Pousada modular em Pedra Azul vai ser construída em 12 meses

Empreendimento será localizado na Rota do Carmo, Pedra Azul, em uma área de 2 mil metros quadrados Crédito: MMB/Divulgação

A empresa MMB está nos ajustes finais para o lançamento de uma pousada em Pedra Azul, localizada bem na Rota do Carmo. O nome, assim como os valores, ainda não foram divulgados, mas uma das novidades do empreendimento é que ele será construído com módulos metálicos, acelerando, desta forma, a obra, que deve ficar pronta em 12 meses após o seu início. O pré-lançamento está previsto para o próximo mês.

Segundo o diretor da MMB, Wellington Melo, serão, ao todo 20 unidades de módulos de 21m² a 42m². O empreendimento estará localizado em uma área de 2 mil metros quadrados, sendo 579,2m² de área construída que inclui, além das cabanas, administração da pousada e o lazer que vai contar com spa, piscina térmica, sala de jogos, espaço gourmet, deck panorâmico, entre outros.

Módulos vão ter área de 21m² a 42m² Crédito: MMB/Divulgação

Os módulos serão comercializados por meio de cotas. O gerenciamento da pousada, assim como da manutenção dos módulos, ficarão a cargo de uma empresa terceirizada para o serviço, afirma Melo. “Cada módulo terá seis cotas no estilo de multipropriedade. Estamos definindo a data do pré-lançamento, mas já adianto que será na primeira quinzena de novembro”, dia.

Segundo o empresário, as 20 unidades ficarão prontas em até 120 dias e serão estocadas na fábrica. Enquanto isso, serão realizadas as obras de implantação para receber os módulos. “Totalmente preparados para automação, os módulos têm projeto de alto padrão, isolamento termoacústico e até possibilidade de instalar ofurô ou um rooftop. É um produto 100% capixaba e com bastante tecnologia”, complementa.

As 20 unidades ficarão prontas em até 120 dias e serão estocadas na fábrica enquanto acontecem as obras de implantação Crédito: MMB/Divulgação

Melo conta que a região tem crescido muito, principalmente em realização de eventos e a rede hoteleira do entorno nem sempre consegue atender à demanda. “Esse projeto vai auxiliar nessa capacidade e também permitir uma fonte de renda para quem deseja investir na região de Pedra Azul”, afirma.

Dia de lançamentos O mercado imobiliário de Vitória está bastante aquecido. Prova disso é que duas construtoras vão apresentar seus novos produtos nesta quarta (23). Pela manhã, a Nazca vai anunciar para a imprensa, em uma coletiva, seu novo empreendimento em parceria com a Apex e a Impacto, o Youniverse, localizado na Enseada do Suá. À noite, a Mivita faz o lançamento do Serena, em um evento apenas para imprensa e convidados no Le Buffet Master.

Lotes CBL chega a Cariacica

O Ventura Ville terá 535 lotes distribuídos em 24 quadras na região do bairro de São Roque Crédito: Lotes CBL/Divulgação

A Lotes CBL está lançando seu primeiro empreendimento em Cariacica, o Ventura Ville, e realizou, nesta terça (22), uma convenção de vendas para apresentar o projeto ao mercado, onde convidou corretores e imobiliárias de Cariacica, Vila Velha e Viana.

O Ventura Ville terá 535 lotes distribuídos em 24 quadras na região do bairro de São Roque, a três minutos da Rodovia Leste Oeste, localizado na parte mais alta do bairro e próximo aos municípios vizinhos. Os lotes contam com infraestrutura, como luz, água, pavimentação, rede de esgoto e drenagem fluvial. Além disso, o loteamento terá com uma praça de convivência composta por quadra, playground e academia.

“Estamos acreditando no sucesso do loteamento. Um produto que Cariacica demanda, elaborado com os principais diferenciais de urbanismo, infraestrutura, praça de convivência, entre outros atributos que irão proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos futuros moradores”, conta o gerente comercial da CBL, Renato Ferreira.

Livro sobre Direito Imobiliário Na próxima sexta (25) haverá um coquetel de lançamento do livro “Desafios Jurídicos e Aplicações Práticas”, obra coletiva que aborda questões do Direito Imobiliário e Condominial. O projeto foi organizado por advogados da área, incluindo o vice-presidente jurídico da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Gilmar Pereira Custódio. O lançamento será a partir das 19h, nas Casa OAB, em Vitória

Alphaville programa mais um lançamento em Guarapari

O Três Praias Vista conta com 15 lotes voltados para a serra e o mar da área das Três Praias Crédito: Alphaville/Divulgação

A Alphaville anunciou seu novo empreendimento em Guarapari, o Três Praias Vista. O projeto conta com 15 lotes amplos voltados para a serra e o mar da área das Três Praias. O lançamento foi marcado pela visita à região de Guarapari do diretor comercial da Alphaville, Bruno Nunes, e do diretor da imobiliária Lopes, Marcos Murad, em uma série de encontros estratégicos.