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Exclusividade

Construtora lança em Vitória empreendimento com conceito de edifício boutique

Localizado na Praia do Canto, prédio terá unidades de até quatro suítes, com opções de apartamentos tipo garden

Públicado em 

15 abr 2024 às 10:36
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Edifício Brettas, da MGV Engenharia
O edifício Brettas tem o conceito de empreendimento boutique, inspirado na hotelaria Crédito: MGV/Divulgação
Vitória vai receber um empreendimento no estilo edifício boutique. O conceito, que já é bem difundido no ramo da hotelaria, foca em exclusividade e experiência do hóspede e não na quantidade de quartos, por exemplo. Trazido para o mercado imobiliário, o objetivo também se volta para a exclusividade e a personalização do imóvel e empreendimento do proprietário/morador.
O edifício Brettas, da MGV Engenharia, tem o seu projeto baseado nesse conceito. Segundo o diretor executivo da empresa, Manoel Ferreira Neto, a exclusividade começa na quantidade de apartamentos, que serão um por andar, totalizando nove unidades.
Localizado na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, o empreendimento terá unidades de 3 e 4 suítes, com áreas privativas de 123 m² a 200 m² e apartamentos tipo garden de 248 m² a 280 m², além de uma cobertura de 400 m². Por serem uma unidade por andar, o elevador social vai sair diretamente na sala. Além disso, haverá um elevador de carga para entregas.

Edifício Brettas

“Esse é um projeto pensado para o morador que deseja exclusividade. É um empreendimento com plantas generosas e poucas unidades, sendo que as unidades garden mais a cobertura ainda contam com lazer privativo. A exclusividade também se estende aos apartamentos, já que cada um é diferente entre si, permitindo a customização das plantas”, conta.
O empreendimento tem como construção e incorporação a MGV Engenharia e desenvolvimento da CCIP e tem intervenção da artista capixaba Ana Paula Castro. Nas áreas comuns, o edifício vai contar com lazer com piscina aquecida e sauna, salão gourmet, clube lounge, compartilhamento de bicicletas elétricas, ponto para carregamento de carro elétrico e dispositivo de circulação de água quente nos apartamentos.
O lançamento do empreendimento aconteceu nesta quinta-feira (11) e quase 50% das unidades já estavam comercializadas. Segundo o diretor-executivo da MGV Engenharia, há ainda mais dois lançamentos para serem anunciados em breve: um na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, com conceito studio; e outro em Jardim Camburi.

Épura lança empreendimento de 2 e 3 quartos em Jardim Camburi

A Épura Construtora está preparando o lançamento de um empreendimento de 2 e 3 quartos em Jardim Camburi, Vitória. O Lúmea Camburi terá também unidades tipo garden e coberturas lineares. A área privativa das unidades será de 66 m² a 166 m². Nas áreas comuns, o empreendimento terá mais de 20 opções de lazer, incluindo espaço mulher, mercado autônomo e piscina com borda infinita e vista para o pôr do sol.

Apartamento com closet pode valorizar até 15%

closet
Closet é uma das tendências do mercado imobiliário Crédito: Divulgação
O mercado imobiliário não para de se reinventar, buscando atender às demandas de seus atuais - e futuros - moradores. Uma dessas tendências é o closet, antes restrito aos imóveis de alto padrão. Segundo o diretor da RE/MAX, Samir Ginaid, o espaço tem garantia de valorização de até 15% de um imóvel. “Recebemos clientes cujos olhos brilham quando mencionamos que o apartamento em questão possui um closet", afirma.
Uma construtora que tem investido no espaço é a MZI incorporadora, que inseriu o closet nos apartamentos de 80 a 90 m² do empreendimento recentemente entregue em Jardim Camburi, o Uniplace Easy Life. A tendência, inclusive, continuará a ser considerada nos próximos projetos, segundo adiantou a empresa.
E para quem deseja organizar o seu closet, a personal organizer Flávia Nolasco explica que uma das primeiras soluções é fazer a categorização das peças que estão nele: calças, blusas, casacos, sapatos devem ter cada um o seu espaço, preferencialmente identificados com etiquetas. Em casos de closets de menor porte, a sugestão de Flávia é manter as roupas da estação em curso à mostra e armazenar as peças fora de uso em caixas.

Sólida prepara novo condomínio de casas na Prainha

Após o lançamento do Botanical, condomínio de casas de alto padrão na Prainha, que teve uma grande aceitação do mercado, a Construtora Sólida prepara mais um empreendimento no mesmo segmento, também no bairro. Ao todo, serão 51 residências, com projeto focado em tecnologias sustentáveis para ressaltar o estilo de vida eco-friendly.

Plataforma para corretores quer melhorar precificação de imóveis

computador
Plataforma será voltada pra corretores Crédito: Shutterstock
A plataforma UniList, voltada para corretores, quer ajudar na precificação dos imóveis. Segundo o broker da RE/MAX Häuser, Renato Avelar, o “UniList tem o objetivo de criar uma plataforma colaborativa baseada no modelo MLS dos Estados Unidos, unindo profissionais éticos e maduros em um ambiente de excelência”. Atualmente a plataforma já conta com 26 associados e ele adianta que, em breve, serão 150 profissionais.
A ideia da plataforma surgiu de uma pesquisa sobre os modelos que existiam no mercado imobiliário, onde foram identificados três problemas, segundo Avelar: precificação sem base técnica, a multiplicidade de anúncios e a falta de ambiente de cooperação. Para a solução, o executivo conta que buscou parceria com a empresa Pixerama e a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) para a implantação do UniList, modelo MLS (Multiple Listing Service) que é a base do mercado imobiliário dos Estados Unidos atualmente.
Por meio de uma lista única, a plataforma conecta especialistas pelo formato de parcerias e que tenham contratos de gestão de vendas de seus imóveis. “Com os corretores conectados, de forma organizada e qualificada, haverá um produto precificado no valor correto da venda e com contrato de gestão que permita total visibilidades e parcerias”, diz.

Compradores podem visualizar e decorar imóvel em um jogo

O Zap, portal de compra e vendas de imóveis, tem agora uma opção para os interessados que visitarem um imóvel, de transformá-lo em uma versão virtual e, em forma de um jogo, que pode ser baixado na plataforma, testar possíveis reformas, recordações e até a experiência de viver no local. “Estamos apostando nesta ação diferenciada voltada para o público gamer com o objetivo de dar visibilidade e acesso aos imóveis anunciados no portal Zap. Sem falar na possibilidade de modificar virtualmente uma casa real de acordo com seus desejos e vontades, que é a experiência proporcionada na compra ou aluguel de um imóvel”, pontua Florence Scappini, vice-presidente de Marketing do Grupo OLX.

Sinduscon realiza workshop de construção civil com a Caixa

Trabalhadores da construção civil
Entre os assuntos a serem trabalhados, está orientação básica para análise de engenharia de novos empreendimentos Crédito: Fernando Madeira
FGTS Futuro, orientação básica para análise de engenharia de novos empreendimentos, financiamento à produção de empreendimentos e Programa Nossa Casa/Convênio Caixa estarão na pauta do workshop que acontece nesta quinta-feira (18).
Realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) em parceria com a Caixa, o encontro começa com um café da manhã, seguido por apresentações do superintendente executivo de Habitação, Fábio Ronchi (SEH/ES), do gerente de filial de Habitação de Vitória, Enio Guareschi (GIHAB/VT), e do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Antonio Vicente.
Na ocasião, também será apresentada a feira ES Construção Brasil, que acontece em julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Férias!

A coluna vai dar uma pausa a partir desta semana, mas retorna no dia 10 de maio. Até lá!

MAIS METRO QUADRADO

Primeira feira da construção no ES já tem data marcada

São Mateus vai receber primeiro "loteamento" rural com áreas de 20 mil m²

MRV lança novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida na Serra

Nova orla de Camburi já movimenta mercado imobiliário da região

Dia da Mulher: Crea-ES lança campanha e canal para denúncias de gênero

Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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