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Dias insuportáveis

O que faz Alegre ser tão quente e 'frequentar' pódio do calor no Brasil

Fatores diversos como a localização da cidade e a urbanização contribuem para as altas temperaturas constantes, explica Inmet

Publicado em 28 de Março de 2025 às 17:29

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

28 mar 2025 às 17:29
Município de Alegre
O município de Alegre apareceu muitas vezes entre as cidades mais quentes do país neste começo de ano Crédito: Google Maps
Qual é a cidade mais quente do Espírito Santo? Para alguns capixabas, a resposta é Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ou Colatina, cidade da região Noroeste apelidada carinhosamente de "Calortina". No entanto, para os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia, quem leva o primeiro lugar no pódio do calor no estado é o município de Alegre, na Região Sul. Só nos três primeiros meses do ano, o município ficou cinco vezes entre as cidades que registraram as maiores temperaturas do Brasil
O Inmet explica que há uma estação meteorológica instalada em Alegre, o que garante o registro constante dessas altas temperaturas, mas o que justifica a cidade ser tão quente é a soma de diversos fatores. Na região, o clima tropical típico brasileiro, junto ao relevo encaixado, baixa ventilação, intensa radiação solar e crescimento urbano sem muito controle ambiental contribuem para que os termômetros cheguem perto dos 40 °C.
Estação meteorológica do Inmet em Alegre, no Sul do ES
Estação meteorológica do Inmet em Alegre, no Sul do ES Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia
Além de Alegre, o calor intenso também é um cenário comum em outros municípios do Sul, especialmente em Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, Castelo e Alfredo Chaves. Entretanto, diferentemente da cidade capixaba mais "calorenta', não existem estações meteorológicas instaladas nessas cidades.

Termômetros nas alturas

De acordo com o Inmet, Alegre tem um clima tropical quente, com verões aquecidos e invernos secos, o que favorece temperaturas elevadas, especialmente entre os meses de setembro e março, quando há maior incidência solar e menos nebulosidade. Além disso, a cidade está localizada em um vale cercado por serras, configuração que cria um tipo de “bacia térmica”, dificultando a circulação de ar e favorecendo o acúmulo de calor durante o dia. Já à noite o calor liberado pelo solo permanece retido por mais tempo no local.
O que faz Alegre ser tão quente e frequentar pódio do calor no Brasil
Por estar entre montanhas, a cidade também sofre com menor ventilação natural, e essa ausência de ventos fortes dificulta a dissipação do ar quente, intensificando a sensação de abafamento. O crescimento urbano, que levou à substituição de áreas verdes por asfalto e construções, resulta ainda no chamado efeito de ilha de calor, em que a cidade absorve e retém a temperatura, intensificando as temperaturas.
Outra questão é que a proximidade geográfica de Alegre com a linha do Trópico de Capricórnio leva a cidade a altos índices de insolação, aumentando a radiação solar direta durante o dia e aquecendo o solo, o ar e as superfícies urbanas. Durante o inverno ou em períodos de veranico, um fenômeno meteorológico que consiste em calor intenso e estiagem, a umidade relativa do ar também pode cair bastante, causando a elevação da temperatura e resultando em desconforto térmico para os alegrenses. Ufa, que calor!
Apesar de todos esses fatores, quando o assunto é a temperatura mais quente já registrada na história do Espírito Santo, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim continua soberana no calor intenso. Em 31 de outubro de 2012, os termômetros registraram 43 °C na cidade sul capixaba conhecida como capital secreta do mundo. Ou seria capital secreta do sol?

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