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Setor forte

Feira da construção do ES já tem data e expositores internacionais para 2025

ES Construção Brasil termina nesta sexta-feira (19), mas os planos para a próxima edição já estão em andamento, inclusive, com a chegada de novidades

Públicado em 

19 jul 2024 às 13:36
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

ES Construção Brasil 2024
Próxima edição da ES Construção Brasil já está marcada para junho de 2025 Crédito: divulgação
A primeira ES Construção Brasil termina nesta sexta-feira (19) trazendo resultados positivos, e os planos para a próxima edição já  estão em andamento. Uma das novidades para 2025 será a internacionalização da feira, com a chegada de expositores de fora do país. Ainda não foram especificados de quais países serão e nem quantos já demonstraram interesse em expor no próximo ano.
Com data marcada para 25 a 27 de junho de 2025, a próxima ES Construção Brasil deve manter a mesma configuração de três dias de evento, com palestras, expositores e rodadas de negócios. Ela também vai continuar no Pavilhão de Carapina, na Serra. Até o fechamento da edição deste ano, 20 expositores já estavam cadastrados para o ano que vem.
“Estamos no caminho certo. Precisamos mostrar esse potencial que tem o Espírito Santo, a cadeia produtiva da construção. A ES Construção Brasil nasceu grande, pois tem como pilares a tecnologia, inovação e sustentabilidade. A edição 2025 promete”, avalia o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz.

Expo Condomínio já é no próximo mês

Expo Condomínio 2023
A Expo Condomínio Completo deste ano tem perspectivas de R$ 60 milhões em negócios Crédito: Divulgação
A temporada de eventos do setor continua. Desta vez é a Expo Condomínio Completo, que em sua sétima edição cresceu e está indo para o Pavilhão de Carapina, nos dias 22 e 23 de agosto. A expectativa, segundo a organização do evento, é de que o volume de negócios chegue a R$ 60 milhões.
Serão 5.400 m², 90 estandes e cerca de 100 expositores. Participarão da Expo Condomínio Completo empresas de segmentos como videomonitoramento, energia solar, portaria virtual, ancoragem, extintores e elevadores. Haverá, ainda, um ciclo de palestras. O evento acontece das 14h às 22h com entrada e estacionamento gratuitos.
“A Expo Condomínio Completo é um evento já consolidado. Iniciamos em 2017 e só não realizamos a feira em 2020 por conta da pandemia. A previsão é que a gente salte dos R$ 40 milhões do último ano para os R$ 60 milhões em negócios”, explica o diretor comercial da Realiza Editora & Eventos, realizadora da feira, Éder Mota.
As inscrições para a 7ª edição Expo Condomínio Completo podem ser feitas no site www.expocondominiocompleto.com.br ou na portaria do evento.

MRV busca corretores autônomos para parceria no ES

A MRV está credenciando corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial do Espírito Santo. Com expectativa de lançar cerca de 780 novas unidades ainda neste semestre, no Estado, a empresa busca profissionais com ensino médio completo e vivência na área comercial. Para atuação na área é obrigatório ter registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI).

A construtora vai oferecer aos corretores autônomos credenciados e demais prestadores estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e o acompanhamento de um corretor coach. Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail [email protected].

Conecta Imobi 2024 anuncia um de seus palestrantes principais

João Carlos Martins chega aos 80 anos como maestro da arte da superação
João Carlos Martins é o primeiro keynote speaker anunciado Crédito: Ale Catan / Divulgação
Outro evento aguardado pelo setor é o Conecta Imobi 2024, principal ponto de encontro do mercado imobiliário na América Latina e que está completando 10 anos. O evento traz como tema “De geração para geração”.
O Conecta Imobi está programado para os dias 11 e 12 de setembro, e a organização divulgou, nesta semana, o seu primeiro keynote speaker, o maestro João Carlos Martins, que foi um dos palestrantes principais da ES Construção Brasil, que termina nesta sexta (19).
A expectativa é que a 11° edição do Conecta Imobi irá renir mais de 6 mil pessoas. O evento terá trilhas de conteúdo; espaços de networking e relacionamento, além de um aplicativo onde é possível acessar toda a programação, personalizar a grade de palestras, criar conexões com outros participantes, e, pela primeira vez, enviar perguntas em tempo real para os palestrantes.
Outra novidade são as apresentações que acontecerão no estande do Grupo OLX, organizador do evento, sobre temas que fazem parte da rotina dos corretores e imobiliárias. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento: conectaimobi.com.br.

MAIS METRO QUADRADO

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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