Novo bairro de Domingos Martins terá rua comercial com gastronomia e serviços

Street mall terá 16 lojas na primeira fase de implantação do bairro. Crédito: Divulgação

Domingos Martins vai ganhar um novo bairro planejado, próximo a menos de 2 km da praça de Campinho e da Rua do Lazer. Com o nome de Portal dos Ipês, por conta de sua localização, o empreendimento terá, ao todo, 159 lotes de 360 m² a 2.115m² com preços que partem de R$ 399 mil.



As obras já estão em andamento e o projeto é uma parceria de três empresas: Galwan, o Grupo Ápia e Montana Inc. A previsão de entrega da infraestrutura do bairro é para maio de 2026.

Um dos atrativos do novo empreendimento é o projeto de urbanização, que traz mais opções de lazer e mobilidade para a cidade, a exemplo da ciclovia planejada que fará parte da avenida principal do bairro. Outro atrativo é a praça com uma área de mais de 4 mil metros quadrados com opções de lazer, incluindo um mirante com deck e vista para a paisagem da região.

Bairro Portal dos Ipês





Bairro terá uma praça com mirante . Divulgação





Um dos atrativos do novo empreendimento é o projeto de urbanização . Divulgação





Bairro de Domingos Martins terá praça com mais de 4 mil m² . Divulgação

“A escolha para fazer um bairro aberto partiu do princípio de que estamos dentro da cidade e não agregaria ter um acesso limitado. Nossa proposta era ter essa integração da cidade e que ajudaria no desenvolvimento de Domingos Martins”, comenta o diretor da Montana Inc., Cláudio Chieppe.

O novo bairro vai contar também com um street mall, uma rua comercial, onde serão construídas, na primeira fase do empreendimento, 16 lojas para oferecer um mix de gastronomia e serviços.

“É um bairro que faz a conexão da Rota dos Ipês e traz muito conforto urbano. A criação deste street mall foi apontada, dentro da pesquisa que realizamos para o desenvolvimento do projeto, como um espaço com facilidades para os moradores da cidade e da região. Essa rua provavelmente se tornará um novo ponto turístico junto com a praça”, avalia o diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas.

Proeng prepara lançamento em Jardim Camburi

O Camburi Reserve Proeng Home será o 19º empreendimento da construtora no bairro. Crédito: Proeng/Divulgação

A Proeng se prepara para lançar o seu próximo empreendimento em Jardim Camburi. Será o 19º prédio da construtora no bairro, e estará localizado na rua Carlos Lindenberg, a 150 metros da praça Nilze Mendes.

O edifício, que recebe o nome Camburi Reserve Proeng Home, vai contar com unidades de 2 e 3 quartos com suíte, lazer equipado e decorado, além de espaços funcionais e compartilhados.

Empreendimento de alto padrão com financiamento facilitado

O Arti Design Living terá três torres, totalizando 53 apartamentos. Crédito: Città/Divulgação

O Arti Design Living, empreendimento de alto padrão localizado na Praia da Costa e desenvolvido pela Città Engenharia e Apex, tem mais uma facilidade para adquirir suas unidades. Segundo o diretor executivo da Città, Roberto Puppim, o parcelamento será facilitado com a possibilidade de utilizar o valor correspondente a 80% da avaliação do imóvel atual do comprador. Esse valor correspondente será usado como uma parcela padrão balão.

O termo é usado em financiamento para se referir a um tipo de pagamento onde a maior parte do valor financiado é amortizado ao longo do prazo do empréstimo. Mas uma parte significativa do principal é deixada para ser paga em uma única parcela, no período do empréstimo.

Com vencimento da parcela padrão balão, 18 meses após a entrega do empreendimento imobiliário, e financiamento direto com a incorporadora em 36 meses, essa proposta traz a possibilidade do comprador permanecer no seu imóvel atual sem precisar alugar outro.

Rede de imobiliárias do ES ganha premiação nacional

Imobiliárias do ES se destacaram em premiação. Crédito: Divulgação

A Re/Max Espírito Santo, por meio da Re/Max Foccus Prime, da Praia do Canto, ficou em 1º lugar como a franquia mais alinhada com a cultura da empresa, na primeira edição do Prêmio Dave Liniger, realizado com todas as franqueadas da marca no Brasil.

Ela também alcançou o 1º lugar como imobiliária líder em recrutamento e retenção, seguido de outras duas agências da regional do Estado: RE/MAX Center, em 3º lugar, e Re/Max Lançamentos, em 7º lugar. Já a Re/Max Espírito Santo ficou em 3º lugar como a master franquia regional líder em quantidade de vendas por habitantes, ficando atrás de Ribeirão Preto e Regiões (2º lugar) e, São Paulo capital (1º lugar).

