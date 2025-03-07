Corretores do ES vão receber condecoração em evento imobiliário em Dubai

Dubai vai sediar evento internacional do mercado imobiliário Crédito: Shutterstock

Dois corretores de imóveis do Espírito Santo foram nomeados delegados oficiais do International Property Show (IPS), evento internacional do mercado imobiliário que acontece em abril, em Dubai, país dos Emirados Árabes Unidos. O evento, que é anual, terá um espaço para empresas do Brasil mostrarem atrativos e oportunidades de investimento no mercado local.

Além de representarem o Espírito Santo nesse espaço, os profissionais Eduardo Bernardo e Emilaine Rangel receberão uma condecoração especial no palco do evento, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido e à contribuição para a internacionalização do mercado imobiliário da região.

“O IPS é um evento de grande prestígio, apresentando tendências, inovações e oportunidades do mercado imobiliário global. Como delegados, teremos a missão de representar Vila Velha e o Estado do Espírito Santo, levando empreendimentos e oportunidades da região para o radar dos grandes investidores internacionais. Essa iniciativa reforça ainda mais a conexão entre o mercado imobiliário local e o cenário global, criando novas possibilidades para negócios e parcerias”, conta o diretor da Eduardo Bernardo Imóveis, Eduardo Bernardo.

O evento, que acontece no Dubai World Trade Centre, de 14 a 16 de abril, vai reunir líderes, empresários e investidores do setor e apresentar tendências, inovações e oportunidades do mercado imobiliário global. A gerente geral da imobiliária, Emilaine Rangel, conta que a empresa, desde 2016, tem investido no mercado internacional.

“Desde então, estamos abrindo caminhos e encurtando distâncias do Estado do Espírito Santo para o mercado imobiliário global. Essa nomeação reconhece nosso trabalho e vai trazer ainda mais oportunidades para os nossos clientes”, destaca.

Sinduscon elege nova diretoria para os próximos 3 anos O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) vai eleger a diretoria para comandar a entidade empresarial nos próximos três anos. Douglas Vaz e Leandro Lorenzon seguem como presidente e vice-presidente, respectivamente. A chapa única traz 26 membros distribuídos entre diretores e conselho fiscal. A eleição ocorre de forma on-line, pelo site da entidade. A posse dos novos membros vai ocorrer no dia 2 de abril. Para o presidente do Sinduscon, os próximos três anos vão exigir uma maior industrialização dos processos construtivos e também a necessidade de pensar e planejar melhor o futuro da Grande Vitória.

Encontro nacional de engenheiras em Vitória

O evento terá programação com networking, palestras e espaços técnicos Crédito: Shutterstock

A primeira edição do Encontro Nacional das Associações de Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências (Ename) acontecerá em Vitória, nos dias 13 e 14 de março. O evento terá uma programação com networking, palestras, fóruns, workshops, painéis de debate e outros espaços técnicos.

“O foco é o empoderamento feminino na engenharia, é promover um espaço de conexão, aprendizado, troca de experiências e inspiração”, avalia a presidente da Federação de Associações de Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências (Fameag), entidade realizadora do evento, Poliana Krüger.

Para a coordenadora do Programa Mulher no Espírito Santo, Mariana Mansk, o evento é “uma oportunidade única para fortalecer a voz das mulheres no setor, promover a troca de experiências e abrir caminhos para o futuro”.

“Com palestras, painéis, workshops e atividades interativas, o evento impulsiona a mudança cultural necessária para que todas as vozes sejam valorizadas e todas as contribuições reconhecidas”, complementa a presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Espírito Santo (Afeag-ES), Olívia Dianna.

O evento acontece no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória. Informações e inscrições podem ser feitas pelo site www.ename.com.br

Sucesso em Guarapari O Boulevard Guarapari Residence e Resort, lançamento mais recente da Vaz Desenvolvimento, atingiu mais de R$ 150 milhões em adesão em menos de 10 dias. Segundo o CEO da empresa, Douglas Vaz, isso corresponde a mais de 70% das unidades já comprometidas no condomínio, antes mesmo do lançamento previsto para este mês. “Deste total, cerca de 80% são pessoas com interesse em primeira moradia”, diz.

Empresa apresenta cadeira acessível para usar na piscina

Cadeira para piscina dá mais autonomia para pessoas com deficiência Crédito: Divulgação

A TK Elevator é uma das empresas que vão participar da edição de 2025 do CondoExpert que acontece em 28 e 29 de março, no Centro de Convenções de Vitória. Um dos produtos que a empresa vai apresentar no evento é uma cadeira para piscina, que dá mais autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Segundo a empresa, o produto atende à regulamentação da Prefeitura de Vitória que determina que os prédios novos tenham entradas e áreas comuns acessíveis, como também as construções já existentes que buscam uma licença para realizar um retrofit ou pequenas reformas.