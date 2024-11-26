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Alta procura

Empreendimento na Praia da Costa vende 90% das unidades no pré-lançamento

Um dos últimos terrenos próximos ao mar localizados no bairro vai dar espaço para apartamentos de dois quartos e studios

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 18:55

Públicado em 

26 nov 2024 às 18:55
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Chroma Residence, da Javé Construtora
O Chroma Residence terá 73 unidades Crédito: Javé/Divulgação
Um empreendimento na Praia da Costa, em Vila Velha, localizado em um dos últimos terrenos próximos ao mar no bairro, teve uma alta procura bem antes do seu lançamento: 90% das unidades foram adquiridas nas primeiras 24 horas de pré-lançamento, sendo que os studios foram comercializados em seis horas.
O lançamento responsável por esse feito é o Chroma Residence, da Javé Construtora. O residencial terá 73 unidades de dois quartos, além de apartamentos studio, unidades garden e uma cobertura de quatro quartos com 167,83 m².
Chroma Residence, da Javé Construtora
Unidades studio venderam em apenas 6 horas Crédito: Javé/Divulgação
“Com uma configuração moderna e prática, os studios foram projetados para proporcionar conforto em espaços otimizados, além de oferecer toda a infraestrutura e conveniências necessárias, o que aumenta a atratividade do Chroma como um investimento estratégico, com grande potencial de valorização e retorno”, aponta o presidente da Javé, Jose Luiz Nunes.
As áreas privativas partem de 32m² (studios loft). Localizado na rua José Penna Medina, o residencial terá comodidades integradas, como minimercado, academia, lavanderia compartilhada, bike point, pet care, oficina e delivery room.
Nunes destaca que esse lançamento foi pensado tanto para quem busca um endereço com mais comodidades quanto para investir. “O Chroma representa uma nova forma de viver em harmonia com a cidade, aproveitando a beleza de Vila Velha, sem abrir mão do conforto e da inovação”, afirma.

Casamorada finaliza um empreendimento e inicia outro

A Casamorada entregou o Itaparica ON em outubro, dentro do cronograma planejado. O residencial está localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e conta com unidades de dois e três quartos com suíte e área privativa de 54m² a 83m². A construtora também iniciou as obras de outro projeto, também na Praia de Itaparica, o It House. O empreendimento conta com unidades de dois e três quartos com suíte de 61m² a 156m².

Morar inaugura loja com decorado em shopping

Morar inaugura loja com decorado em shopping
Rodrigo Almeida, Márcia Bertaso, Aline Stefanon, Delva Almeida, Sebastião Almeida e Filipe Vieira durante a inauguração da loja Crédito: Divulgação
A Morar Construtora inaugurou sua nova loja no Shopping Vila Velha na última semana, com um coquetel exclusivo para convidados. O evento contou com a presença dos sócios Sebastião, Delva e Rodrigo Almeida, além da presidente Aline Stefanon.
Durante a inauguração, os convidados conheceram o decorado do Colina das Amoras Residencial Clube, localizado em Ataíde, Vila Velha. Empreendimento de médio padrão com unidades de dois e três quartos (opções com suíte e quintal privativo) e lazer com cerca de 1.000 metros quadrados.

Aluguel no ES desacelera, mas fecha outubro com alta

O Índice FipeZap Locação Residencial de outubro registrou uma alta de 0,20% no mês, mas teve desaceleração na valorização em comparação a setembro (0,87%). No acumulado do ano, a alta foi de 10,04% e na variação anual, o índice é de 6,57%. O preço médio do metro quadrado é de R$ 43,93 e a rentabilidade (razão entre preço médio de locação e o de venda) é de 4,35% ao ano.

Kemp entrega empreendimento com 18 meses de antecedência

Ilha de Okinawa, Kemp Engenharia
Ilha de Okinawa tem unidades de dois e três quartos com suíte Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação
A Kemp Empreendimentos realizou, na última semana, a entrega do Ilha de Okinawa Residence, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A previsão para o término das obras seria para o primeiro semestre de 2026, mas a construtora antecipou em um ano e meio. O empreendimento conta com 177 apartamentos, de dois e três quartos com suíte, área privativa entre 57 m² e 125 m², e seis lojas no térreo.
“A Kemp conquistou a credibilidade junto ao público pela qualidade dos empreendimentos e principalmente, pelo compromisso da entrega no prazo certo. Estamos felizes em poder antecipar a realização desse sonho para muitas famílias que aguardavam ansiosas por essa mudança de vida”, comemora a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.

Empresa cria programa para gestão de carteiras de incorporadoras e loteadoras

A Plataforma Benedo, criada pela empresa de mesmo nome, vai passar a ser licenciada para companhias do mercado imobiliário. A solução integra toda a jornada do cliente em um único lugar, com sistemas integrados específicos do setor para o acompanhamento de informações financeiras e de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente). 

Segundo Fabio Tutundjian, CEO da Benedo, o setor imobiliário ainda investe pouco em tecnologias para otimizar e integrar processos de rotina, que, em sua maioria, permanecem analógicos e fragmentados. Por isso pretende tornar o processo de venda e gestão imobiliária mais eficiente e seguro.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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