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Mercado aquecido

Construtora vai lançar mais 4 residenciais de luxo no ES até 2025

Previsão é que os dois primeiros sejam lançados ainda este ano, em Colatina e Guarapari, e mais dois no primeiro semestre de 2025, em Vitória em Vila Velha, totalizando um valor geral de vendas (VGV) de R$ 730 milhões

Públicado em 

11 jul 2024 às 17:52
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Prédios ao longo da avenida Beira Rio em Colatina
Prédios ao longo da avenida Beira-Rio em Colatina: novo empreendimento terá 34 unidades e quatro duplex com conceito oásis Crédito: Amarelo Nardotto
O mercado de luxo no Espírito Santo continua em alta. Lançamentos recentes mostram que ainda há demanda para esse tipo de empreendimento, principalmente em VitóriaVila Velha e Guarapari, mas outros municípios, fora da rota litorânea, também começam a despertar o interesse das construtoras capixabas, como é o caso de Colatina, que em breve receberá o lançamento de um dos quatro novos empreendimentos da Grand Construtora planejados para os próximos 12 meses.
De acordo com o sócio-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, os quatro lançamentos terão o valor geral de vendas (VGV) de R$ 730 milhões. Dois estão previstos para este ano, sendo um em Colatina e outro em Guarapari, e mais dois para o primeiro semestre de 2025, em Vila Velha e Vitória. “São lançamentos de luxo, com o conceito ‘oásis’ de se viver, que é uma marca da Grand”, conta. Um exemplo desse formato é o Taj Home Resort, residencial da construtora na orla de Vila Velha. 
Um dos primeiros lançamentos será o de Colatina, na avenida Beira-Rio, com 30 unidades de 4 quartos de 210m² e quatro duplex de 4 quartos com 327m², com um VGV de R$ 120 milhões. Também neste semestre, será lançado um empreendimento em Guarapari, em um terreno de 7 mil metros quadrados localizado na Enseada Azul, com unidades de 4 suítes, entre 190m² e 200m², com o VGV de R$ 300 milhões.
Já os dois próximos serão lançados no primeiro semestre do ano que vem. Um em Vitória, com unidades de 3 suítes de 130m² e VGV de R$ 170 milhões. O último empreendimento será em Vila Velha, no Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, com unidades de 4 suítes de 160m² e VGV de R$ 140 milhões.

CasaCor ES 2024 terá cinco ambientes com acesso liberado

A edição deste ano da CasaCor ES, além de trazer o retorno ao Clube Ítalo Brasileiro e 25 ambientes com um conceito de condomínio, ainda traz mais duas novidades reveladas durante a reunião operacional, que aconteceu nesta quarta-feira (10), no Hotel Senac, em Vitória. A primeira é o acesso liberado de ambientes da mostra, ou seja, com entrada gratuita.

 “É um pedido recorrente dos visitantes ter o bistrô aberto ao público para que possa ser visitado várias vezes sem cobrança de ingresso”, explica a diretora da mostra, Rita Tristão. A outra novidade é o ambiente Speakeasy, o bar secreto da CasaCor, que tem feito sucesso em São Paulo pelo segundo ano consecutivo e agora chega à edição capixaba, recebendo somente eventos para convidados ou noites exclusivas.

Incorporadora capixaba lança selo de sustentabilidade

Itaparica Living Suits da Sipolatti.Inc.
Certificação vai indicar empreendimentos que tenham a sustentabilidade como foco Crédito: Sipolatti.Inc.
A Sipolatti.Inc criou “SIPO Sustentável”, certificação própria de empreendimentos que integram a tecnologia com as práticas eco-friendly tendo a sustentabilidade como foco. O objetivo, segundo o sócio e diretor comercial da Sipolatti.Inc, Flávio Gianórdoli, é dar maior visibilidade para as iniciativas tomadas nas incorporações da empresa.
“Queremos impactar na preservação ambiental da Grande Vitória, em especial de Vila Velha, cidade em que estão localizados os dois primeiros empreendimentos 100% destinados à locação de curta temporada”, diz.
Segundo o gestor, os empreendimentos da empresa já contam com tecnologias sustentáveis, como energia solar, sistemas de captação de água da chuva para reuso em áreas comuns e infraestrutura com pontos de carregamento para carros e bikes elétricas utilizando energia fotovoltaica.
“Com o selo SIPO Sustentável, reafirmamos nosso compromisso em construir empreendimentos que respeitam o meio ambiente e oferecem uma experiência de vida moderna e sustentável”, complementa.

Sig Bergamin vem a Vitória para premiação

Sig Bergamin, um dos maiores nomes da arquitetura de interiores do país, é o convidado do Prêmio Vix Design para uma palestra no dia 27 de agosto, no Shopping Vitória. A premiação reúne 16 lojistas do setor da arquitetura e decoração e terá cerimonial a cargo de Stella Miranda. No encontro para convidados, Bergamin também vai autografar seu livro “Maximalism” (editora Assouline).

Feira de design vai acontecer pela primeira vez em Vitória

Fenarq Design
A terceira edição da Fenarq Design foi em Cachoeiro e atingiu uma projeção de negócios de R$ 40 milhões Crédito: Divulgação
A terceira edição da Fenarq Design, que aconteceu na última semana em Cachoeiro, atingiu uma projeção de negócios de R$ 40 milhões. Para a próxima edição, que acontece em 2025, a feira, que vai da construção ao design, acontecerá pela primeira vez em Vitória.
“A próxima edição promete a participação de mais empresas relacionadas ao setor, assim a previsão é que a feira seja cada vez mais técnica. A expectativa da quarta edição da Fenarq Design é de ter a participação de mais de 100 expositores”, adianta a CEO da Fenarq, Cíntia Mattos.
Segundo ela, o projeto da feira de 2025 vai entrar no mercado ainda este mês. E que instituições como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) e a Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) já confirmaram participação na estreia na região metropolitana.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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