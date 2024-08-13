Lançamento imobiliário de luxo em Pedra Azul usa arte como estratégia

Empreendimento nas montanhas capixabas vai mesclar conceito inédito ainda no Estado Crédito: Divulgação

Um empreendimento nas montanhas capixabas que usa a arte como estratégia para o segmento de luxo, mas também foca na gastronomia, na arquitetura e nos bons vinhos. Essa é a proposta do Vive Le Vin, empreendimento da Invite Inc., que em breve será lançado em Pedra Azul, e já teve alguns detalhes adiantados por Metro Quadrado

Segundo Cecília Zon, diretora da Invite Inc., o conceito do lançamento é inédito. “É realmente o primeiro do Estado nesse sentido. E tem o propósito de fugir do comum, transformando o cotidiano do morador em uma experiência extraordinária. O empreendimento é mais do que um lugar para viver; é um espaço para celebrar a vida. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência única, onde a arquitetura se funde à natureza e a gastronomia enaltece os sentidos”, acrescenta.

Para Bruna Rody, arquiteta e sócia da Inspira Conceito & Design, empresa responsável pelo conceito do Vive Le Vin, no mercado de luxo, a tendência de integrar arte na arquitetura de hotéis tem se destacado, especialmente em projetos com temáticas específicas como o vinho.

“Um exemplo é a utilização de painéis inspiradores que refletem a sombra das folhas dos vinhedos, criados pela artista Ana Paula Castro, e outros itens, como o muro de gabião, que são típicos de vinícolas e a partir de releituras, foram integrados ao projeto como elementos escultóricos”, complementa.

Esses painéis, que capturam a delicadeza das sombras projetadas pelos vinhedos, foram uma ideia concebida pelo arquiteto responsável pelo projeto do hotel. A visão do arquiteto foi transformar o espaço em um ambiente que não apenas celebra o vinho, mas também proporciona uma experiência sensorial imersiva e sofisticada.

Abertas inscrições para a 12ª Semana da Engenharia, Agronomia e Geociências do ES A 12ª Semana da Engenharia, Agronomia e Geociências do Espírito Santo está com inscrições abertas e vai acontecer em Vitória, de 10 a 13 de dezembro. Durante os três dias de evento, será realizada uma série de atividades, incluindo palestras, painéis de discussão, sessões de networking e visitas técnicas. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e pela Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros (SEE). As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/12semanaEng.

Épura lança o Lúmea Camburi no final de semana

O Lúmea Camburi terá unidades de 2 e 3 quartos, além de apartamentos tipo garden Crédito: Épura/Divulgação

A Épura chega ao bairro de Jardim Camburi com o lançamento do seu primeiro empreendimento na região, o Lúmea Camburi, como já foi adiantado em Metro Quadrado. O empreendimento terá seu lançamento oficial neste sábado (17) e domingo (18), a partir das 9h e terá coffebreak, espaço com brincadeiras, pipoca para as crianças e DJ.

Localizado do outro lado da avenida Norte Sul, o Lúmea Camburi tem unidades de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e lazer com mais de 20 opções.

“A Épura vem investindo na aquisição de terrenos com potencial para construção de imóveis de alto padrão em Jardim Camburi, principalmente na área localizada entre a avenida Norte Sul e o aeroporto, pois conta com toda infraestrutura do bairro, porém oferece uma solução de mobilidade urbana mais fluida do que no miolo do bairro”, avalia o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins.

Casamorada apresenta o It House em Itaparica A semana traz outro lançamento: o It House da Casamorada, nesta quinta-feira (15), na sede da construtora, em Itaparica. O evento contará com a presença de investidores, corretores e convidados, que conhecerão os detalhes do empreendimento. Localizado em Itaparica, o It House tem projeto de Sandro Pretti e traz conceito luxo para uma moradia de médio padrão e design que utiliza elementos geométricos inspirados no estilo Bauhaus.

A pedra do momento

O quartzito tem uma ampla gama de aplicações Crédito: divulgação

O quartzito vem se destacando como a pedra do momento por sua versatilidade de aplicações. O Brasil é, hoje, o maior produtor mundial de quartzitos, que representam 48,8% das exportações de rochas ornamentais, seguido por granitos (41,1%) e mármores (7,8%), segundo dados do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

A pedra será um dos destaques da edição deste ano da Cachoeiro Stone Fair, que acontece de 27 a 30 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

“A Cachoeiro Stone Fair reúne em um só lugar toda a cadeia produtiva do setor, e por isso, é uma excelente oportunidade para ver de perto toda a diversidade de pedras naturais do País e conhecer as tendências do mercado, como os quartzitos que, com suas características únicas e exclusivas, estão sendo cada vez mais reconhecidos e valorizados no mercado brasileiro”, afirma a CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze.