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De olho no verão

Grand abre vendas de residencial em Guarapari com conceito de oásis urbano

Com 6 mil m² de área de lazer, Salt by Grand iniciou vendas nesta quinta (27) em estande na Enseada Azul, que terá eventos ao longo do verão para receber os clientes

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 16:35

Públicado em 

27 dez 2024 às 16:35
Metro Quadrado

Colunista

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Salt by Grand irá contar com 6 mil m² de área de lazer
Salt by Grand é o primeiro empreendimento da Grand em Guarapari e terá lazer de resort na cobertura. Crédito: Divulgação/Grand Construtora
Neste verão, Guarapari terá um atrativo a mais para os que estão de olho em imóveis na região. Isso porque, nesta quinta-feira (27), a Grand iniciou oficialmente as vendas do Salt, terceiro projeto com o selo de "oásis urbano" da construtora e o primeiro da "Cidade Saúde". O lançamento estratégico levou em consideração a alta temporada no município que, de acordo com estimativas da prefeitura, receberá uma população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas.
Com projeto de interiores da Amazonas Arquitetos, o estande do Salt, localizado na Alameda Boa Ventura da Avenida Meaípe, conta com uma maquete, uma sala de cinema para exibição de imagens do empreendimento e um decorado de quatro suítes. O espaço estará aberto durante toda a estação e funcionará todos os dias, de 9h às 21h.
A partir do dia 11 de janeiro, os interessados em conhecer o empreendimento poderão aproveitar para participar de um sunset com coquetéis e drinks, planejado para trazer aos visitantes o clima do Salt. O evento será realizado todos os sábados até dia 1º de fevereiro, das 16h às 21h, no mesmo local do estande.

Espaços do Salt, novo empreendimento da Grand Construtora

Detalhes do empreendimento e valores

O Salt by Grand tem apartamentos de quatro suítes, com seis diferentes tipos de plantas que variam entre 175m² a 200m². Com três torres e 90 apartamentos ao total, todas as unidades terão vista para o mar e os moradores ainda poderão desfrutar dos 6 mil m² da área de lazer, com praça rodeada por espelhos d'água e jardins, piscinas de borda infinita, bar molhado, spa, espaços gourmet, sport bar, sala de poker, mirante para o mar com lareiras ecológicas, entre outros.
O projeto paisagístico, assinado pelo paisagista Benedito Abbud, inspirou-se no conceito da biofilia, que diz respeito à afinidade natural dos seres humanos com a natureza. A água e a vegetação são abundantes em todo o empreendimento, que conta com espelhos e quedas d'água acompanhados de muitas plantas e decorações feitas com elementos naturais.
Localizado no coração da Enseada Azul, o empreendimento marca a valorização imobiliária crescente da região. No Salt,  as unidades custam a partir de R$ 2,98 milhões. De acordo com o sócio e diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende, pelo menos 15 apartamentos já estavam em negociação avançada antes da abertura do estande. 
“Achamos o lugar certo e fizemos o produto certo para Guarapari. Acreditamos que o preço é competitivo pela estrutura e localização especial que esse empreendimento oferece, pois não queríamos construir apenas mais um prédio na região. Queríamos entregar um projeto que se encaixasse perfeitamente nesse lugar”, comenta Gustavo Rezende.

Balcony Canal Residences da RS
Detalhe da vista do Balcony Canal Residences Crédito: RS/Divulgação

RS celebra alta de vendas e anuncia novos produtos para 2025

A capital capixaba reafirma sua posição como um polo atrativo para empreendimentos imobiliários de alto padrão e luxo. Um dos reflexos desse cenário é o resultado das vendas de dois lançamentos recentes da RS Construtora. 

O Balcony Canal Residences já teve 85% das unidades do empreendimento localizado no Barro Vermelho, em Vitória, comercializadas. E o 495 Joaquim Lírio Carlos Madeira Residences, na Praia do Canto, também na Capital, já teve 60% das unidades vendidas.

Para 2025, a construtora planeja lançar uma série de novos produtos que atendem às exigências de um público altamente qualificado. Entre eles, destacam-se um empreendimento na rua Arlindo Braz do Nascimento, em Barro Vermelho, e dois novos lançamentos na valorizada Praia do Canto. Todos os projetos serão voltados para o mercado de altíssimo padrão. 

“Com esses novos investimentos, a RS Construtora reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Vitória. Além de oferecer residenciais de alto luxo, buscamos impulsionar a economia local e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade”, destaca Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora.

Metro Quadrado

Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

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