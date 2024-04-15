Construtora lança em Vitória empreendimento com conceito de edifício boutique

O edifício Brettas tem o conceito de empreendimento boutique, inspirado na hotelaria Crédito: MGV/Divulgação

Vitória vai receber um empreendimento no estilo edifício boutique. O conceito, que já é bem difundido no ramo da hotelaria, foca em exclusividade e experiência do hóspede e não na quantidade de quartos, por exemplo. Trazido para o mercado imobiliário, o objetivo também se volta para a exclusividade e a personalização do imóvel e empreendimento do proprietário/morador.

O edifício Brettas, da MGV Engenharia, tem o seu projeto baseado nesse conceito. Segundo o diretor executivo da empresa, Manoel Ferreira Neto, a exclusividade começa na quantidade de apartamentos, que serão um por andar, totalizando nove unidades.

Localizado na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, o empreendimento terá unidades de 3 e 4 suítes, com áreas privativas de 123 m² a 200 m² e apartamentos tipo garden de 248 m² a 280 m², além de uma cobertura de 400 m². Por serem uma unidade por andar, o elevador social vai sair diretamente na sala. Além disso, haverá um elevador de carga para entregas.

Edifício Brettas

“Esse é um projeto pensado para o morador que deseja exclusividade. É um empreendimento com plantas generosas e poucas unidades, sendo que as unidades garden mais a cobertura ainda contam com lazer privativo. A exclusividade também se estende aos apartamentos, já que cada um é diferente entre si, permitindo a customização das plantas”, conta.

O empreendimento tem como construção e incorporação a MGV Engenharia e desenvolvimento da CCIP e tem intervenção da artista capixaba Ana Paula Castro. Nas áreas comuns, o edifício vai contar com lazer com piscina aquecida e sauna, salão gourmet, clube lounge, compartilhamento de bicicletas elétricas, ponto para carregamento de carro elétrico e dispositivo de circulação de água quente nos apartamentos.

O lançamento do empreendimento aconteceu nesta quinta-feira (11) e quase 50% das unidades já estavam comercializadas. Segundo o diretor-executivo da MGV Engenharia, há ainda mais dois lançamentos para serem anunciados em breve: um na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, com conceito studio; e outro em Jardim Camburi.

Épura lança empreendimento de 2 e 3 quartos em Jardim Camburi A Épura Construtora está preparando o lançamento de um empreendimento de 2 e 3 quartos em Jardim Camburi, Vitória. O Lúmea Camburi terá também unidades tipo garden e coberturas lineares. A área privativa das unidades será de 66 m² a 166 m². Nas áreas comuns, o empreendimento terá mais de 20 opções de lazer, incluindo espaço mulher, mercado autônomo e piscina com borda infinita e vista para o pôr do sol.

Apartamento com closet pode valorizar até 15%

Closet é uma das tendências do mercado imobiliário Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário não para de se reinventar, buscando atender às demandas de seus atuais - e futuros - moradores. Uma dessas tendências é o closet, antes restrito aos imóveis de alto padrão. Segundo o diretor da RE/MAX, Samir Ginaid, o espaço tem garantia de valorização de até 15% de um imóvel. “Recebemos clientes cujos olhos brilham quando mencionamos que o apartamento em questão possui um closet", afirma.

Uma construtora que tem investido no espaço é a MZI incorporadora, que inseriu o closet nos apartamentos de 80 a 90 m² do empreendimento recentemente entregue em Jardim Camburi, o Uniplace Easy Life. A tendência, inclusive, continuará a ser considerada nos próximos projetos, segundo adiantou a empresa.

E para quem deseja organizar o seu closet, a personal organizer Flávia Nolasco explica que uma das primeiras soluções é fazer a categorização das peças que estão nele: calças, blusas, casacos, sapatos devem ter cada um o seu espaço, preferencialmente identificados com etiquetas. Em casos de closets de menor porte, a sugestão de Flávia é manter as roupas da estação em curso à mostra e armazenar as peças fora de uso em caixas.

Sólida prepara novo condomínio de casas na Prainha Após o lançamento do Botanical, condomínio de casas de alto padrão na Prainha, que teve uma grande aceitação do mercado, a Construtora Sólida prepara mais um empreendimento no mesmo segmento, também no bairro. Ao todo, serão 51 residências, com projeto focado em tecnologias sustentáveis para ressaltar o estilo de vida eco-friendly.

Plataforma para corretores quer melhorar precificação de imóveis

Plataforma será voltada pra corretores Crédito: Shutterstock

A plataforma UniList, voltada para corretores, quer ajudar na precificação dos imóveis. Segundo o broker da RE/MAX Häuser, Renato Avelar, o “UniList tem o objetivo de criar uma plataforma colaborativa baseada no modelo MLS dos Estados Unidos, unindo profissionais éticos e maduros em um ambiente de excelência”. Atualmente a plataforma já conta com 26 associados e ele adianta que, em breve, serão 150 profissionais.

A ideia da plataforma surgiu de uma pesquisa sobre os modelos que existiam no mercado imobiliário, onde foram identificados três problemas, segundo Avelar: precificação sem base técnica, a multiplicidade de anúncios e a falta de ambiente de cooperação. Para a solução, o executivo conta que buscou parceria com a empresa Pixerama e a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) para a implantação do UniList, modelo MLS (Multiple Listing Service) que é a base do mercado imobiliário dos Estados Unidos atualmente.

Por meio de uma lista única, a plataforma conecta especialistas pelo formato de parcerias e que tenham contratos de gestão de vendas de seus imóveis. “Com os corretores conectados, de forma organizada e qualificada, haverá um produto precificado no valor correto da venda e com contrato de gestão que permita total visibilidades e parcerias”, diz.

Compradores podem visualizar e decorar imóvel em um jogo O Zap, portal de compra e vendas de imóveis, tem agora uma opção para os interessados que visitarem um imóvel, de transformá-lo em uma versão virtual e, em forma de um jogo, que pode ser baixado na plataforma, testar possíveis reformas, recordações e até a experiência de viver no local. “Estamos apostando nesta ação diferenciada voltada para o público gamer com o objetivo de dar visibilidade e acesso aos imóveis anunciados no portal Zap. Sem falar na possibilidade de modificar virtualmente uma casa real de acordo com seus desejos e vontades, que é a experiência proporcionada na compra ou aluguel de um imóvel”, pontua Florence Scappini, vice-presidente de Marketing do Grupo OLX.

Sinduscon realiza workshop de construção civil com a Caixa

Entre os assuntos a serem trabalhados, está orientação básica para análise de engenharia de novos empreendimentos Crédito: Fernando Madeira

FGTS Futuro, orientação básica para análise de engenharia de novos empreendimentos, financiamento à produção de empreendimentos e Programa Nossa Casa/Convênio Caixa estarão na pauta do workshop que acontece nesta quinta-feira (18).

Realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) em parceria com a Caixa, o encontro começa com um café da manhã, seguido por apresentações do superintendente executivo de Habitação, Fábio Ronchi (SEH/ES), do gerente de filial de Habitação de Vitória, Enio Guareschi (GIHAB/VT), e do secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Antonio Vicente.

Na ocasião, também será apresentada a feira ES Construção Brasil, que acontece em julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.