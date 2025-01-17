Construtora prepara lançamento imobiliário de alto padrão em Itapuã

Aluguel em Vitória valoriza 9,48% no último ano
O aluguel no Brasil registrou uma alta de 13,5% ao ano, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial. Embora expressiva, a variação anual representou uma desaceleração em relação a 2022 e 2023. Vitória, que entrou no ano passado para a lista das cidades analisadas pelo índice, registrou uma alta de 9,48% no acumulado de 2024 (janeiro a dezembro). O preço médio de locação residencial na Capital ficou em R$ 43,71/m² e a rentabilidade foi de 4,17% ao ano.
Housi e Canal lançam short stay em Vitória
Plataforma de empresa capixaba ajuda a simular financiamento
A Gava Crédito Imobiliário desenvolveu uma plataforma voltada para corretores, onde é possível simular financiamentos de diversos bancos em um único ambiente, calcular o potencial máximo de financiamento de cada cliente e acompanhar o histórico de negociações.
“Através dessa ferramenta, oferecemos mais opções para escolher a melhor taxa de juros, além de mais transparência e agilidade no processo, ajudando os corretores a conquistar mais credibilidade com seus clientes”, explica o executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava, responsável pela criação da plataforma.