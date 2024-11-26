Empreendimento na Praia da Costa vende 90% das unidades no pré-lançamento

Casamorada finaliza um empreendimento e inicia outro
A Casamorada entregou o Itaparica ON em outubro, dentro do cronograma planejado. O residencial está localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e conta com unidades de dois e três quartos com suíte e área privativa de 54m² a 83m². A construtora também iniciou as obras de outro projeto, também na Praia de Itaparica, o It House. O empreendimento conta com unidades de dois e três quartos com suíte de 61m² a 156m².
Morar inaugura loja com decorado em shopping
Aluguel no ES desacelera, mas fecha outubro com alta
O Índice FipeZap Locação Residencial de outubro registrou uma alta de 0,20% no mês, mas teve desaceleração na valorização em comparação a setembro (0,87%). No acumulado do ano, a alta foi de 10,04% e na variação anual, o índice é de 6,57%. O preço médio do metro quadrado é de R$ 43,93 e a rentabilidade (razão entre preço médio de locação e o de venda) é de 4,35% ao ano.
Kemp entrega empreendimento com 18 meses de antecedência
Empresa cria programa para gestão de carteiras de incorporadoras e loteadoras
A Plataforma Benedo, criada pela empresa de mesmo nome, vai passar a ser licenciada para companhias do mercado imobiliário. A solução integra toda a jornada do cliente em um único lugar, com sistemas integrados específicos do setor para o acompanhamento de informações financeiras e de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente).
Segundo Fabio Tutundjian, CEO da Benedo, o setor imobiliário ainda investe pouco em tecnologias para otimizar e integrar processos de rotina, que, em sua maioria, permanecem analógicos e fragmentados. Por isso pretende tornar o processo de venda e gestão imobiliária mais eficiente e seguro.