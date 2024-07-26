Construtoras lançam mais de 620 apartamentos em Vila Velha

O município de Vila Velha concentra, hoje, quase 50% dos empreendimentos em produção na Grande Vitória, segundo dados do 42º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES). E, pelo visto, esse número deve continuar (ou aumentar), já que os lançamentos imobiliários continuam por lá.
Quatro construtoras estão com novidades para Vila Velha, totalizando mais de 620 unidades em empreendimentos de padrões diversificados, que vão desde o econômico, com o lançamento da última torre do Vista do Recanto da Morar Construtora; passando pelo médio padrão (também da Morar), alto padrão (empreendimento ainda inédito da Argo) e moradia de curta temporada (parceria entre Housi e Canal).
Médio padrão
A Morar lança o seu primeiro empreendimento de médio padrão em Vila Velha com o Colina das Amoras Residencial Clube, em Ataíde. Ao todo, serão 193 unidades de 2 e 3 quartos com suíte e quintal privativo. Os preços partem de R$ 289 mil com condições especiais, como entrada facilitada direto com a construtora.
O Colina das Amoras terá cerca de 1.000m² de lazer, incluindo piscinas adulto e infantil, prainha, espaço gourmet, salão de festas abertos e fechados, sala de ginástica, praça das Amoras, pomar, espaço pet, quadra esportiva e churrasqueira.
“Os detalhes incluem piso em porcelanato, revestimento cerâmico completo nas áreas úmidas, bancada com granito na cozinha e banheiros com bancadas, além de portas, marcos e alisares na cor branca, garantindo sofisticação em cada detalhe do imóvel”, avalia o diretor Comercial e de Marketing da Morar Construtora, Filippe Vieira.
Última torre do Vista do Recanto
Outro lançamento recente da Morar é a última torre do Vista do Recanto, em Rio Marinho. O empreendimento tem três torres de 128 unidades cada uma e integram o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para famílias com renda de até R$ 8 mil. Além disso, algumas unidades estão enquadradas no programa Nossa Casa, do governo do Estado, que oferece R$ 20 mil de desconto para famílias que possuem renda de até três salários mínimos.
"Estamos muito felizes em contribuir para o crescimento de Vila Velha. Nosso objetivo com o Vista do Recanto é proporcionar um ambiente que não apenas atenda às necessidades habitacionais, mas também promova qualidade de vida por meio de espaços de lazer e segurança", afirma Filippe Vieira.
A última das três torres terá apartamentos de 2 quartos, com área privativa de com até 68,97m². O condomínio oferece lazer com piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, quiosques com churrasqueira, pomar, parquinho, horta, sala de ginástica, brinquedoteca, além de um espaço de auto serviço com preparação para spa automotivo, espaço pet e banho pet.
Crescimento de Jockey de Itaparica
O bairro Jockey de Itaparica é a bola da vez em Vila Velha, concentrando o maior número de lançamentos no município. A Argo acumula mais de 1.000 unidades comercializadas no bairro, em um total de seis empreendimentos e prepara o lançamento de mais um, de alto padrão, até o final do ano, com apartamentos de 3 quartos.
Parceria Housi e Canal
A proptech Housi se uniu à Canal para o lançamento do Infinity, empreendimento focado na modalidade de locação de curta temporada (short stay) na Praia de Itaparica, bairro que divide com o Jockey a atenção dos lançamentos no município. O empreendimento tem unidades de 2 quartos e já está em construção, com data de entrega prevista para o início do segundo semestre deste ano. Ao todo, são 310 unidades.
“Essa expansão estratégica no Espírito Santo reforça o nosso compromisso com a diversificação geográfica, além de levar um novo estilo de vida totalmente conectado, inovador e moderno, oferecendo não apenas ótimas oportunidades de moradia e locação, mas também de investimento”, diz Alexandre Lafer, CEO da Housi.
O empreendimento terá áreas comuns que variam entre coworking, piscina, sport bar, confraria, horta, brinquedoteca, lavanderia, academia, pet care, e bicicletário. Há ainda uma série de produtos digitais e serviços que variam desde limpeza, manutenção, mobilidade, lavanderia, alimentação, entre outras atividades oferecidas por mais de 100 marcas parceiras integradas ao aplicativo da empresa.
Para Patrick Canal, diretor executivo da Construtora Canal, a parceria com a Housi proporciona praticidade e rentabilidade aos investidores “Além de trazer soluções tecnológicas, com a Housi vamos entregar para Vila Velha um projeto que trará uma nova experiência tanto para o morador, inquilino, locatário ou proprietário”, avalia.