Construtora do ES planeja lançamentos em Vitória, Vila Velha e Linhares para 2025

O Quinta Jatobá é um dos empreendimentos em andamento da construtora, com entrega prevista para 2026 Crédito: Divulgação

Vitória, Vila Velha e Linhares são as regiões escolhidas para os próximos lançamentos de 2025 da Octo Empreendimentos. A construtora planeja alcançar R$ 155 milhões em VGV, com 47 mil metros quadrados de área construída, além da continuidade de obras já em andamento na Serra e em Anchieta.

Segundo informações da própria empresa, foram adquiridas áreas nobres com alta demanda, como na Praia do Canto, em Vitória, e na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Em Linhares, a construtora prepara um lançamento no ano que vem e prevê ser o edifício mais alto da cidade, no Centro, com lazer completo e projetado para atender a um público que busca morar ou investir.

“Para o próximo ano, nosso objetivo é identificar e atender de forma ainda mais precisa as demandas específicas de cada região, sempre mantendo nosso compromisso com inovação e qualidade”, destaca o diretor comercial e administrativo da Octo, o engenheiro civil Bruno Boechat.

Entre as principais realizações em andamento da construtora está o Cabo da Roca, em Iriri, Anchieta, empreendimento de alto padrão, com apenas duas unidades ainda disponíveis, e planejado para ser entregue em 2025.

Outra obra em andamento é o Quinta Jatobá, na Serra, condomínio fechado e de luxo localizado em Morada de Laranjeiras. Será entregue até 2026, com geração de energia solar individualizada, cabeamento subterrâneo e tecnologia da estrutura até o acabamento, além de área de lazer. Ambos os empreendimentos já foram adiantados aqui na coluna, na época de seus lançamentos.

“Em vez de competir em mercados saturados, buscamos preencher as lacunas. Nosso objetivo é liderar a transformação do setor com projetos que unam exclusividade e qualidade”, afirma Boechat.

Empreendimento em Guarapari já tem 50% das unidades vendidas O Manami, empreendimento localizado na Península de Guaibura, aos pés da Praia de Peracanga, em Guarapari, já está com 50% das unidades vendidas. Com entrega prevista para março de 2027, o lançamento terá seis blocos residenciais e 72 apartamentos com áreas de 137m² a 210m². Cada unidade contará ainda com três vagas de garagem, sendo uma preparada para recarga de carros elétricos.

Pré-lançamento da Morar foca no sucesso do Vista do Vale

Vista dos Araçás será vizinho de outro empreendimento da Morar na região Crédito: Morar/Divulgação

Com 100% de suas unidades vendidas e cerca de 70% de valorização desde o seu lançamento, o Vista do Vale, empreendimento da Morar Construtora em Vila Velha, vai ganhar uma “continuação”. A empresa anunciou o pré-lançamento do Vista dos Araçás, que será vizinho ao empreendimento localizado na região de Vale Encantado, uma das mais promissoras do município, principalmente por conta de sua localização.

Espaço Estar vai ser voltado para relaxar e aproveitar a natureza Crédito: Morar/Divulgação

O empreendimento contará com 512 apartamentos de 2 e 3 quartos, opções de suíte e térreos com quintal privativo. Os acabamentos incluem porcelanato em áreas sociais e piso laminado nos quartos. Com todas as tipologias enquadradas no Programa Minha Casa, Minha Vida, o empreendimento oferece facilidades como subsídios do governo federal e estadual, possibilidade de uso do FGTS e condições de parcelamento da entrada diretamente com a construtora.

Unidades têm opção de quintal privativo no primeiro andar Crédito: Morar/Divulgação

Além disso, o Vista de Araçás terá equipamentos voltados para a sustentabilidade, como geração de energia fotovoltaica para áreas comuns, reaproveitamento de água da chuva para irrigação de jardins e limpeza, e infraestrutura para carregadores de veículos elétricos.

O lazer terá cerca de 2,1 mil metros quadrados com piscina adulto com prainha, quadra recreativa, quiosques com churrasqueira, salões de festa, espaço gourmet, além de novidades como o Espaço Saúde para a prática de atividades físicas ao ar livre, e o Espaço Estar para relaxamento.

Lançamento em Jockey de Itaparica vende metade das unidades no primeiro mês Lançado há cerca de uma mês e adiantado pela coluna, o Kalea Residence, da Argo, já tem mais de 60 unidades vendidas, representando quase 50% do total de apartamentos disponíveis. O empreendimento tem acabamento de alto padrão nas suas unidades de três quartos com suíte e áreas privativas de 78m² a 105m² e apartamentos tipo garden com até 207m² e duas vagas de garagem. O empreendimento vai contar com lazer e lojas no térreo.

Salão do Imóvel mostra preferência por imóveis de 2 quartos

Empresas que participaram do Salão do Imóvel tiveram resultados positivos Crédito: Shutterstock

“O evento mais uma vez alcançou o seu objetivo ao fomentar o mercado, divulgar empreendimentos imobiliários das mais variadas tipologias, e por meio das palestras e workshops contribuir para capacitação dos gestores e equipes que atuam no comercial das empresas, que estarão cada vez melhor preparados para o atendimento aos clientes”, avalia o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes.

Para o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins, o resultado foi positivo, principalmente pela comercialização de uma das quatro unidades ofertadas durante o salão. O mesmo resultado foi atingido pela Impacto e segundo a coordenadora de vendas da empresa, Luciana Carlesso, que adiantou a continuidade das condições e oportunidades do salão até o dia 15 de dezembro.