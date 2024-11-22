Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IVV

Minha Casa, Minha Vida se mantém na liderança das vendas na Grande Vitória

Análise do terceiro trimestre mostra que o segmento econômico permanece na frente, com média mensal superior a 10%

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 16:46

Públicado em 

22 nov 2024 às 16:46
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

computador, crescimento
Mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida contribuíram para turbinar o segmento Crédito: Shutterstock
O segmento econômico, liderado principalmente pelo programa Minha casa, Minha Vida (MCMV) fechou o terceiro trimestre de 2024 em destaque no que se refere ao índice de velocidade de vendas (IVV). O levantamento, realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), mostra que a média mensal é superior a 10%.
Em uma análise rápida, isso significa que, se não houver mais lançamentos do MCMV, a oferta do mercado primário (venda do incorporador/construtora ao cliente) estaria esgotada em 10 meses. A título de comparação, se o mercado não lançasse mais nenhum empreendimentos de médio padrão, levaria 14 meses para que todas as unidades à venda hoje acabassem. “O que também não é muito”, segundo afirma o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges.
A situação inverteu o quadro que durou da pandemia (2020) até o ano passado, onde o mercado de alto padrão e luxo prevaleceu, não só com a maioria dos lançamentos, como também na velocidade de vendas dos imóveis deste segmento, sobrepondo-se ao econômico. “Houve alta demanda por imóveis mais amplos, intensificado por um contexto de juros baixos”, analisa.
Entre as justificativas apontadas para esse novo panorama, de destaque no segmento econômico, está o reajuste feito pelo governo federal no programa, em julho de 2023, que reduziu juros, aumentou o valor dos subsídios e ampliou o prazo de financiamento.
“A mudança promoveu ainda aumento do valor dos imóveis enquadrados e corte de impostos, ampliando o poder de compra da população e a margem de lucro das incorporadoras”, conta.
E no Espírito Santo ainda teve o lançamento, no final do ano passado, do programa Nossa Casa por parte do governo estadual, que estende um subsídio adicional de até R$ 20 mil para aquisição de imóvel da faixa II do MCMV.

Alta dos juros

Por outro lado, a alta dos juros não interfere tanto na compra de um imóvel desse segmento, segundo Borges. “O público do segmento econômico geralmente está comprando seu primeiro imóvel e não pode aguardar. A elevação da Selic não afeta tanto o financiamento imobiliário para esse segmento, que, em geral, utiliza recursos subsidiados do MCMV, além da poupança e do FGTS”, avalia.
Além do contexto de juros e subsídios, está ainda a melhoria do padrão desses empreendimentos, que têm grandes estruturas de lazer e segurança e também o aspecto de empregabilidade na construção civil. Segundo o diretor do Sinduscon-ES, a quantidade de empregados no setor, no Estado, é a maior da série histórica de quase 20 anos.
“Em que pese mudança de metodologia para esse levantamento em 2020, a fotografia atual é a maior desde então. Como o setor de construção é considerado o motor da economia, isso em conjunto com os baixos índices de desemprego em nível nacional ainda em redução, denota um contexto de economia em franca atividade, inclusive com elevação da renda familiar e, sobremaneira, da massa de rendimentos (renda familiar x pessoas empregadas)”, diz.

MAIS METRO QUADRADO

Obras mais industrializadas e menos artesanais: o futuro da construção civil no ES

Construtora vai lançar empreendimentos com mais de R$ 1 bilhão em VGV em Jardim Camburi

Prédio na Enseada do Suá terá mall, studios e rooftop mais alto do ES

Pousada modular em Pedra Azul vai ser construída em 12 meses

Empreendimento na Serra terá chácaras de montanha com clube de lazer

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida Mcmv Comprar Imóvel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados