Empresa capta R$ 100 milhões para 4 novos empreendimentos na Grande Vitória

A empresa capixaba de assessoria financeira Robusta Capital já fez a captação de R$ 100 milhões para viabilizar quatro lançamentos imobiliários na Grande Vitória, que, juntos, somam um valor geral de vendas (VGV) de R$ 300 milhões.



Segundo o sócio da Robusta Capital, José Carlos Buffon Junior, o foco da empresa é fazer a estruturação do crédito ou viabilizar o dinheiro de fundos interessados em investir no mercado imobiliário. “O mercado cresceu muito na pandemia e estamos em uma nova fase, onde os gestores de fundos estão com muitos recursos para investir e o Espírito Santo tem um potencial muito grande”, conta.

Um dos empreendimentos que terá recursos dessa captação é o Next Residence, da Pinheiro de Sá, apartamentos de alto padrão com unidades de três quartos, localizado no bairro Alphaville Jacuhy, na Serra. Ainda, segundo Buffon, há outros dois empreendimentos em fase de finalização, no Barro Vermelho, e um condomínio de casas de alto padrão no local onde funcionava uma casa de shows na Ponta Formosa, em Vitória.

Buffon adianta ainda que a empresa está em conversa com construtoras de Vila Velha e de Jardim Camburi, na Capital, para viabilizar recursos para novos empreendimentos residenciais, além de buscar fundos para investir em centros logísticos em Viana e Vila Velha.

“Essa área também está bastante aquecida no Espírito Santo. Nossa empresa tem um perfil que trabalha com vários fundos, onde encontramos aquele que vai de acordo com a necessidade do cliente”, complementa.

Grand entrega as chaves do Nautic Bay

Nautic Bay





O Nautic Bay tem unidades de 2 quartos e está localizado na Praia de Itaparica . Grand Construtora/Divulgação





Nautic bay é o 11º empreendimento entregue da Grand Construtora . Grand/Divulgação





O lazer está localizado na cobertura . Grand/Divulgação

A Grand Construtora entrega nesta terça-feira (4), as chaves das unidades do Nautic Bay, empreendimento de 2 quartos localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha. Karla Brandão assina o catering da noite e Sandra Siqueira, a decoração.

As unidades serão entregues com varanda gourmet, cozinha americana e fechamento de varanda. O lazer do empreendimento, localizado na cobertura, conta com academia, confraria, salão gourmet, mercearia autônoma, playground, churrasqueira, deck, piscina com spa, sauna e ducha.

O Nautic Bay está sendo entregue antecipadamente a seus moradores e é o 11º empreendimento finalizado pela construtora, que completa 11 anos de existência nesta quarta-feira, 5.

Itaparica Living Suits tem 20% das unidades reservadas em 48h

O Itaparica Living Suits é o segundo empreendimento da da Sipolatti.Inc. Crédito: Sipolatti.Inc.

O Itaparica Living Suits da Sipolatti.Inc. teve 20% das suas unidades reservadas nas 48 horas após o seu lançamento. Este é o segundo empreendimento da empresa, que estreou na Praia da Costa, com foco com foco totalmente destinado à locação de curta e média temporada e que 100% de suas unidades foram vendidas em dois meses.

O Itaparica Living Suits tem 87 apartamentos, oito opções de plantas diferentes (studio, quarto e sala, garden e garden com piscina e jacuzzi) e tamanhos entre 27 e 60 m², e será entregue com todas as unidades mobiliadas, decoradas e climatizadas, além de serviços para comodidade do morador. O lazer tem piscina, sauna, ducha, spa, área gourmet com churrasqueira, espaço fitness e jardim.

Segundo o sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc., Flávio Gianordoli, o aumento na procura por imóveis short stay ou mid stay, entregues 100% prontos em outros lugares do Brasil e do mundo, motivou a construtora a trazer esse tipo de produto para o Espírito Santo.

“Esse tipo de imóvel está valorizado por atender à crescente demanda por unidades para locação de curta temporada para o mercado corporativo e para o turismo. Ele também chega para atender a uma forte procura, pelos capixabas, por empreendimentos residenciais mais rentáveis, com locações por diárias”, diz.

