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Em Vila Velha

Construtora prepara lançamento imobiliário de alto padrão em Itapuã

Empreendimento deve ser lançado ainda este mês e terá unidades de quatro quartos com trẽs suítes, incluindo opções de coberturas duplex e gardens

Públicado em 

17 jan 2025 às 10:36
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Itapoã e Itaparica
Empreendimento será lançado próximo à praia Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos bairros mais consolidados de Vila Velha, Itapuã, vai receber um lançamento imobiliário ainda este mês, próximo à praia. Com perfil de alto padrão, o novo empreendimento terá unidades de quatro quartos, sendo três suítes, além de opções de apartamentos garden e coberturas duplex.
“Queremos proporcionar um ambiente onde o ato de morar se transforme em uma experiência diferenciada, com espaços bem planejados e uma estrutura de lazer completa para toda a família”, adianta Diego Freire, diretor comercial da Javé, empresa responsável pelo projeto.
Batizado de Heleganz Residence, o novo empreendimento terá apartamentos com metragens de 130 m² e 150 m², além de uma área de lazer seguindo o conceito de condomínio-clube.

Aluguel em Vitória valoriza 9,48% no último ano

O aluguel no Brasil registrou uma alta de 13,5% ao ano, segundo o Índice FipeZap de Locação Residencial. Embora expressiva, a variação anual representou uma desaceleração em relação a 2022 e 2023. Vitória, que entrou no ano passado para a lista das cidades analisadas pelo índice, registrou uma alta de 9,48% no acumulado de 2024 (janeiro a dezembro). O preço médio de locação residencial na Capital ficou em R$ 43,71/m² e a rentabilidade foi de 4,17% ao ano.

Housi e Canal lançam short stay em Vitória

Canal One, da Canal/Housi
Localizado na Praia de Santa Helena, o Canal One contará com 74 unidades, sendo 62 estúdios e 11 apartamentos de dois quartos Crédito: Canal/Divulgação
A construtora capixaba Canal se aliou à Housi, proptech imobiliária, para o lançamento de um empreendimento em Vitória com o conceito de moradia inteligente e foco no aluguel de curta temporada (short stay), o Canal One.
Localizado na Praia de Santa Helena, o condomínio contará com 74 unidades, sendo 62 estúdios, 11 apartamentos de dois quartos e uma loja, além de confraria, rooftop com piscina e churrasqueira, áreas fitness independentes, espaço delivery, lavanderia, horta compartilhada, coworking e bicicletário na área comum.
“Inaugurando mais um empreendimento que leva a moradia inteligente em Vitória, estamos testemunhando uma verdadeira revolução no mercado. Esperamos trazer ainda mais qualidade de vida aos moradores e atrair investidores para uma das regiões mais modernas e valorizadas de Vitória”, diz Patrick Canal, diretor executivo da Construtora Canal.
Moradores e locatários também poderão contar com facilidades e comodidades assinadas pela Housi, por meio do aplicativo da empresa, como serviços de limpeza, mobilidade, lavanderia, alimentação, entre outras atividades que são oferecidas pelas marcas parceiras integradas ao aplicativo.
“Queremos fortalecer a presença da Housi em Vitória, que é um grande destaque do mercado imobiliário nacional. Com a expansão do smart living no Estado, vamos revolucionar a experiência de moradia e hospedagem, trazendo todo o conforto e conveniência por meio da tecnologia”, diz Alexandre Frankel, CEO da Housi.

Plataforma de empresa capixaba ajuda a simular financiamento

A Gava Crédito Imobiliário desenvolveu uma plataforma voltada para corretores, onde é possível simular financiamentos de diversos bancos em um único ambiente, calcular o potencial máximo de financiamento de cada cliente e acompanhar o histórico de negociações. 

“Através dessa ferramenta, oferecemos mais opções para escolher a melhor taxa de juros, além de mais transparência e agilidade no processo, ajudando os corretores a conquistar mais credibilidade com seus clientes”, explica o executivo da Gava Crédito Imobiliário e diretor do Secovi-ES, Ricardo Gava, responsável pela criação da plataforma.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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