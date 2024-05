Prédio na Curva da Jurema tem cobertura mais cara do ES vendida por R$ 17 milhões

O metro quadrado do Cyan Ocean Front varia de R$ 26 mil a R$ 30 mil. Crédito: Divulgação

Um empreendimento de alto padrão na Curva da Jurema, em Vitória, tem a cobertura mais cara já vendida no Espírito Santo: R$ 17 milhões. O detalhe é que a venda foi realizada antes mesmo do lançamento, que acontece neste sábado (25).



O Cyan Ocean Front, inclusive, já tem cerca de 60% das unidades vendidas, que têm áreas privativas de 249m² a 536m² e os preços já partem de R$ 6,75 milhões, com o metro quadrado em torno variando de R$ 26 mil a R$ 30 mil.

Unidades têm áreas privativas de 249m² a 536m² . Crédito: Divulgação

O perfil dos compradores, segundo o CEO da Apex, Marcelo Murad é de empresários capixabas que vão morar no local, ou de moradores de bairros como a Ilha do Boi, cujos filhos estão saindo de casa, mas querem manter uma casa espaçosa para receber a família. “Esse é um empreendimento cujo valor geral de vendas (VGV) é de R$ 350 milhões”, acrescenta.

O empreendimento é uma parceria da Nazca, Construtora Abaurre e Apex e faz parte do Complexo Reserva Vitória, onde estão localizados dois outros empreendimentos já lançados do projeto: o Ilha Trindade e o Ilha Vitória, que já estão com 90% de suas unidades comercializadas.

Todos os apartamentos terão vista para o mar. Crédito: Divulgação

“O mercado já percebeu que a Curva da Jurema é o novo destino do alto padrão de Vitória. O sucesso do Ilha de Trindade e Ilha de Vitória foi imenso e percebemos, por meio dessas vendas, que havia a necessidade de focar em um público que busca unidades maiores, a partir de 250m²”, avalia o diretor geral da Lopes Consultoria de Imóveis, Marcos Murad.

Ao todo, serão 39 unidades, todas de frente para o mar, com dois apartamentos por andar em cada uma das torres. O empreendimento tem apartamentos de quatro suítes, coberturas e também unidades tipo garden no térreo e possibilidade de personalizar as plantas.

O Cyan Ocean Front é parte do Complexo Reserva Vitória. Crédito: Divulgação

“Para esse cliente, ter seu imóvel diferenciado, desde o projeto executivo, é uma conquista de um cliente com perfil de alto padrão do empreendimento”, afirma Breno Peixoto, um dos diretores da Nazca.

