C;

Região Norte: mínima de 22 °C e máxima de 35 °C;

Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 36 °C;

Região Nordeste: mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Domingo (15)

No domingo, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas aumentam. O vento sopra fraco a moderado entre o litoral Sul e o litoral da Região Metropolitana.

Segunda-feira (16)

Na segunda-feira, o sistema de alta pressão segue atuando, mantendo o tempo aberto em todo o Espírito Santo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas permanecem elevadas. O vento sopra fraco a moderado entre o litoral Sul e o litoral da Grande Vitória.

