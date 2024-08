Sinduscon abre inscrições para primeira edição do Prêmio Construir

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) continua a comemoração dos seus 90 anos de atuação. Após a realização da edição deste ano da ES Construção Brasil , que contou com centenas de expositores, rodadas de negócios e palestras , a entidade agora abre as inscrições para a primeira edição do Prêmio Construir.

A intenção é levar reconhecimento e homenagear pessoas e instituições que se destacaram em suas áreas, dentro da indústria da construção civil no Estado do Espírito Santo. A premiação terá diversas categorias, incluindo colaboradores, gestores, líderes, empresas de construção civil e seus fornecedores, além de instituições públicas ou privadas.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Sinduscon e somente empresas associadas poderão participar. As indicações serão feitas pelas associadas e cada concorrente será avaliado individualmente dentro de sua categoria. A entrega do prêmio acontecerá no dia 7 de novembro durante a festa de premiação.