Primeira feira da construção no ES já tem data marcada

RE/MAX ES confirma presença em evento nacional da marca
Os masters franqueados do Espírito Santo, Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal estarão presentes na reunião de Master Franqueados RE/MAX. O evento acontece de 10 a 12 de abril, na sede da RE/MAX Brasil, em São Paulo. Serão três dias com empresários detentores das 17 regionais da marca no país, onde serão abordados assuntos como balanço do primeiro trimestre, desenvolvimento da rede e debriefing da convenção R4 em Las Vegas (EUA), preparação final da convenção nacional C7 em São Paulo.
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Atualização do Código Civil prevê expulsão de condômino antissocial
A proposta de atualização do Código Civil contém um texto regulamentando a possibilidade de expulsão do condômino antissocial quando as multas não forem suficientes para evitar a conduta do morador. Segundo Daniel Fernandes Alves Filho, advogado especialista em Direito Imobiliário, o texto está em consonância com os limites do direito de propriedade estabelecidos na Constituição Federal.
“Se for aprovado, poderá servir de ferramenta para a manutenção do sossego, segurança e saúde nos condomínios. Isso porque a faculdade que o proprietário tem de usar a sua propriedade encontra fortes limitações na própria Constituição Federal (função social da propriedade); na legislação administrativa (Estatuto da Cidade e da Terra) e no Código Civil”, diz.