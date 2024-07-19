Feira da construção do ES já tem data e expositores internacionais para 2025

A primeira ES Construção Brasil
termina nesta sexta-feira (19) trazendo resultados positivos, e os planos para a próxima edição já estão em andamento. Uma das novidades para 2025 será a internacionalização da feira, com a chegada de expositores de fora do país. Ainda não foram especificados de quais países serão e nem quantos já demonstraram interesse em expor no próximo ano.
Com data marcada para 25 a 27 de junho de 2025, a próxima ES Construção Brasil deve manter a mesma configuração de três dias de evento, com palestras, expositores e rodadas de negócios. Ela também vai continuar no Pavilhão de Carapina, na Serra. Até o fechamento da edição deste ano, 20 expositores já estavam cadastrados para o ano que vem.
“Estamos no caminho certo. Precisamos mostrar esse potencial que tem o Espírito Santo, a cadeia produtiva da construção. A ES Construção Brasil nasceu grande, pois tem como pilares a tecnologia, inovação e sustentabilidade. A edição 2025 promete”, avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz.
A temporada de eventos do setor continua. Desta vez é a Expo Condomínio Completo, que em sua sétima edição cresceu e está indo para o Pavilhão de Carapina, nos dias 22 e 23 de agosto. A expectativa, segundo a organização do evento, é de que o volume de negócios chegue a R$ 60 milhões.
Serão 5.400 m², 90 estandes e cerca de 100 expositores. Participarão da Expo Condomínio Completo empresas de segmentos como videomonitoramento, energia solar, portaria virtual, ancoragem, extintores e elevadores. Haverá, ainda, um ciclo de palestras. O evento acontece das 14h às 22h com entrada e estacionamento gratuitos.
“A Expo Condomínio Completo é um evento já consolidado. Iniciamos em 2017 e só não realizamos a feira em 2020 por conta da pandemia. A previsão é que a gente salte dos R$ 40 milhões do último ano para os R$ 60 milhões em negócios”, explica o diretor comercial da Realiza Editora & Eventos, realizadora da feira, Éder Mota.
Outro evento aguardado pelo setor é o Conecta Imobi 2024, principal ponto de encontro do mercado imobiliário na América Latina e que está completando 10 anos. O evento traz como tema “De geração para geração”.
O Conecta Imobi está programado para os dias 11 e 12 de setembro, e a organização divulgou, nesta semana, o seu primeiro keynote speaker
, o maestro João Carlos Martins, que foi um dos palestrantes principais da ES Construção Brasil
, que termina nesta sexta (19).
A expectativa é que a 11° edição do Conecta Imobi irá renir mais de 6 mil pessoas. O evento terá trilhas de conteúdo; espaços de networking e relacionamento, além de um aplicativo onde é possível acessar toda a programação, personalizar a grade de palestras, criar conexões com outros participantes, e, pela primeira vez, enviar perguntas em tempo real para os palestrantes.
Outra novidade são as apresentações que acontecerão no estande do Grupo OLX, organizador do evento, sobre temas que fazem parte da rotina dos corretores e imobiliárias. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento: conectaimobi.com.br
.