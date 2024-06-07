Empresa capixaba estreia parceria com construtora em lançamento de R$ 103 milhões em VGV

Primeiro empreendimento da igom em parceria com a Mazzini será em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

A empresa capixaba igom está estreando no mercado imobiliário em uma parceria com a Mazzini no lançamento do Esquina, em Jardim da Penha, Vitória, como já foi adiantado por Hub Imobi em fevereiro . O novo empreendimento tem um valor geral de vendas (VGV) de R$ 103 milhões e terá unidades studio e de 2 e 3 quartos.

O Esquina é o 32º empreendimento da Mazzini e terá duas torres, totalizando 122 unidades no total, com uma diversidade de tipologias para atrair diferentes tipos de moradores. Um dos destaques do lançamento, além da área de lazer, é o brinquedopet (uma espécie de “parque” para animais de estimação) e o pet care.

Além do Esquina, outro empreendimento em parceria com a Mazzini, para ano que vem já está sendo planejado e provavelmente será no Barro Vermelho, focado em alto luxo.

Com foco no desenvolvimento e gestão de ativos imobiliários, a nova empresa busca oferecer soluções em todas as etapas do ciclo do negócio imobiliário. Por trás da igom, estão os CEOs Luiz Cláudio Mazzini Gomes, Luiz Guilherme Mazzini Gomes e Manoel Lopes; Hermann Schneider (Diretor de Novos Negócios e Comercial), Leonardo Zon (Diretor de Engenharia) e Renata Lopes (Diretora de Funding e Relações com Investidores).

“A igom tem para investidores, por exemplo, soluções estruturadas de investimento no segmento imobiliário (investimento alternativo). Quem tem um terreno, pode conhecer o melhor projeto e solução para ser implantado no local. Quem quer comprar um imóvel tem especialistas à disposição para oferecer os melhores projetos, nas melhores localizações. São imóveis na planta, em construção ou prontos para morar”, explica Luiz Cláudio Mazzini Gomes.

CBL lança dois empreendimentos com mais de mil lotes neste sábado A Lotes CBL lança, neste sábado (8), dois projetos simultaneamente em Aracruz: o Villa Santi II e o Park Verde, que vão totalizar 1.064 lotes, em uma área de 631.958,38m², capacidade para mais de 4 mil pessoas morarem. Os lotes são a partir de 200m² e um valor geral de vendas (VGV) na casa dos R$ 200 milhões.

Épura chega a Jardim Camburi II

O Lúmea Camburi tem unidades de 2 e 3 quartos, gardens e coberturas lineares Crédito: Épura/Divulgação

Como adiantado em Metro Quadrado, a Épura fez uma apresentação para corretores da sua estreia em Jardim Camburi , o Lúmea Camburi. Empreendimento de alto padrão com valor geral de vendas (VGV) de R$ 130 milhões, com unidades de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e mais de 20 opções de lazer.

Segundo o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins, a escolha pelo bairro se deu pela alta demanda que a região tem hoje. “É um bairro que tem um público jovem, que busca empreendimentos diferenciados. Estamos trazendo um lançamento com conceito Épura, em um local de Jardim Camburi que não teve lançamentos desse tipo e tem sido uma surpresa muito positiva para nós”, conta.

Lúmea Camburi

Ele acrescenta ainda que a construtora tem investido na aquisição de terrenos com potencial para construção de imóveis de alto padrão no bairro. “Principalmente na área localizada entre a avenida Norte Sul e o Aeroporto, pois conta com toda infraestrutura do bairro, porém oferece uma solução de mobilidade urbana mais fluida do que no miolo do bairro”, complementa.

No projeto arquitetônico do Lúmea Camburi há espaços destinados a todas as idades, incluindo serviços dentro do condomínio, como o espaço beauty, o mercado autônomo e o coworking/café.

Entre os itens de lazer tem salão de festa, churrasqueira, espaço gourmet, varanda family club (um ambiente decorado e com Spa) e piscina com deck molhado e borda infinita. O valor das unidades custa a partir de R$ 796 mil.

Soma Urbanismo apresenta aplicativo em encontro de fintechs A Soma Urbanismo marcou presença na Fintech Revolution Xperience 2024, um dos maiores encontros de fintechs no Brasil. Realizado em São Paulo, o evento reuniu os principais nomes do mercado financeiro nacional e internacional. A Soma apresentou o Super App IziCasa, ferramenta projetada para solucionar as necessidades identificadas após a entrega técnica do lote, facilitando a jornada dos clientes com produtos financeiros integrados.

Fundadores da Morar são homenageados

O casal Delva e Sebastião Almeida durante sessão solene em homenagem aos 90 anos do Sinduscon-ES Crédito: Divulgação

O casal Delva e Sebastião Almeida, sócios-fundadores da Morar Construtora, receberam menção honrosa em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Vitória em homenagem aos 90 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES).

O reconhecimento se deve à participação ativa no mercado imobiliário capixaba, sendo a Morar associada à entidade há mais de 40 anos. Delva também foi citada como referência de participação feminina no mercado, tendo sido a única mulher da sua turma de engenharia, em 1968.