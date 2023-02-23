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Tradição X futuro

Como está o mercado imobiliário da Praia da Costa e do Jockey de Itaparica?

Os dois bairros são hoje os mais procurados para morar e investir, em Vila Velha, além de estarem entre os mais valorizados da Grande Vitória
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

23 fev 2023 às 16:28

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 16:28

Imagem aérea da orla da Praia da Costa
A Praia da Costa tem como características a proximidade da orla e o seu pioneirismo no desenvolvimento de Vila Velha Crédito: Luciney Araujo
Em uma ponta, está um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Vila Velha, a Praia da Costa, e na outra, o Jockey de Itaparica, uma das áreas mais buscadas para novos empreendimentos e em ascensão contínua para o mercado imobiliário. As duas regiões de Vila Velha guardam em comum sua constante valorização e atração de empreendimentos de alto padrão. E como está o mercado nesses dois bairros?
Somente a Praia da Costa, nos 10 últimos anos,  valorizou 134,53%, segundo pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES). Já o Jockey de Itaparica tem alcançado uma valorização crescente, principalmente por ser o caminho do desenvolvimento imobiliário de Vila Velha. Para o diretor de vendas da Argo, Emerson Lima, os dois bairros são foco de priorização dos investidores imobiliários por apresentarem diferenciais que não são comuns a outras regiões.
“Jockey de Itaparica e Praia da Costa oferecem aos moradores toda a estrutura necessária para viabilizar bem-estar e qualidade de vida, já que apresentam diversas unidades de comércio e dos principais serviços. Ou seja, são duas regiões que se despontam em relação a outras por oferecerem de tudo aos residentes, desde opções de lazer até acesso facilitado para as principais vias do Estado”, destaca.
O presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, avalia que o pioneirismo do desenvolvimento de Vila Velha e a proximidade da orla deram o destaque para a Praia da Costa. “Esses dois fatores  levaram ao bairro à vantagem de maior quantidade de investimentos e infraestrutura já realizados. Daí, sua importância para a economia e o mercado imobiliário da cidade”, observa.

Desenvolvimento da cidade

Já com relação ao Jockey de Itaparica, por ser um bairro novo e em pleno desenvolvimento, a região onde está localizado possibilita a expansão para novos empreendimentos, principalmente de grande porte, tanto residenciais quanto comerciais. Isso, sem contar com a proximidade com shoppings e serviços.
"Como podemos perceber, os dois bairros tenderão a uma considerável valorização nos próximos anos. No caso da Praia da Costa, até pela menor quantidade de áreas disponíveis, que o torna disputado e valorizado pela lei da oferta e procura. O Jockey, por sua vez, possibilita a viabilização de grandes e novos empreendimentos rentáveis ou de bom retorno financeiro."
Aurélio Capua Dallapicula - Presidente eleito do Creci-ES
Da mesma opinião é o presidente da Ademi, Eduardo Fontes, quando se fala da Praia da Costa e a escassez de terrenos. “A Praia da Costa é um bairro tão consolidado que qualquer empreendimento que é lançado na região é um dos últimos. É uma oportunidade única para quem deseja morar em algo novo no bairro. E, por isso, é preciso ficar atento ao mercado, já que um futuro lançamento virá com valores mais altos, com base no que o empreendimento oferece e também no que há em seu entorno”, avalia.
Segundo o gerente de vendas da Javé, Átila Duque, a Praia da Costa, por ser um bairro tradicional e onde começou toda a expansão imobiliária de Vila Velha, continua sendo bastante atrativa, inclusive, para lançamentos de novos empreendimentos.
“É um bairro onde tem tudo perto, além da praia e bons apartamentos. As construtoras devem continuar fazendo empreendimentos de qualidade e com áreas de lazer próximas ao desejo dos clientes. Para o futuro, a Praia da Costa continuará sendo um local desejado. Um dos grandes desafios é não inflacionar o mercado com os próximos empreendimentos que vierem a ser construídos na região”, observa.
Vista do bairro Jockey de Itaparica
O Jockey de Itaparica é, atualmente, o caminho do desenvolvimento imobiliário de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Bairro do futuro

