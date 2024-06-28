Construtora lança o primeiro prédio de luxo de Domingos Martins

O Vista da Montanha terá unidades de dois quartos, apartamentos tipo garden e três coberturas lineares Crédito: HCX/Divulgação

Com a valorização da região das montanhas, Domingos Martins tem atraído cada vez mais empreendimentos de luxo e alto padrão, principalmente em loteamentos e condomínios de casas, além da criação de um novo bairro, como já adiantamos aqui, em Metro Quadrado . Agora, o Centro da cidade se prepara para receber o primeiro prédio do segmento de luxo.

“É o primeiro empreendimento de luxo de Domingos Martins que traz lazer completo entregue e decorado e visa atrair os olhares daqueles que buscam uma combinação de conforto e conveniência em um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo”, destaca João Paulo Crivilin, diretor da HCX, empresa responsável pelo lançamento.

Vista da Montanha

Com o nome de Vista da Montanha, o empreendimento terá unidades de dois quartos, apartamentos tipo garden e três coberturas lineares. Construído em uma área de 1,2 mil metros quadrados, o empreendimento terá, ao todo, 25 unidades e estará localizado a cerca de dois minutos da Rua do Lazer.

A unidade padrão do Vista da Montanha terá dois quartos de até 91m², com varanda gourmet, lareira na sala e duas vagas de garagem – o valor parte de R$ 1,3 milhão. Os apartamentos garden, também de dois quartos, são a partir de R$ 1,8 milhão e terão até 155m², com destaque para a varanda com deck e jacuzzi. Já as coberturas lineares terão três quartos e até 174m², que incluem uma área de lazer própria com churrasqueira, jacuzzi e sala com pé-direito duplo.

Brunch de lançamento E por falar em lançamento, a Proeng realiza neste sábado (29), o brunch de apresentação do Camburi Reserve Proeng Home, condomínio de 2 e 3 quartos com suíte, que também foi adiantado em Metro Quadrado. O evento é aberto a interessados em conhecer o empreendimento e acontece no estande de vendas do Camburi Reserve Proeng Home (rua Carlos Lindemberg, 200, Jardim Camburi) das 9h às 14h.

Kemp anuncia primeiro empreendimento de 4 quartos

O Ilha de Palm Beach terá unidades de 2, 3 e 4 dormitórios, além de opções de garden e cobertura duplex Crédito: kemp/Divulgação

A Kemp vai lançar o seu primeiro empreendimento de 4 quartos, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O Ilha de Palm Beach terá unidades de 2, 3 e 4 dormitórios, além de opções de garden e cobertura duplex.

“Estamos orgulhosos do resultado. Conseguimos idealizar um projeto que vai atender com segurança e qualidade de vida as famílias grandes, que desejam morar em um local espaçoso e aconchegante”, conta a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.

Além do lazer, haverá ambientes com facilidades para os futuros moradores, como o espaço beauty, um salão de beleza montado e equipado. O condomínio vai contar ainda com mercado, guarda-entregas, ferramentas compartilhadas, bike sharing, beach point, entre outros. O lazer será entregue montado e decorado. Os preços partem de R$ 739.900.

Arraiá de descontos Já o Lúmea Camburi de Construtora Épura, também adiantado em Metro Quadrado, organiza neste sábado (29) e domingo (30), um arraiá com comidas típicas e descontos de pré-lançamento. As unidades de 2 e 3 quartos, a partir de R$ 773 mil, estão com desconto de 3% no período. O evento acontece no estande de vendas do empreendimento, na avenida Norte Sul das 9h às 15h.

Iniciam as obras do Manami, em Guarapari

Empreendimento será erguido na Península de Guaibura, com 72 apartamentos de 137m² a 210m² de área privativa Crédito: Divulgação

O Manami Ocean Living, da Invite Inc, iniciou as obras com a terraplanagem, a instalação do canteiro de obras e a locação para início das fundações. Segundo Lucas Peixoto, gerente da Invite Inc, a área de preservação ambiental foi protegida com cercas e sinalizada com placas informativas e educativas, em conformidade com as exigências dos órgãos ambientais.

Localizado na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari, o Manami terá 72 apartamentos, com áreas de 137m² a 210m². “Este é um projeto extraordinário e sustentável. O respeito ao meio ambiente, a integração com a comunidade local e as melhorias no entorno são fundamentos que orientaram o projeto e continuarão a ser mantidos durante a construção”, afirma.

Sipolatti.Inc começa construção do Praia da Costa Living Suits Outra obra que deu partida foi a do Praia da Costa Living Suítes, empreendimento da Sipolatti.Inc criado para o mercado de locação de curta permanência, em Vila Velha. Com um VGV de R$ 35 milhões, a obra está em fase de fundação, e a previsão é que o edifício seja entregue em 2026, com 41 apartamentos dos tipos stúdio, quarto/sala e gardens e tamanhos variando de 27 a 60 m².

CBL Lotes entrega empreendimento em Aracruz

O Alta Ville está localizado no eixo de crescimento de Aracruz Crédito: CBL Lotes?Divulgação

O Alta Ville, empreendimento da CBL Lotes localizado em Aracruz, foi entregue pela empresa. O novo bairro ocupa uma área arborizada de 174.614,24 e conta com 179 lotes a partir de 200m².

O projeto envolveu a pavimentação de uma área de 15.04 m², implantação de rede drenagem de 1.147m, rede de esgoto de 5.415m, rede água de 2.177m, um reservatório e elevatória, além de 60 postes e 2.466 m de iluminação pública.

Segundo Renato Ferreira, gerente comercial da CBL Lotes, o Alta Ville está localizado no eixo de crescimento de Aracruz. “Nos próximos anos, Aracruz irá receber grandes atrativos econômicos que servem de alerta positivo para quem se interessa em investir na cidade”, analisa.

Imobiliária do ES participa de feira de franchising Os master franqueados da RE/MAX Brasil, junto com o presidente Peixoto Accyoli, estão na segunda maior feira do mundo no universo do franchising. Na edição deste ano, são mais de 400 franquias expondo seus modelos de negócio. A Feira de franquias da ABF acontece até este sábado (29), em São Paulo.

Soma Urbanismo participa de eventos de inovação

Morgana Zanetti: "Participar de eventos desse porte é essencial para acompanhar as mudanças constantes e as novas tendências" Crédito: Divulgação

A Soma Urbanismo marcou presença em dois eventos de inovação e negócios. O primeiro deles, o Operational Excellence Summit 2024, aconteceu em São Paulo nos dias 6 e 7 de junho e reuniu empresas brasileiras e globais, destacando tendências emergentes e melhores práticas do mercado.

Outra participação foi no ESX 2024, que aconteceu de 14 a 16 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. A empresa apresentou cases que demonstraram os ganhos operacionais com a implementação da inteligência artificial (IA) e sua versatilidade para solucionar problemas complexos.