Feira da construção do ES já tem data e expositores internacionais para 2025

A MRV está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial do Espírito Santo. Com expectativa de lançar cerca de 780 novas unidades ainda neste semestre, no Estado, a empresa busca profissionais com ensino médio completo e vivência na área comercial. Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI).

A construtora vai oferecer aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach. Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail [email protected].