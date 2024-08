Construtoras preparam lançamentos em três bairros de Vila Velha

Praia da Costa terá dois lançamentos de empreendimentos da Javé. Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha continua com a fase de atração de novidades do mercado imobiliário. Além de ser a cidade com o maior número de unidades em construção, ela aparece como a quinta maior valorização nos últimos 12 meses (13,55%), segundo o índice FipeZap de julho, acumulando 6,15% nos seis primeiros meses deste ano. Isso mostra um terreno atrativo para lançamentos de construtoras, que têm anunciado novos empreendimentos, desta vez na Praia da Costa, Itapuã e Santa Paula.

Entre os lançamentos está a Javé, que está prestes a lançar três grandes projetos em um eixo estratégico do município, com inauguração prevista para este e o próximo ano.

O primeiro empreendimento, o Heleganz, será em Itapuã e, segundo o CEO da empresa, José Luiz Nunes, será um condomínio-clube que vai oferecer apartamentos de 130m² a 150m², com quatro quartos, incluindo três suítes, e infraestrutura de lazer.

O segundo lançamento estará localizado na rua José Pena Medina, na Praia da Costa. Já o terceiro residencial que será lançado, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, é resultado de um processo de revitalização de uma obra inacabada, com um retrofit.

Em Santa Paula

Lançamento da Città é parte do Felicittà Barra. Crédito: Città/Divulgação

Por sua vez, a Città anunciou o lançamento do Brescia, edifício com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, a partir de 51,11m². Todos possuem preparação para ar-condicionado split, piso em porcelanato, alizares em madeira e estão prontos para automatização.

O empreendimento vai ficar localizado no Felicittà Barra – Condomínio Clube, localizado no bairro Santa Paula. O condomínio tem como inspiração as vilas italianas, com apartamentos de dois andares. Entre as facilidades para compra, está o financiamento direto com a construtora ou por meio de qualquer banco.

O condomínio está localizado próximo ao Centro de Vivência do Parque de Jacarenema e a região está dentro do projeto de expansão da área do final da Praia de Itaparica até a Barra do Jucu, a Estrada Parque.

“Vila Velha desponta no cenário pela infraestrutura e serviços onde pode-se viver e morar bem, além da qualidade de vida e beleza do mar, e cresce cada dia mais no setor imobiliário", pontua o diretor executivo da Città, Roberto Puppim.

CasaCor ES inicia as obras

CasaCor 2024 acontece no Clube Ítalo-Brasileiro trazendo novo conceito. Crédito: CasaCor/Divulgação

As obras da 28ª edição da CasaCor ES já iniciaram. Ao todo, serão 28 ambientes idealizados por arquitetos, designers e decoradores com uma proposta diferenciada, trazendo o conceito de condomínio, com studio, apartamento de um quarto, um grande loft, um apartamento de três quartos e espaços externos de convivência, gastronomia e lojas.

A mostra acontece pela terceira vez no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória, de 25 de setembro a 17 de novembro. Outra novidade é que esta edição terá seis ambientes com acesso liberado, ou seja, com entrada gratuita.

