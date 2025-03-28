Mercado imobiliário da Grande Vitória registra crescimento de 28,3% nos lançamentos

Valorização e vendas
Morar lança a Torre B do Vista do Araçás
Lançado em fevereiro, o Vista de Araçás, da Morar Construtora, localizado em Vila Velha, vendeu 138 unidades apenas no primeiro mês. Com a alta demanda, a empresa decidiu agora lançar a Torre B do empreendimento, que já está com as vendas abertas. “Vila Velha se destaca cada vez mais como uma excelente oportunidade para quem deseja investir ou realizar o sonho do imóvel próprio, e o Vista de Araçás é a prova disso”, afirma Filippe Vieira, Diretor Comercial e Marketing da Morar Construtora.
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Omo Lavanderia Compartilhada quer expandir atuação no ES
A Unilever criou a Omo Lavanderia Compartilhada, serviço voltado para condomínios, hotéis e espaços compartilhados em que o próprio morador lava suas roupas em uma área comum, eliminando custos com compra, manutenção e operação de máquinas individuais, liberando espaço dentro do apartamento.
Atualmente, a companhia tem 34 unidades no Espírito Santo e deseja expandir a sua atuação no Estado. E para aumentar seu alcance, a empresa está patrocinando e participando da terceira edição do CondoExpert. O estande da marca, no evento, traz informações sobre o serviço, com o objetivo de fazer novas parcerias com administradoras e empreendimentos das construtoras, conexões com síndicos, parceiros locais e gerentes prediais da região.
“Nosso modelo de negócio segue a tendência de comportamento das pessoas, que estão migrando da posse para o acesso a serviços compartilhados. Oferecemos equipamentos e produtos profissionais, que proporcionam ciclos muito mais rápidos e de melhor qualidade”, destaca o diretor comercial da OMO Lavanderia Compartilhada, Allan Zylberstajn.
O CondoExpert é um evento voltado para síndicos no Espírito Santo, que acontece nesta sexta (28) e sábado (29), no Centro de Convenções de Vitória, com entrada gratuita.