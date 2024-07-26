Construtoras lançam mais de 620 apartamentos em Vila Velha

O Colina das Amoras é um dos lançamentos planejados para Vila Velha Crédito: Divulgação

Quatro construtoras estão com novidades para Vila Velha, totalizando mais de 620 unidades em empreendimentos de padrões diversificados, que vão desde o econômico, com o lançamento da última torre do Vista do Recanto da Morar Construtora; passando pelo médio padrão (também da Morar), alto padrão (empreendimento ainda inédito da Argo) e moradia de curta temporada (parceria entre Housi e Canal).

Médio padrão

O Colina das Amoras vai ficar localizado em Ataíde e terá unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Divulgação

Morar lança o seu primeiro empreendimento de médio padrão em Vila Velha com o Colina das Amoras Residencial Clube, em Ataíde. Ao todo, serão 193 unidades de 2 e 3 quartos com suíte e quintal privativo. Os preços partem de R$ 289 mil com condições especiais, como entrada facilitada direto com a construtora.

O Colina das Amoras terá cerca de 1.000m² de lazer, incluindo piscinas adulto e infantil, prainha, espaço gourmet, salão de festas abertos e fechados, sala de ginástica, praça das Amoras, pomar, espaço pet, quadra esportiva e churrasqueira.

“Os detalhes incluem piso em porcelanato, revestimento cerâmico completo nas áreas úmidas, bancada com granito na cozinha e banheiros com bancadas, além de portas, marcos e alisares na cor branca, garantindo sofisticação em cada detalhe do imóvel”, avalia o diretor Comercial e de Marketing da Morar Construtora, Filippe Vieira.

Última torre do Vista do Recanto

Fachada do Vista do Recanto, em Vila Velha: terceira torre Crédito: Morar/Divulgação

Outro lançamento recente da Morar é a última torre do Vista do Recanto, em Rio Marinho. O empreendimento tem três torres de 128 unidades cada uma e integram o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para famílias com renda de até R$ 8 mil. Além disso, algumas unidades estão enquadradas no programa Nossa Casa, do governo do Estado, que oferece R$ 20 mil de desconto para famílias que possuem renda de até três salários mínimos.

"Estamos muito felizes em contribuir para o crescimento de Vila Velh a. Nosso objetivo com o Vista do Recanto é proporcionar um ambiente que não apenas atenda às necessidades habitacionais, mas também promova qualidade de vida por meio de espaços de lazer e segurança", afirma Filippe Vieira.

A última das três torres terá apartamentos de 2 quartos, com área privativa de com até 68,97m². O condomínio oferece lazer com piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, quiosques com churrasqueira, pomar, parquinho, horta, sala de ginástica, brinquedoteca, além de um espaço de auto serviço com preparação para spa automotivo, espaço pet e banho pet.

Crescimento de Jockey de Itaparica

Vista do bairro Jockey de Itaparica: crescimento Crédito: Fernando Madeira

Parceria Housi e Canal

O Infinity tem unidades de 2 quartos e já está em construção, com entrega prevista o segundo semestre deste ano Crédito: Divulgação

A proptech Housi se uniu à Canal para o lançamento do Infinity, empreendimento focado na modalidade de locação de curta temporada (short stay) na Praia de Itaparica, bairro que divide com o Jockey a atenção dos lançamentos no município. O empreendimento tem unidades de 2 quartos e já está em construção, com data de entrega prevista para o início do segundo semestre deste ano. Ao todo, são 310 unidades.

“Essa expansão estratégica no Espírito Santo reforça o nosso compromisso com a diversificação geográfica, além de levar um novo estilo de vida totalmente conectado, inovador e moderno, oferecendo não apenas ótimas oportunidades de moradia e locação, mas também de investimento”, diz Alexandre Lafer, CEO da Housi.

O empreendimento terá áreas comuns que variam entre coworking, piscina, sport bar, confraria, horta, brinquedoteca, lavanderia, academia, pet care, e bicicletário. Há ainda uma série de produtos digitais e serviços que variam desde limpeza, manutenção, mobilidade, lavanderia, alimentação, entre outras atividades oferecidas por mais de 100 marcas parceiras integradas ao aplicativo da empresa.