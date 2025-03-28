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Panorama positivo

Mercado imobiliário da Grande Vitória registra crescimento de 28,3% nos lançamentos

Pesquisa realizada no fechamento do ano de 2024 mostra que mercado mantém média alta de lançamentos, mesmo diante de um cenário de juros mais altos

Publicado em 28 de Março de 2025 às 16:07

Públicado em 

28 mar 2025 às 16:07
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Vista geral do Bairro Praia do Canto, em Vitória
Vitória registrou um aumento de quase 72% nas unidades lançadas Crédito: Ricardo Medeiros
Mesmo diante de um cenário de juros mais altos, o mercado imobiliário capixaba em 2024 registrou mais 5.060 novas unidades, um avanço de de 28,3% em relação a 2023. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Brain Inteligência Estratégica sobre o panorama do mercado Imobiliário Vitória e Região Metropolitana, referente ao fechamento do ano de 2024.
“Tivemos, em 2024, o segundo melhor ano dos últimos quatro anos em lançamentos imobiliários (em número de unidades). Mesmo agora, com juros mais altos, acreditamos que o mercado ainda apresentará bons números, tanto em vendas, quanto em lançamentos”, pontua o presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.
Mercado imobiliário da Grande Vitória registra crescimento de 28,3 por cento nos lançamentos
Ainda, segundo a pesquisa, todos os quatro municípios da Região Metropolitana apresentaram crescimento, com destaque para Vitória, que registrou um aumento de quase 72% de unidades lançadas. Vila Velha liderou em volume, com 2.269 unidades, representando quase 45% dos novos empreendimentos na região. No total, os lançamentos imobiliários movimentaram cerca de R$ 5 bilhões.

Valorização e vendas

Outro fator que mostrou crescimento foi a valorização imobiliária, com destaque para a serra, que registrou um aumento de 20%. Já Vitória e Cariacica tiveram valorização média de 18%, e Vila Velha, o crescimento foi de 10%.
Da mesma forma, as vendas também foram destaque, totalizando, até o final do ano passado, R$ 4,7 bilhões, um aumento de 67,4% em relação a 2023. “Esse resultado demonstra que, mesmo em um cenário econômico desafiador, o setor imobiliário se mantém aquecido, impulsionado pela demanda consistente, escassez de terrenos e pelo reconhecimento da qualidade dos empreendimentos”, afirma.
O segmento de luxo e alto luxo foi o que mais se destacou, com a venda de apartamentos novos acima de R$ 2 milhões representando quase 10% das vendas totais nos municípios pesquisados.

Morar lança a Torre B do Vista do Araçás

Lançado em fevereiro, o Vista de Araçás, da Morar Construtora, localizado em Vila Velha, vendeu 138 unidades apenas no primeiro mês. Com a alta demanda, a empresa decidiu agora lançar a Torre B do empreendimento, que já está com as vendas abertas. “Vila Velha se destaca cada vez mais como uma excelente oportunidade para quem deseja investir ou realizar o sonho do imóvel próprio, e o Vista de Araçás é a prova disso”, afirma Filippe Vieira, Diretor Comercial e Marketing da Morar Construtora.

Missão do Sinduscon-ES visita estatal chinesa líder em engenharia

Missão empresarial do Sinduscon à China
Empresários capixabas tiveram a oportunidades de conhecer a sede da CISDI Engineering Co, localizada em Chongqing, na China Crédito: Divulgação
Empresários participantes da missão que o Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-ES) está realizando a países da Ásia tiveram oportunidade de conhecer a sede da CISDI Engineering Co, localizada em Chongqing.
Com mais de 20 subsidiárias ao redor do mundo e cerca de 4 mil funcionários, a empresa tem um centro próprio de pesquisa para desenvolver tecnologia, se destacando no fornecimento de soluções totais e na fabricação de equipamentos essenciais e gerenciamento de operações.
Missão empresarial do Sinduscon à China
Os empresários capixabas foram recebidos pela diretoria da Divisão de Negócios no Exterior Crédito: Divulgação
Os empresários capixabas foram recebidos pela diretoria da Divisão de Negócios no Exterior e tiveram oportunidade de conhecer também um canteiro de obra da estatal, que utiliza o sistema de construção com aço (steel frame), além de fabricação inteligente e verde, impulsionando o desenvolvimento e a aplicação de novos processos, novas tecnologias, novos materiais e novos métodos de fabricação.

Omo Lavanderia Compartilhada quer expandir atuação no ES

A Unilever criou a Omo Lavanderia Compartilhada, serviço voltado para condomínios, hotéis e espaços compartilhados em que o próprio morador lava suas roupas em uma área comum, eliminando custos com compra, manutenção e operação de máquinas individuais, liberando espaço dentro do apartamento. 

Atualmente, a companhia tem 34 unidades no Espírito Santo e deseja expandir a sua atuação no Estado. E para aumentar seu alcance, a empresa está  patrocinando e participando da terceira edição do CondoExpert. O estande da marca, no evento, traz informações sobre o serviço, com o objetivo de fazer novas parcerias com administradoras e empreendimentos das construtoras, conexões com síndicos, parceiros locais e gerentes prediais da região.

“Nosso modelo de negócio segue a tendência de comportamento das pessoas, que estão migrando da posse para o acesso a serviços compartilhados. Oferecemos equipamentos e produtos profissionais, que proporcionam ciclos muito mais rápidos e de melhor qualidade”, destaca o diretor comercial da OMO Lavanderia Compartilhada, Allan Zylberstajn.

O CondoExpert é um evento voltado para síndicos no Espírito Santo, que acontece nesta sexta (28) e sábado (29), no Centro de Convenções de Vitória, com entrada gratuita.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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