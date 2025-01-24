Primeiro lançamento do ano da Galwan será na Praia de Itaparica

O Solar Augusto Faria, próximo lançamento da Galwan, está a duas quadras da praia Crédito: Galwan/Divulgação

O primeiro lançamento do ano da Galwan já está programado para fevereiro. O Solar Augusto Faria, já adiantado em Hub Imobi, será localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O empreendimento terá 72 unidades de 3 e 4 quartos com uma ou duas suítes e duas vagas de garagem. Algumas unidades têm vista para o mar.

“O empreendimento tem 72 unidades e 645 pessoas já fizeram o cadastro no site ou com nossos corretores para participar do condomínio”, disse Júnior Pereira, supervisor de vendas da Galwan Imobiliária, que lembra que o cadastro continua aberto.

Situado a duas quadras do mar, o empreendimento fica na Rodovia do Sol, em frente à BYD Vitória Motors Vila Velha, ao lado do Burguer King. Os apartamentos terão infraestrutura para instalação de aquecedor de passagem a gás para todos os chuveiros; infraestrutura para pia com ponto de água e esgoto nas varandas; infraestrutura para instalação de ar condicionado tipo split nos quartos e na sala e centro de conectividade.

O empreendimento será entregue com lazer completo: piscina com prainha; fitness; churrasqueiras; espaço multiuso; brinquedoteca; playground e bike point. Terá também gerador de emergência para elevadores e iluminação das áreas de uso comum; fachada ventilada; infraestrutura para a instalação de tomadas para carros elétricos; energia fotovoltaica para abastecimento de parte da área de uso comum e parte dos equipamentos, além de estrutura para reutilização da água dos condensadores de split para molhar o jardim.

Felipe Loureiro, diretor Financeiro da Galwan, disse que a empresa vai continuar com os lançamentos em 2025. “Tudo demonstra que o ano não vai ser ruim, até pela segurança que um imóvel representa como investimento. Temos outros lançamentos na sequência do Solar Augusto Faria”, afirmou.

Studios em alta As unidades tipo studio e compactas devem ser as estrelas dos lançamentos de 2025 no mercado imobiliário capixaba. Segundo a corretora Marcella Surlo, há previsão de pelo menos quatro lançamentos desse segmento na região de Jardim Camburi, acompanhando o interesse do mercado, além da Praia do Canto. “Os studios estão em alta no mercado, principalmente pela questão do retorno desse tipo de investimento. É uma tendência bem forte para o mercado este ano. Um exemplo é o Youniverse, da Nazca, lançado no final do ano passado, que já está com 60% de suas unidades studio vendidas”, complementa.

Empreendimento tem todas as unidades studio e 1 quarto vendidas no pré-lançamento

O Ônix, da Empar, fica localizado em uma das regiões mais valorizadas de Jardim Camburi, a avenida Norte Sul Crédito: Empar/Divulgação

Confirmando a busca por unidades compactas com foco em investimento, o Ônix da Empar, que mal saiu da fase de pré-lançamento , já teve todas as unidades studio e 1 quarto comercializadas, segundo conta Camila Menezes, diretora da Empar.

“O resultado de vendas reflete a realidade do mercado imobiliário de Vitória, com poucos terrenos à venda e com alta tendência de crescimento para o mercado de locação. Mesmo com a taxa de juros alta, o público investidor diversifica e acredita no mercado imobiliário. Em Vitória, esse retorno é garantido devido à escassez de imóveis para locação e à valorização dessas unidades”, afirma.

O empreendimento fica localizado em uma das regiões mais valorizadas de Jardim Camburi, a avenida Norte Sul, e terá 76 apartamentos distribuídos em 10 pavimentos, incluindo unidades de 2 quartos.

Assinado pelo arquiteto Lucas Weber e com projeto de interiores de Priscila Braum, o Ônix vai contar com minimercado, espaço delivery, petcare e pub gourmet, além de salas de reunião para uso comum. As unidades serão entregues com rebaixamento de gesso, fechaduras digitais e pontos para instalação de cooktop e forno elétrico.

Locação comercial fecha o ano com alta de 7,88% O Índice FipeZap de Locação comercial fechou 2024 com os preços de venda de salas e conjuntos comerciais com um ligeiro aumento de 0,40%, enquanto os preços de locação de aluguel de salas e conjuntos comerciais registraram uma alta acumulada 7,88%. Esta é a maior alta anual do histórico do índice, que teve início em 2013. O valor médio de salas e conjuntos comerciais de até 200m² foi avaliado em R$ 8.421/ m², no caso de imóveis disponíveis para venda, e de R$ 45,53/m² entre as unidades comerciais destinadas para locação. A rentabilidade do aluguel comercial, em dezembro de 2024, foi de 6,70% ao ano.

Empreendimento da HCX já está com 85% das obras concluídas

O Vista Sul, da HCX, terá unidades de dois quartos com até 69m² Crédito: HCX/Divulgação

O Vista Sul, empreendimento da HCX, já está com 85% das suas obras concluídas e a previsão é que seja entregue em julho. Localizado na Praia de Itaparica, o residencial está com suas últimas unidades à venda e terá unidades de 2 quartos com até 69m², além de coberturas lineares de 3 quartos até 131m². Estas terão ainda lazer privativo com varanda gourmet, churrasqueira e jacuzzi. As áreas comuns e a social serão entregues montadas.

“Isso demonstra nosso compromisso com qualidade e entrega dentro do prazo. Esse nível de transparência e organização reafirma o posicionamento da HCX, sempre comprometida em oferecer empreendimentos que unem localização estratégica, estrutura de alto padrão e atendimento humanizado”, destaca o diretor da HCX, João Crivilin.

Para estimular as vendas das últimas unidades do Vista Sul, o setor de marketing da empresa está desenvolvendo um cronograma estratégico de ações ao longo de 2025, com foco no primeiro semestre. As iniciativas incluem campanhas direcionadas, visitas guiadas ao empreendimento e parcerias estratégicas. “O objetivo é proporcionar uma experiência completa aos futuros moradores e reforçar a confiança na marca”, explica a gerente de marketing da HCX, Letícia Ribeiro.

Apartamento decorado no shopping A Morar Construtora está com uma loja no Shopping Vila Velha, onde há dois apartamentos decorados para que os interessados possam visitar e conhecer os empreendimentos. Um deles, inclusive, é o lançamento mais recente da construtora, o Vista de Araçás, que foi aberto ao público nesta quinta-feira (23).

Mármore capixaba integra projeto de interiores de escritório do RS

Living Inspirar

O mármore italiano Rosso Levanto, da capixaba Decolores, integra o projeto Living Inspirar, assinado pelo escritório do Rio Grande do Sul, Gramés Arquitetura de Interiores. O espaço destaca a qualidade e a singularidade dos materiais utilizados, refletindo a capacidade transformadora do design de interiores, combinando tons e texturas.

Para a arquiteta responsável, Gabi Vieira, o propósito foi além de transmitir beleza. “Queríamos que as pessoas não apenas admirassem, mas também se enxergassem ao espaço, reconhecendo o potencial transformador de seus próprios lares."

O espaço teve ainda como inspiração a harmonia entre elementos naturais e linhas modernas, combinando mármore e madeira, materiais abundantes no Brasil, com design contemporâneo e cores vibrantes. "A escolha do mármore foi amor à primeira vista. Quando conhecemos a pedra pessoalmente na Decolores, seus traços bordô, preto e branco nos encantaram. Sua nobreza e exclusividade eram exatamente o que buscávamos para o projeto," explica a arquiteta.