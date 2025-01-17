Construtora prepara lançamento imobiliário de alto padrão em Itapuã

A Gava Crédito Imobiliário desenvolveu uma plataforma voltada para corretores, onde é possível simular financiamentos de diversos bancos em um único ambiente, calcular o potencial máximo de financiamento de cada cliente e acompanhar o histórico de negociações.

“Através dessa ferramenta, oferecemos mais opções para escolher a melhor taxa de juros, além de mais transparência e agilidade no processo, ajudando os corretores a conquistar mais credibilidade com seus clientes”, explica o executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava, responsável pela criação da plataforma.