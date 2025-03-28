Mercado imobiliário da Grande Vitória registra crescimento de 28,3% nos lançamentos

A Unilever criou a Omo Lavanderia Compartilhada, serviço voltado para condomínios, hotéis e espaços compartilhados em que o próprio morador lava suas roupas em uma área comum, eliminando custos com compra, manutenção e operação de máquinas individuais, liberando espaço dentro do apartamento.

Atualmente, a companhia tem 34 unidades no Espírito Santo e deseja expandir a sua atuação no Estado. E para aumentar seu alcance, a empresa está patrocinando e participando da terceira edição do CondoExpert. O estande da marca, no evento, traz informações sobre o serviço, com o objetivo de fazer novas parcerias com administradoras e empreendimentos das construtoras, conexões com síndicos, parceiros locais e gerentes prediais da região.

“Nosso modelo de negócio segue a tendência de comportamento das pessoas, que estão migrando da posse para o acesso a serviços compartilhados. Oferecemos equipamentos e produtos profissionais, que proporcionam ciclos muito mais rápidos e de melhor qualidade”, destaca o diretor comercial da OMO Lavanderia Compartilhada, Allan Zylberstajn.

O CondoExpert é um evento voltado para síndicos no Espírito Santo, que acontece nesta sexta (28) e sábado (29), no Centro de Convenções de Vitória, com entrada gratuita.