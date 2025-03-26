Feira em Vitória tem desafio para síndicos e até robô que monitora condomínios

O SingDog é um cão robô de monitoramento e busca otimizar o trabalho de vigilância; ele será exposto no CondoExpert Crédito: Divulgação

Imagine ter o seu condomínio sendo vigiado por um cão robô que aciona sirenes e câmeras para identificar pessoas suspeitas? Pois esse equipamento, que mais parece saído de um filme de ficção científica, existe na vida real e será um dos destaques da terceira edição do CondoExpert, evento com foco em síndicos, subsíndicos e membros de conselho, que acontece nesta sexta (28) e sábado (29), no Centro de Convenções de Vitória.

Outra atração da feira será o ex-atleta profissional e medalhista olímpico Gustavo Borges, que vai lançar um desafio para síndicos: ter atitude de campeão para melhorar sua performance na gestão do condomínio. Ele vai fazer isso com a palestra “Atitude de campeão”, que acontece no segundo dia do evento, no sábado, a partir das 13h30.

Além dele, outro nome de destaque do evento será o síndico e palestrante Fábio Quintanilha, mentor do projeto Síndicos de Valor, que oferece conteúdos informativos e também que contribuem para que síndicos se tornem líderes gestores. Quintanilha participa no painel “Líderes de valor: o caminho para se tornar um síndico de referência”, com Paula Cordeiro, encerrando as apresentações do primeiro dia, às 19h30.

O CondoExpert reunirá 15 autoridades do segmento condominial do país para atualizar e capacitar síndicos, subsíndicos e membros de conselho. As inscrições são gratuitas e estão abertas até as 17h desta quinta-feira (27), por meio do site oficial do evento . Após esse dia, é possível se inscrever apenas no local.

“O evento, que já se consolidou no calendário condominial capixaba, vem para desenvolver ainda mais o segmento. Com palestras e exposições de profissionais que atuam a nível Brasil, trazemos para o síndico capixaba exemplos, casos e tecnologias de sucesso que também podem ser implementados por aqui”, afirma Fábio Camilo, diretor Comercial do Grupo Condonal, empresa responsável pela realização do evento.

Expositores nacionais

Além das palestras e painéis que serão ministrados pelos convidados, o 3° CondoExpert também reunirá cerca de 35 expositores do mercado condominial, onde os visitantes poderão conhecer de perto as novas tendências, tecnologias e ferramentas utilizadas no país como soluções para a gestão e manutenção dos condomínios.

O SingDog, cão robô de monitoramento que foi citado logo no início, é uma dessas novas tecnologias. Ele tem como objetivo otimizar o trabalho de vigilância e é equipado com uma bateria de até 6h de autonomia, podendo atingir até 13km/h. É possíve programar o cão robô para percorrer uma rota pré-programada sozinho e circular em regiões de difícil acesso ou de risco para seres humanos.

Equipado com sirenes, sonorização e câmeras, as imagens são monitoradas em tempo real por uma equipe especializada e ele pode ser programado para guardar perímetros de pessoas e objetos suspeitos. Caso identifique qualquer anormalidade na área programada, o SingDog emitirá um sinal sonoro e luminoso e acionará sua equipe de segurança na base.

Entre os demais equipamentos que estarão expostos há uma cadeira para piscina, que dá mais autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E tem também outras novidades que serão anunciadas durante a feira, como um poste de vigilância eletrônico.

“O CondoExpert é o local certo para quem busca respostas para os desafios do dia a dia do setor. Essa é uma oportunidade para todos aqueles que querem aprender e se destacar no mercado”, complementa Camilo.

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3° CondoExpert