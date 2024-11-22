Minha Casa, Minha Vida se mantém na liderança das vendas na Grande Vitória

Mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida contribuíram para turbinar o segmento Crédito: Shutterstock

O segmento econômico, liderado principalmente pelo programa Minha casa, Minha Vida (MCMV) fechou o terceiro trimestre de 2024 em destaque no que se refere ao índice de velocidade de vendas (IVV). O levantamento, realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), mostra que a média mensal é superior a 10%.

Em uma análise rápida, isso significa que, se não houver mais lançamentos do MCMV, a oferta do mercado primário (venda do incorporador/construtora ao cliente) estaria esgotada em 10 meses. A título de comparação, se o mercado não lançasse mais nenhum empreendimentos de médio padrão, levaria 14 meses para que todas as unidades à venda hoje acabassem. “O que também não é muito”, segundo afirma o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges.

A situação inverteu o quadro que durou da pandemia (2020) até o ano passado, onde o mercado de alto padrão e luxo prevaleceu, não só com a maioria dos lançamentos, como também na velocidade de vendas dos imóveis deste segmento, sobrepondo-se ao econômico. “Houve alta demanda por imóveis mais amplos, intensificado por um contexto de juros baixos”, analisa.

Entre as justificativas apontadas para esse novo panorama, de destaque no segmento econômico, está o reajuste feito pelo governo federal no programa, em julho de 2023, que reduziu juros, aumentou o valor dos subsídios e ampliou o prazo de financiamento.

“A mudança promoveu ainda aumento do valor dos imóveis enquadrados e corte de impostos, ampliando o poder de compra da população e a margem de lucro das incorporadoras”, conta.

E no Espírito Santo ainda teve o lançamento, no final do ano passado, do programa Nossa Casa por parte do governo estadual, que estende um subsídio adicional de até R$ 20 mil para aquisição de imóvel da faixa II do MCMV.

Alta dos juros

Por outro lado, a alta dos juros não interfere tanto na compra de um imóvel desse segmento, segundo Borges. “ O público do segmento econômico geralmente está comprando seu primeiro imóvel e não pode aguardar. A elevação da Selic não afeta tanto o financiamento imobiliário para esse segmento, que, em geral, utiliza recursos subsidiados do MCMV, além da poupança e do FGTS”, avalia.

Além do contexto de juros e subsídios, está ainda a melhoria do padrão desses empreendimentos, que têm grandes estruturas de lazer e segurança e também o aspecto de empregabilidade na construção civil. Segundo o diretor do Sinduscon-ES, a quantidade de empregados no setor, no Estado, é a maior da série histórica de quase 20 anos.