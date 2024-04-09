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Mercado amadurecido

Primeira feira da construção no ES já tem data marcada

Serão três dias de eventos, com cerca de 150 expositores e conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção

Públicado em 

09 abr 2024 às 19:20
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Trabalhadores da construção civil
Primeira edição da feira vai abordar a transformação da construção no país Crédito: Fernando Madeira
A primeira feira da construção no Espírito Santo já tem data marcada para acontecer este ano. A realização do evento já tinha sido adiantada por Metro Quadrado em dezembro, quando o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, anunciou uma série de eventos relacionados aos 90 anos que a entidade completa em 2024.
Realizada em parceria com a Câmara da Construção Civil da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a ES Construção Brasil acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de julho, no Pavilhão de Carapina, Serra, e vai contar com 150 expositores.
Esta será a primeira edição da feira, que, segundo a organização, promete ser um espaço de experiências diferenciadas e vai evidenciar a transformação da construção no país. Serão 40 horas de conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção.

RE/MAX ES confirma presença em evento nacional da marca

Os masters franqueados do Espírito Santo, Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal estarão presentes na reunião de Master Franqueados RE/MAX. O evento acontece de 10 a 12 de abril, na sede da RE/MAX Brasil, em São Paulo. Serão três dias com empresários detentores das 17 regionais da marca no país, onde serão abordados assuntos como balanço do primeiro trimestre, desenvolvimento da rede e debriefing da convenção R4 em Las Vegas (EUA), preparação final da convenção nacional C7 em São Paulo.

CasaCor ES 2024 inicia os trabalhos

Open House CasaCor ES 2024

A CasaCor ES 2024 já está com o cronograma em andamento. O tema deste ano, “De Presente, o Agora”, foi apresentado na primeira reunião de trabalho da mostra de decoração. O encontro aconteceu no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, que será novamente sede da mostra, e contou com a presença de arquitetos, designers e demais profissionais da área para acompanhar uma palestra com o diretor de relacionamento e curador da CasaCor, Pedro Ariel.
Outro destaque foi a divisão dos ambientes da CasaCor ES, que este ano traz uma proposta diferenciada, como se fosse um condomínio de apartamentos, com áreas comuns e residências. Cada ambiente trará um tema já estabelecido e os visitantes poderão visitar unidades de dois e três quartos, além de loft, studio e áreas como espaço para gravação de podcast, bistrô, living e pet care.

Atualização do Código Civil prevê expulsão de condômino antissocial

A proposta de atualização do Código Civil contém um texto regulamentando a possibilidade de expulsão do condômino antissocial quando as multas não forem suficientes para evitar a conduta do morador. Segundo Daniel Fernandes Alves Filho, advogado especialista em Direito Imobiliário, o texto está em consonância com os limites do direito de propriedade estabelecidos na Constituição Federal. 

“Se for aprovado, poderá servir de ferramenta para a manutenção do sossego, segurança e saúde nos condomínios. Isso porque a faculdade que o proprietário tem de usar a sua propriedade encontra fortes limitações na própria Constituição Federal (função social da propriedade); na legislação administrativa (Estatuto da Cidade e da Terra) e no Código Civil”, diz.

Especialista em locação lança livro em Vitória

Raquel Queiroz, especialista em locação
Raquel Queiroz foi eleita uma das 100 maiores influenciadoras do mercado imobiliário Crédito: Divulgação
A advogada especialista em locação imobiliária, Raquel Queiroz, estará em Vitória, na próxima semana (17), para o lançamento do livro “Guia Prático das Locuções Imobiliárias”. Dividido em dez capítulos, o guia explora desde os conceitos básicos até as questões mais complexas relacionadas à locação de imóveis urbanos. A tarde de autógrafos acontecerá na Casa OAB-ES, das 16h às 20h.
Raquel é criadora também do Movimento Locações de Excelência, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB-ES e gestora da Subcomissão de Boas Práticas de Mercado da Comissão de Locação e de Compartilhamento de Espaços do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim). Além disso, ela foi eleita uma das 100 maiores influenciadoras do mercado imobiliário brasileiro em 2023 pela Imobi Report.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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