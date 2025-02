Venda de lotes para produtor rural no ES vira oportunidade para loteadora

Empreendimento em Linhares: crescimento da economia local impulsiona interesse em investir. Crédito: CBL Lotes/Divulgação

A alta cotação do café tem se transformado em uma oportunidade para o mercado imobiliário do Espírito Santo. Um dos principais produtos exportados pelo Estado, a expectativa para este ano é que a atividade gere um impacto de R$ 70 bilhões na economia capixaba. Isso tem feito com que produtores de cidades com alta produção de café busquem diversificar seu investimento com a aquisição de lotes.



Quem conta isso é o gerente regional Norte da CBL Lote, Felipe Coelho. Segundo ele, o foco dos produtores rurais de Linhares e as cidades vizinhas, como Jaguaré, Sooretama e Marilândia se deve ao crescimento da cidade e da economia local.

“Linhares vem em uma crescente. Nós estamos recebendo novas empresas, automaticamente, mais investimento, mais mão de obra. Esses fatores tornam o mercado imobiliário muito forte, os produtos estão valorizados, e os produtores dessas cidades vizinhas se atentam a isso”, diz.

Com isso, a CBL decidiu criar um produto voltado para esse segmento, o Programa Produtor Rural, que traz um modelo de financiamento com parcelamento em 24 vezes lineares, sem juros. O produtor rural poderá adquirir o lote, com sinal mais três vezes fixas de 25%, sem juros e sem correção.

A intenção é incentivar produtores rurais a investir em lotes no interior do Estado, em cidades onde atuam, como Linhares, Aracruz, Cachoeiro e Viana. Coelho explica que o Programa Produtor Rural é para quem deseja investir e aumentar o patrimônio. “A compra do lote é efetuada com a produção e a colheita do agricultor”.

Além disso, a valorização desses lotes também chama a atenção do produtor rural, já que é uma forma de retorno do seu investimento. “É o caso do empreendimento Lagoa Parque 3, que desde o seu lançamento, em outubro de 2024 até fevereiro de 2025, valorizou 42%. Devido ao panorama positivo para a economia capixaba, a Lotes CBL irá intensificar ainda mais os investimentos no programa Produtor Rural em 2025”, explica.

Colatina e Guriri no foco dos lançamentos da Soma Urbanismo

O Golden Mundaí II está sendo lançado no mercado da Bahia. Crédito: Divulgação

A Soma Urbanismo planeja, para 2025, um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 950 milhões com os novos empreendimentos que vai apresentar ao mercado este ano. Colatina deve ser uma das cidades capixabas que receberá mais um empreendimento da loteadora já no primeiro semestre, assim como a Bahia.

Para o segundo semestre, a Soma Urbanismo vai continuar a expansão para destinos icônicos na Bahia e também no litoral capixaba, com novos empreendimentos em Trancoso e Guriri.

Atualmente, a empresa está em fase de pré-lançamento do Golden Mundaí II, localizado em Porto Seguro (BA). O Golden Mundaí II chega ao mercado com condições especiais de pré-venda, disponíveis até o dia 30 de março.

Durante esse período exclusivo, os clientes podem adquirir lotes com descontos diferenciados e facilidades de pagamento: 10% de desconto no valor de tabela, com 50% de sinal mais 48 parcelas fixas sem juros; 15% de desconto no valor de tabela para pagamentos à vista. E os Clientes Soma ainda contam com redução do sinal para 40%.

Este é o segundo projeto da empresa no Estado, reforçando sua estratégia de expansão no mercado baiano. O lançamento oficial está programado para 5 de abril, quando serão divulgadas novas condições de venda.

Corretores em Guarapari

Douglas Vaz contou que evento do Boulevard Guarapari para corretores teve mais de 300 profissionais. Crédito: Divulgação

O CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, contou à coluna que o meeting com corretores imobiliários para apresentação do Boulevard Guarapari Residence & Resort foi um sucesso. Mais de 300 profissionais compareceram ao evento de apresentação do empreendimento que ficará localizado na região de Colina Verde, a 4 km das principais praias do município. Adiantado aqui na coluna, o lançamento terá 453 lotes de 300m² a 806m² e estrutura de lazer de mais de 18,9 mil metros quadrados.

Decorado pronto para morar à venda em Vila Velha

Unidade tem projeto de decoração da arquiteta de interiores Regina Celi. Crédito: Divulgação

O Felicittà Barra, da Città, está com uma unidade decorada à venda. Localizado em Santa Paula, Vila Velha, o decorado é o apartamento 106 do edifício Milano de 2 quartos com suíte e com projeto de decoração da arquiteta de interiores Regina Celi.

A unidade é a última disponível no edifício e está à venda por R$ 500 mil no estilo “porteira fechada”, ou seja, totalmente decorado e mobiliado, pronto para morar, segundo afirma o diretor de marketing da Città, Leon Puppim.“A oportunidade de adquirir um imóvel já decorado traz inúmeras vantagens, como a economia de tempo e dinheiro com obras e mobiliário, além da comodidade de mudar imediatamente”, diz Puppim.

