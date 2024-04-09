Primeira feira da construção no ES já tem data marcada

A proposta de atualização do Código Civil contém um texto regulamentando a possibilidade de expulsão do condômino antissocial quando as multas não forem suficientes para evitar a conduta do morador. Segundo Daniel Fernandes Alves Filho, advogado especialista em Direito Imobiliário, o texto está em consonância com os limites do direito de propriedade estabelecidos na Constituição Federal.

“Se for aprovado, poderá servir de ferramenta para a manutenção do sossego, segurança e saúde nos condomínios. Isso porque a faculdade que o proprietário tem de usar a sua propriedade encontra fortes limitações na própria Constituição Federal (função social da propriedade); na legislação administrativa (Estatuto da Cidade e da Terra) e no Código Civil”, diz.