Empreendimento na Praia da Costa vende 90% das unidades no pré-lançamento

A Plataforma Benedo, criada pela empresa de mesmo nome, vai passar a ser licenciada para companhias do mercado imobiliário. A solução integra toda a jornada do cliente em um único lugar, com sistemas integrados específicos do setor para o acompanhamento de informações financeiras e de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente).

Segundo Fabio Tutundjian, CEO da Benedo, o setor imobiliário ainda investe pouco em tecnologias para otimizar e integrar processos de rotina, que, em sua maioria, permanecem analógicos e fragmentados. Por isso pretende tornar o processo de venda e gestão imobiliária mais eficiente e seguro.