Grand abre vendas de residencial em Guarapari com conceito de oásis urbano

A capital capixaba reafirma sua posição como um polo atrativo para empreendimentos imobiliários de alto padrão e luxo. Um dos reflexos desse cenário é o resultado das vendas de dois lançamentos recentes da RS Construtora.

O Balcony Canal Residences já teve 85% das unidades do empreendimento localizado no Barro Vermelho, em Vitória, comercializadas. E o 495 Joaquim Lírio Carlos Madeira Residences, na Praia do Canto, também na Capital, já teve 60% das unidades vendidas.

Para 2025, a construtora planeja lançar uma série de novos produtos que atendem às exigências de um público altamente qualificado. Entre eles, destacam-se um empreendimento na rua Arlindo Braz do Nascimento, em Barro Vermelho, e dois novos lançamentos na valorizada Praia do Canto. Todos os projetos serão voltados para o mercado de altíssimo padrão.

“Com esses novos investimentos, a RS Construtora reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Vitória. Além de oferecer residenciais de alto luxo, buscamos impulsionar a economia local e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade”, destaca Renato Aboudib Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora.