A expansão imobiliária de Vila Velha tem sido uma das principais responsáveis pela ascensão do Jockey de Itaparica, já que a região ainda possui grandes áreas para se construir de frente para o mar. “O Jockey é hoje a ‘cabeça’ da expansão imobiliária do Espírito Santo. É o bairro onde há empreendimentos sendo lançados e com uma variedade de produtos, que atendem do médio padrão ao luxo”, observa o diretor da Chiabai Imóveis, Fábio Chiabai.
Para ele, por ter uma grande quantidade de terrenos, a valorização do bairro deve continuar de forma rápida, até o momento em que os espaços para novos lançamentos diminuir. “Então, essa aceleração deve ir mais devagar. Mas o Jockey ainda tem muito espaço para crescer”, analisa.
Um bairro do futuro. Essa é a análise do diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende. “O crescimento de Vila Velha, em um determinado momento, chegaria ao Jockey de Itaparica. Há seis terrenos de frente para o mar hoje, que certamente abrigarão novos produtos de luxo e alto padrão”, avalia.
Assim como Chiabai, ele concorda que a vocação atual do bairro é de empreendimentos de médio padrão para o luxo, algo que não se pensava quando os primeiros lançamentos começaram na região. “Com o lançamento do Taj Home Resort, rompemos com o paradigma do bairro, introduzindo o alto luxo, o que fez com que as demais construtoras olhassem para aquela região com outros olhos, repensando seus futuros produtos”, acrescenta.
Rezende afirma ainda que o próximo produto de alto luxo, a ser lançado em Vila Velha, será feito dentro do Jockey de Itaparica. “Em Vitória, não há mais espaços para empreendimentos nas dimensões do Taj, mas o Jockey é uma área de desenvolvimento grande e  que, futuramente, deve se transformar em uma região turística, com malls, lojas e restaurantes nos terrenos na quadra do mar, que deverão se tornar local de turismo e passeio”, conta.

Alguns empreendimentos na Praia da Costa e no Jockey de Itaparica:

Taj Home Resort

Entrada da área de lazer na torre oeste do Taj Home Resort
Entrada da área de lazer na torre oeste do Taj Home Resort Crédito: Grand Construtora/Divulgação
  • Realização: Grand
  • Características: residencial de alto padrão com duas torres (uma com 25 pavimentos e outra com 50). Apartamentos de 156m² com 3 suítes e três vagas de garagem. Unidades de 295m² com 4 suítes e quatro vagas de garagem. Área de lazer e serviços semelhante a um resort cinco estrelas, com quadras poliesportivas, de tênis e de squash. Conta também com spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida, entre outros. E ainda espaço pet, mercearia 24h, box cross training e beach club localizado de frente para a praia.
  • Localização: Jockey de Itaparica
  • Valor: não informado 

Mares da Costa

Residencial Mares da Costa, na Praia da Costa, é um dos empreendimentos da Javé em Vila Velha
O Residencial Mares da Costa tem unidades prontas para morar Crédito: Javé/ Divulgação
  • Realização: Javé
  • Características: unidades de 4 quartos com duas suítes e duas vagas de garagem. Lazer equipado e decorado com solarium, espaço gourmet, brinquedoteca, churrasqueira. Pronto para morar.  
  • Localização: Praia da Costa
  • Valor: a partir de R$ 1.170.000

Catamarã

Catamarã
O edifício Catamarã tem  apartamentos de 2 quartos de até 78m Crédito: Argo Construtora
  • Realização: Argo
  • Características:  empreendimento de alto padrão com apartamentos de 2 quartos de até 78m², varandas gourmets entregues com bancada, pia e pontos para cooktop elétrico e lojas no térreo. Lazer com churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deck molhado e sauna (com acesso à piscina).
  • Valor: a partir de R$ 697.710 (referente à unidade 406). Oferta válida até 28/02/2023 ou enquanto durar o estoque.
  • Localização: Praia da Costa

Brisa Boulevard

O Brisa Boulevard tem unidades de dois quartos com suítes a partir de 58 m²
O Brisa Boulevard tem unidades de dois quartos com suítes a partir de 58 m² Crédito: Argo/Divulgação
  • Realização: Argo
  • Características: apartamentos de 2 quartos com suíte a partir de 58 m² e uma vaga de garagem. Lazer com piscinas adulto e infantil, deck molhado, sauna (com acesso à piscina), churrasqueiras, praça, playground, espaço fitness, salão de festas, home office, espaço gourmet, quadra esportiva, bicicletário e espaço delivery.
  • Localização: Jockey de Itaparica
  • Valor: a partir de R$470.760 (referente à unidade 406). Oferta válida até 28/02/2023 ou enquanto durar o estoque.

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